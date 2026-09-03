„O resursă importantă pentru piața muncii”. Peste 20.000 de români din diaspora au fost informați despre locurile de muncă din ţară

Peste 20.000 de români plecaţi în străinătate au primit, în cadrul acțiunilor organizate de Zilele Diasporei, informații despre locurile de muncă disponibile în România și despre serviciile prin care pot fi sprijiniți să revină și să se reintegreze pe piața muncii.

Ce le oferă ANOFM românilor din diapora care vor să se întoarcă acasă. Foto: arhivă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a folosit ediția din acest an a Zilelor Diasporei pentru a prezenta românilor aflați în străinătate oportunitățile pe care le au dacă decid să revină în țară. Potrivit instituției, peste 20.000 de persoane din diaspora aflate temporar în România au fost informate despre locurile de muncă disponibile, serviciile de consiliere și mediere, programele de formare profesională și alte măsuri active.

În cadrul acestor acțiuni desfăşurate la nivel naţional au fost organizate mese-rotunde, forumuri, întâlniri de informare și sesiuni de dialog, la care au participat reprezentanți ai administrației publice, angajatori, organizații locale, dar și români reveniți temporar sau definitiv din străinătate.

„În cadrul acţiunilor organizate în teritoriu, specialiştii serviciului public de ocupare au prezentat oportunităţile de angajare, serviciile de informare şi consiliere profesională, programele de formare, serviciile de mediere şi măsurile active de ocupare disponibile. La nivel naţional, instituţiile din subordinea ANOFM au organizat mese rotunde, forumuri, întâlniri de informare şi sesiuni de dialog la care au participat reprezentanţi ai administraţiei publice, angajatori, organizaţii locale şi români reveniţi temporar sau definitiv din străinătate. Peste 20.000 de români din diaspora au fost informaţi, în cadrul acţiunilor desfăşurate în această perioadă, cu privire la serviciile şi măsurile oferite de ANOFM pentru sprijinirea revenirii şi reintegrării pe piaţa muncii din România”, a transmis ANOFM într-un comunicat.

Președintele ANOFM, Adrian Zvîncă, spune că românii care lucrează sau au lucrat în străinătate pot reprezenta o resursă importantă pentru piața muncii din România, prin experiența și competențele acumulate în alte țări.

„Românii din diaspora reprezintă o resursă importantă pentru piaţa muncii din România. Vorbim despre oameni care au acumulat experienţă profesională, competenţe şi o cultură a muncii în economii diferite şi care pot aduce o valoare reală comunităţilor în care aleg să revină. Rolul nostru nu este să le spunem pur şi simplu să se întoarcă acasă, ci să construim condiţiile prin care întoarcerea să devină o opţiune profesională reală. ANOFM are o reţea naţională, are instrumentele şi, mai ales, are obligaţia de a fi aproape de fiecare român care doreşte să îşi continue parcursul profesional în România”, a declarat preşedintele ANOFM, Adrian Zvîncă.

Proiectul „RePatriot”

Demersurile de informare au început în vara acestui an și continuă colaborarea dintre ANOFM și RePatriot, inițiată în luna martie. Parteneriatul urmărește facilitarea accesului românilor din afara țării la informații actualizate despre oportunitățile de angajare, măsurile active de ocupare și serviciile disponibile la nivel național.

Marius Bostan, antreprenor și inițiator RePatriot, spune că proiectul urmărește de mai mulți ani să mențină legătura dintre românii din străinătate și țară, inclusiv prin prezentarea unor oportunități pentru cei care vor să revină și să dezvolte proiecte în România.

„RePatriot este un proiect al Romanian Business Leaders care, de peste 10 ani, conectează românii de pretutindeni cu ţara, cu un accent special pe antreprenori şi viitori antreprenori cărora le prezentăm oportunităţi concrete de a construi aici ce au învăţat afară. An de an am generat acţiuni în această direcţie, care să refacă ţesătura de încredere între diaspora şi ţară. Parteneriatul cu ANOFM arată însă că instituţiile statului pot deveni parte activă a acestei acţiuni ample de conectare a diasporei cu România şi pot contribui la ceea ce poate deveni un nou val de migraţie, dar de data aceasta în sens invers”, a menţionat Marius Bostan, antreprenor şi iniţiator RePatriot.

Demersurile ANOFM fac parte și din proiectul strategic Smart SPO - Servicii moderne, accesibile şi pregătite pentru viitor, derulat prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027. Proiectul are un buget de 183 de milioane de euro și este prevăzut să fie implementat până la finalul anului 2029.