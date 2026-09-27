Tragedie pe o autostradă din Germania: autocar cu 50 de filipinezi, răsturnat în drum spre Oktoberfest. Doi morți și mai mulți răniți grav

Un autocar înmatriculat în Italia s-a răsturnat, duminică dimineață, pe autostrada A96, în apropiere de Buchloe, în Bavaria. Două persoane au murit iar altele au fost rănite, unele dintre ele grav. Pasagerii plecaseră din Milano și se îndreptau spre München, unde urmau să participe la Oktoberfest.

Una dintre victime a murit la locul accidentului. Foto: X/@ksannews

Accidentul s-a produs în jurul orei 6.00, în apropierea ieșirii Buchloe-Ost, pe sensul de mers către München. Conform poliției, în autocar se aflau aproximativ 50 de oameni, toți cetățeni filipinezi. Pasagerii plecaseră din Milano și se îndreptau spre München, unde urmau să participe la Oktoberfest, potrivit publicației Bild.

Autocarul a ieșit de pe partea dreaptă a carosabilului, fără să intre în coliziune cu un alt vehicul, după care s-a izbit de un taluz de lângă autostradă. Parbrizul a fost distrus complet în urma impactului.

Una dintre victime a murit la locul accidentului. O altă persoană, aflată inițial în stare critică, a decedat ulterior din cauza rănilor. Cel puțin opt persoane au fost rănite grav.

Pentru intervenție au fost mobilizați aproximativ 250 de membri ai echipelor de salvare. Șase victime au fost transportate cu elicoptere la spitale, iar alte șase au fost preluate de ambulanțe.

Șoferul autocarului, în vârstă de 41 de ani, a scăpat în mare parte nevătămat și a fost audiat de polițiști. Cauza accidentului nu a fost stabilită deocamdată. Parchetul a solicitat intervenția unui expert care să stabilească modul în care s-a produs accidentul.

Autostrada A96 este complet închisă în ambele sensuri între Buchloe-Ost și Landsberg am Lech-West. Restricțiile sunt menținute pentru desfășurarea operațiunilor de intervenție și pentru recuperarea autocarului.