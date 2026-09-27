Gheorghe Hagi e categoric: „Vom face multe schimbări pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina!”

Antrenor al echipei de fotbal a României, Gheorghe Hagi a spus, astăzi, într-o conferință de presă, că România trebuie să joace la victorie fiecare meci, și cu atât mai mult pe cel cu Bosnia-Herțegovina, mai ales că se dispută pe teren propriu.

Gheorghe Hagi și-a păstrat același discurs optimist Foto: Sportpictures

Selecționerul a fost ferm: „Jucăm acasă și trebuie să câștigăm. Nu știu cum se va desfășura meciul, dar acum doi ani România a fost echipa mai bună. A controlat meciul, a fost în partea opusă a terenului României. Spiritul nostru acolo trebuie să fie. Trebuie să gândim cu toții că trebuie să ne luptăm pentru cele trei puncte, să jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă”.

Pe de altă parte, acesta a spus că își asumă schimbările importante pe care le va face în echipă de la un meci la altul și că are încredere în toți jucătorii convocați: „Am folosit o formație în Suedia. Vom face multe schimbări pentru al doilea meci, pentru că așa cred eu că e nevoie de acest lucru, chiar foarte multe, pentru că am încredere în jucători. Cei care o să intre trebuie să câștige meciul. Trebuie să-l câștigăm și trebuie să facem în așa fel încât să câștigăm meciul”.

Selecționerul spune că se vizează locul 1 în grupă

Hagi s-a referit, totodată, și la obiectivul pe care România și-l propune în grupă: „Încercăm să luăm locul îmtâi. Să ne ducem să câștigăm, să facem cât mai multe meciuri, să încercăm fiecare meci să-l luăm în parte. Tot pe același obiectiv, de la început vi l-am zis, îmi place, muncesc, mă duc în direcția asta. Nu promit. Nu înseamnă că, dacă zic un lucru, se va împlini. Vom vedea dacă se împlinește sau nu”.

Selecționerul a spus, totodată, că nu dorește să vorbească despre locul ocupat de reprezentativa României în ierarhia mondială, precizând că obiectivul său este să construiască o formație competitivă, care să câștige meciuri și să se califice la turneele finale. „Nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem. Nu vreau să-l pomenesc. Nici nu l-am pomenit, doar v-am zis așa că știu pe ce loc am preluat echipa, știu care e locul. Așa că eu cred că avem multă muncă de făcut ca să devenim o echipă competitivă. Acesta este scopul meu, nu există altul. Este obligația mea să o fac vizavi de România. Lucrez pentru România și încerc să fac o echipă competitivă, care să aibă nivel. Nivel înseamnă să câștigăm meciurile, să jucăm la campionate europene sau mondiale. Prima oară este Campionatul European și aici mergem. Pentru asta trebuie, bineînțeles, să fii totdeauna convins de ceea ce faci, să crezi în ceea ce faci și, bineînțeles, să ai curaj. Înseamnă mentalitate. Și al doilea lucru, cred eu, încredere. Totul e numai și numai de încredere. Muncim pentru România, suntem cu voi împreună și cu suporterii și cu toți. Toți trebuie să avem încredere unul în altul”.

Hagi spune că România va juca la victorie în fiecare meci Foto: Sportpictures

Hagi vrea să construiască o mentalitate de campion

„Regele” a precizat că unul dintre obiectivele sale este să formeze „o mentalitate de campion”, însă proces este unul de durată: „România trebuie să construiască o mentalitate de campion. E lucrul cel mai greu, pe care mi-l asum și trebuie să încerc să-l fac. Ca să fii un campion trebuie să ai convingere, să crezi în ceea ce faci și să ai mult curaj. Să fii împreună ca echipă, să lucrezi foarte bine ca echipă, să joci împreună, să împarți totul împreună, pentru că echipa câștigă meciurile, iar dacă ai jucători buni, ei fac diferența în diferite momente. Obiectivul meu principal este să creez o echipă competitivă, care să obțină cât mai multe victorii, să aibă succes și să aducă publicul, oamenii, suporterii și media , lângă echipă. Acesta este obiectivul meu. În rest, eu nu o să stau să discut. Vorbiți, spuneți ce vreți, dar eu trebuie să rămân cu obiectivul meu”.

România va disputa, mâine (luni, 28 septembrie), de la ora 21:45, al doilea său meci din Divizia B a Ligii Națiunilor, cu Bosnia-Herțegovina, pe Arena Națională din București. Partida se va juca cu porțile închise în urma unei suspendări primite din partea UEFA. În prima partidă, România a pierdut cu 1-2 meciul cu Suedia, vineri, la Solna. În celălalt meci din grupă, Polonia și Bosnia-Herțegovina au terminat la egalitate, 0-0.