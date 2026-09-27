Bogdan Ivan după ce USR i-a făcut o plângere penală pentru trădare: „Nu aveam nevoie să îmi zică americanii că Ilie Bolojan a condus catastrofal România!”

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a publicat duminică un mesaj amplu în care vorbește despre plângerea penală pentru trădare, gazul american și Coridorul Vertical, acuzând USR că încearcă să distragă atenţia de la propriul eşec.

Bogdan Ivan, despre acuzaţiile de trădare frmulate de USR împotriva sa. Foto: Mediafax

Într-un mesaj amplu, publicat duminică, 27 septembrie, pe Facebook, Bogdan Ivan susține că acuzațiile de trădare la adresa sa formulate de deputatul USR Alexandru Dimitriu sunt doar praf în ochii românilor, pentru a distrage atenţia de la eşecul comun cu PNL de a trece în Parlament Guvernul Mureşan. El personal şi românii nu au nevoie de informații venite din SUA pentru a-şi da seama cât de proaste au fost multe dintre deciziile lui Ilie Bolojan, care au condus la căderea guvernului, mai scrie fostul ministru al Energiei.

„Disperați că pierd puterea, halucinează! Sunt disperați când văd că guvernul desemnat USR/PNL nu are nicio șansă să treacă. Sunt disperați când văd că idolul lor Bolojan este din ce în ce mai «imperfect». Disperaţi că PSD nu acceptă șantajul lor, atacă cu disperare și minciuni. Nu aveam nevoie să îmi zică americanii că Ilie Bolojan a condus catastrofal România! Eu știam și eu și 80% dintre români.

Sunt disperați și încearcă în mod jenant și periculos să mute atenția de la eșecul lor, la o teorie a conspirației care nu numai că nu stă în picioare, dar felul cum este fabricată trădează incompetența lor. De sus până jos.

Sunt atât de disperați încât mi-au făcut o plângere penală pentru trădare! Intimidează, hărțuiesc și mint o țară întreagă. Atâta pot, atâta știu. Dar indiferent de mizeriile pe care le fac împotriva mea, eu nu voi ceda! Dimpotrivă! Voi merge până la capăt și voi demonta public, punct cu punct, dezinformările și minciunile lor! Urmează o postare lungă, dar trebuie să o fac, iar cine vrea să știe adevărul trebuie să citească până la capăt”, a scris el pe Facebook.

Ce spune Bogdan Ivan despre gazul american

În continuare, Bogdan Ivan face o analiză a pieţei europene a energiei electrice şi gazelor şi a situaţiei din România.

SUA este furnizorul nr 2 de gaz la nivelul UE cu volume de 75,6 mld m³ în 2025. Numai Norvegia furnizează mai mult gaz în UE decât SUA și asta prin conducte, nu pe mare. Volumele de gaz rusesc folosite în UE nu sunt zero, sunt încă 36 de mld metri cubi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că LNG-ul american scoate UE din dependența istorică față de Rusia! Le sugerez comisarilor bolșevici din USR să formuleze plângeri penale de trădare împotriva tuturor companiilor care au îndrăznit să importe LNG din SUA!

Ce nu vor Bolojan și Mureșan să știe românii: în România, prețul angro la gaz a sărit la 405 lei/MWh, cu 30% peste plafonul final la consumatorul casnic (310 lei/MWh). Că românii vor plăti pentru gaz cu 40% mai mult în perioada următoare este aproape un verdict. Indiferent de plafonare, cineva trebuie să plătească factura. Tot noi! Ei nu vor ca tu să știi asta și atunci detonează tot felul de pocnitori cum ar fi că LNG-ul american este scump. Pe bune? Este o minciună!

TTF a închis recent cu prețul de 71,89 €/MWh! Atât plătesc europenii pentru gaz acum. Acum, pe piață sunt contracte pe termen lung, cu LNG american în Europa, la 27 €/MWh! Cu toate costurile și taxele incluse. Mai puțin de jumătate cât plătește Bolojan pe gaz acum. Să fie foarte clar.

Nu vă lăsați mințiți și manipulați. LNG-ul din SUA vine la un preț competitiv. Sigur, există alternativa gazului rusesc, doar că pe acela nu îl plătești doar cu bani ci și cu sânge.

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Depozitele de gaz ale României sunt acum la sub 80%! În septembrie 2024 erau deja pline, iar acum un an erau la peste 91%!

Să fie cât se poate de simplu. Acești incompetenți nu au reușit să umple depozitele de gaz, ceea ce evident că va avea inclusiv un impact pe preț și economie. De ce nu vorbesc unii «comentaci» despre asta și sunt preocupați să țeasă conspirații cu înțelegeri ascunse între noi și SUA? Gândiți-vă puțin. Este o diversiune sinistră menită să protejeze incompetența echipei de guvernare Bolojan. Știu că suntem peste media europeană și că nu vorbim exclusiv despre o problemă domestică, dar chiar și așa poate LNG-ul american ar fi prins bine acum? Nu?”, întreabă el retoric.

România şi Coridorul Vertical

În acest context, fostul ministru al Energiei explică ce înseamnă Coridorul Vertical și care este rolul pe care România l-ar putea avea în transportul gazelor către piețele din regiune, reamintind că este vorba despre un proiect aflat în desfăşurare de 10 ani, timp în care România a pierdut bani pentru că nu a valorificat această oportunitate.

Coridorul Vertical este un proiect care a împlinit deja 10 ani. De ce România nu este încă un jucător în acest sistem? România a pierdut miliarde pentru că ei nu au făcut nimic, dar hoardelor de USR-iști bolșevici nu le lipsește tupeul de a arunca cu mizerie în cei care au încercat să facă din România cea mai puternică țară în materie de energie din regiune.

România a pierdut sute de milioane de euro anual din lipsă de decizie! Sume enorme din potențiale tarife de tranzit pe Coridorul Vertical dar să nu uităm cum ne-au ocolit și alte proiecte regionale. TurkStream este unul dintre ele. Remember? Și acolo era o țeapă? Inclusiv atacurile de acum, de această dată împotriva mea, trădează o gândire meschină. Cu asta interesul strategic al României este tot timpul măcinat de unii care se dau experți (utili) dar în spatele cărora sunt alte interese.

Numai din tarifare pe potențialele volume din Coridorul Vertical, doar Transgaz (companie majoritar de stat), ar avea profituri suplimentare de 250 de milioane euro pe an. Aici vorbim numai de tranzit, dar dacă adăugăm factorul de multiplicare efectele cresc exponențial.

Este o mare prostie să fii împotriva acestui proiect, ca principiu. Să-l duci în zona această politică nu este numai o prostie, este o viclenie. Se va vedea în timp.

Se poate să avem prea mult gaz? LNG-ul american nu înlocuiește resursele din Neptun Deep. Poate face însă ca prețul final în România să fie mai mic!

Avem gaze din Neptun Deep (și așa întârziate cu 11 ani minim) și nu ne trebuie gaz din alte surse! O spun niște ideologi cu școala făcută la seral, care sunt trompetele rusești de la noi. Ce exemplu de prostie structurală și strategică pentru toți cei care îl circulă! Vă anunț că există România și după 2035-2040. Estimările pentru această țară a viitorului ne arată că după ce nu vom mai avea volume de gaz din Marea Neagră ne întoarcem pe deficit major de gaz, pentru că ce să vezi, consumul este proiectat să crească. Centrala de la Mintia are nevoie de gaz. Iernut la fel. Industria mare consumă. Voi reveni cu cifrele exacte într-o postare viitoare.

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Doar Mintia și AzoMures acoperă 4 miliarde de metri cubi/an, adică tot ce produce Romgaz din Neptun Deep.

Aceste volume ar putea fi obținute prin participarea României la Coridorul Vertical și încheierea unor relații comerciale pe termen lung care să ne asigure accesul la LNG american. Acesta este adevărul. Restul sunt povești.

Recapitulez și subliniez. Indiferent de cantitatea de lături și mizerii pe care le aruncați în mine, indiferent de tentativa jenantă de a crea o diversiune publică care să vă acopere incompetența, indiferent de plângerile penale mincinoase și calomnioase pe care le faceți, guvernul Mureșan va fi respins în Parlament pentru că nu a convins că poate face ceva bun pentru România și pentru români. Va fi respins pentru că este arogant, va fi respins pentru că nu are viziune. Nu mai încercați să exportați acest eșec în alte state. Problema este la voi, eșecul vă aparține!, încheie fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan.