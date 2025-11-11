Bomba anului în fotbal: investitorii din spatele turneul lui Țiriac vor să cumpere Atletico Madrid, pentru 2 miliarde de euro

Atletico Madrid, una dintre cele mai mari echipe ale Spaniei a fost preluată oficial de fondul american Apollo Sports Capital, într-o tranzacție colosală, estimată la două miliarde de euro.

Americanii de la Apollo au decis să intre puternic și în Europa. După investițiile din Premier League, fondul a făcut pasul și către Spania, devenind acționar majoritar la clubul din capitală.

Deși structura de proprietate s-a schimbat, noii investitori au anunțat că vor păstra actuala conducere a clubului, inclusiv pe antrenorul Diego Simeone, omul care a transformat Atletico într-o forță europeană în ultimul deceniu.

Apollo Sports Capital nu este un nume necunoscut în sport

Fondul este deja implicat în tenis, prin investiții uriașe în turneele ATP 1000 de la Madrid și Miami, competiții pentru care consorțiul a plătit peste un miliard de euro. Turneul de la Madrid, de altfel, a aparținut până în 2022 lui Ion Țiriac, care a încasat aproximativ 400 de milioane de euro din vânzare.

Conform declarațiilor oficiale, Atletico Madrid va fi singurul club de fotbal în care Apollo se va implica direct, semn că americanii plănuiesc o strategie pe termen lung. Fanii „rojiblancos” speră acum că noii proprietari vor aduce investiții masive în lot, pentru ca echipa să se lupte de la egal la egal cu Real Madrid și Barcelona la titlu.

”Miguel Angel Gil Marin și Enrique Cerezo vor continua să conducă Atletico Madrid, ca director general, respectiv președinte, și vor rămâne acționari, ceea ce va garanta continuitatea și viziunea proiectului, precum și conducerea acestuia.

Investiția ASC va consolida poziția clubului nostru în elita fotbalului și va susține ambiția noastră de a oferi rezultate pe termen lung milioanelor de suporteri ai noștri din întreaga lume”, a anunțat clubul printr-un comunicat, citat de digisport.ro.