Turistul român revine în vacanțele din țară. Cum s-a schimbat profilul său și ce arată cifrele din iulie

Într-un an în care românii și-au drămuit și ultimul bănuț, cifrele privind turismul în România, pentru luna iulie, dau speranțe. Străinii ne-au vizitat în număr mai mare decât anul trecut, însă și românii au ales vacanțele în țară.

Deși numărul de turiști a crescut pe litoral, Delta Dunării nu a beneficiat de aceeași tendință Foto: Ovidiu Oprea

Turistul român care a ales să-și petreacă sejurul în țară a analizat mult mai bine ofertele în 2026, arată analiza unui operator din turismul intern. Românii și-au adaptat vacanța la posibilitățile financiare, scurtând perioada și orientându-se către ofertele last-minute. S-a observat și o creștere a cererii pentru perioadele din afara vârfului de sezon. De asemenea, în 2026 a avut loc o creștere a cererii pentru serviciile all-inclusive, industria pregătindu-se, la rândul său, prin mărirea considerabilă a capacității de cazare în acest sistem.

După o lună iunie care i-a îngrijorat pe operatori, în luna iulie s-a consemnat în sfârșit un avans față de iulie 2026.

Raportul calitate-preț a contat mai mult ca oricând, în 2026, pentru turiștii care au ales să-și cheltuie banii în România. Potrivit analizei Bibi Touroperator, agenție membră a Asociației Naționale a Agenților de Turism din România (ANAT), au câștigat preponderent pachetele cu mese și facilități incluse, care le-au permis turiștilor un control mai bun al cheltuielilor. Românii au plătit ceva mai mult pentru cazarea în spații recent modernizate, pentru că au primit la pachet și servicii spa și activități pentru copii care au justificat tariful mai ridicat. Atunci când bugetul a presat mult, puterea de cumpărare fiind într-o continuă scădere, nu s-a mai făcut rabat de la calitate, în schimb s-a scurtat sejurul.

Mai multe locuri de cazare clasificate pe litoral, dar și mai mulți turiști

Numărul sosirilor turiștilor a fost cu 6,2% mai mare, comparativ cu iulie 2025, asta după o lună iunie care îi pusese pe operatorii din turism pe gânduri, din cauza rezultatelor slabe.

Creșterea turismului de incoming a fost și mai evidentă, în iulie 2026 venind în România cu peste 20% mai mulți turiști străini comparativ cu iulie 2025. A crescut și numărul înnoptărilor, un indicator deosebit de important pentru industria ospitalității, creșterea fiind de 6,1%. Și aici câștigă detașat turiștii străini, în cazul lor totalul înnoptărilor fiind cu 21,7% mai mare în iulie 2026 comparativ cu iulie 2025.

„Rezervările pentru litoral au revenit pe creștere în a doua jumătate a lunii iulie, iar estimările pentru august indică menținerea evoluției pozitive. A doua parte a verii aduce astfel semnale de redresare, într-o piață în care rezultatele diferă de la o destinație la alta”, transmite operatorul citat.

Acolo unde serviciile s-au adaptat, incluzând și alte experiențe în oferta standard sau ajustându-se tarifele, rezultatul a fost creșterea, în schimb au fost și destinații care au înregistrat scăderi.

În ciuda creșterilor din iulie, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada ianuarie-iulie, au însumat 7.487,5 mii persoane, în scădere cu 1,6% față de perioada ianuarie-iulie 2025. Din numărul total al sosirilor, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 79,9%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 20,1%, arată datele Institutului Național de Statistică.

Situația se repetă și în cazul înnoptărilor înregistrate în structurile de primire turistică, care au însumat 15.542,6 mii, în scădere cu 3,1% față de cele din perioada ianuarie – iulie 2025. Din numărul total al înnoptărilor, înnoptările turiștilor români au reprezentat 79,9%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 20,1%. Durata medie a şederii a fost de 2,1 zile, atât la turiştii români cât și la turiştii străini.

Prețul mediu/sejur a crescut pe litoral cu 3,3% în 2026 față de 2025

Pachetele cu servicii all-inclusive au fost la mare căutare pe litoralul românesc. Potrivit datelor Ministerului Economiei, Digitalizării și Turismului, la finele lunii august județul Constanța dispunea de aproximativ 5.600 de unități clasificate, cu 161.191 de locuri de cazare, numărul crescând cu 3,1% chiar față de debutul sezonului estival 2026. Constanța concentrează, de altfel, peste un sfert din totalul capacității de cazare la nivel național (care este de 621.125 de locuri, distribuite în aproximativ 31.646 de unități).

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Prețul mediu al sejurului pe litoral în lunile de vară a ajuns la 1.137 de lei de persoană, în creștere cu 3,3% față de anul precedent, când s-a situat la 1.101 lei. Foarte multe hoteluri au menținut tarifele de cazare neschimbate, diferența derivând din costul serviciilor de masă incluse în pachet.

Cei mai mulți turiști s-au cazat, în luna iulie, în Mamaia și Mamaia Nord, Eforie Nord, Cap Aurora, Costinești și Saturn, stațiuni care au concentrat peste 65% din totalul rezervărilor touroperatorului pentru litoral.

Peste 15.000 de camere la all-inclusive

Hotelierii au înțeles cererea turiștilor și s-au înrolat, din ce în ce mai mulți, în segmentul care oferă servicii all-inclusive. În sezonul estival 2026, sunt 70 de hoteluri cu astfel de servicii, cu o capacitate totală de peste 15.000 de camere, un număr cu peste 20% mai mare decât în sezonul precedent. Principalul argument al turiștilor pentru alegerea all-inclusive a fost o estimare mai bună a costului total al sejurului, iar asta în contextul financiar din ce în ce mai complicat. A contat însă și raportul calitate/preț.

„O altă caracteristică a sezonului 2026 a fost accentuarea rezervărilor last-minute, cu reduceri importante din tariful standard al cazării. Turiștii au urmărit ofertele disponibile în apropierea datei de plecare, iar reducerile aplicate de hotelieri au contribuit la susținerea cererii în timpul săptămânii și în perioadele în care gradul de ocupare a fost sub așteptări”, mai arată analiza touroperatorului.

Potrivit datelor furnizate de organizatorii NIBIRU, și apariția acestui nou concept de divertisment a contribuit la îmbunătățirea cifrelor pe litoral, traficul total depășind 2,6 milioane de vizite. Doar în ultimul weekend al verii, NIBIRU a reunit peste 65.000 de participanți, fiind estimat că fluxul de public din întregul sezon a generat un impact de aproximativ 400 de milioane de euro în economia județului Constanța.

Turismul rural – în scădere ușoară, incoming-ul și aventura – în creștere

Chiar dacă Delta Dunării nu a înregistrat creșterile consemnate pe litoral, turiștii au ajuns și aici, în 2026, în număr comparabil cu sezonul 2025, dar sub datele din 2024.

„Stabilitatea cererii reprezintă un semnal pozitiv pentru o destinație cu un profil turistic aparte, dependentă de transportul naval, cu costuri operaționale ridicate și un sezon relativ scurt. Contextul economic dificil și incertitudinile geopolitice din regiune au influențat rezervările, însă ecoturismul, gastronomia locală și experiențele oferite de comunitățile din Deltă au continuat să atragă turiști”, arată analiza citată.

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În Delta Dunării turiștii au stat, în medie, 3,2 nopți, tariful mediu ajungând la 869 lei/sejur, în creștere cu puțin peste 10% față de 2025. Au fost unități de cazare care au raportat și grad de ocupare de peste 85% în anumite perioade, cele mai solicitate destinații din Deltă fiind Sulina, Crișan și Mahmudia, care au concentrat mai mult de 65% din totalul rezervărilor touroperatorului pentru această zonă.

O creștere de peste 20% s-a înregistrat pentru vacanțele active, în destinații cu acces la activități în aer liber, relaxare și experiențe comune.

În schimb, turismul rural a înregistrat o scădere ușoară. În top-ul rezervărilor s-au menținut Bucovina, Maramureș și Cazanele Dunării, tariful mediu coborând cu 3,9%, de la 830 la 798 de lei de persoană pe sejur (durata medie a sejurului a fost de 3 nopți).

„După un început de vară mai dificil, revenirea din iulie este un semnal încurajator, iar estimările pentru august indică menținerea acestei tendințe. Românii își doresc să călătorească, dar aleg mai atent perioada, durata sejurului și serviciile incluse. Această revenire trebuie susținută, mai ales într-un context în care bugetele familiilor rămân sub presiune, iar operatorii se confruntă cu costuri ridicate pentru energie, alimente și personal”, a precizat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel.

Operatorii, deși mulți nu au încheiat încă sezonul estival 2026, se gândesc deja la sezonul următor, pentru care s-au lansat și primele înscrieri timpurii.