Unul dintre cele mai mari exerciții de interoperabilitate organizate în Europa a început duminică în România. La antrenamente participă peste 500 de militari și jandarmi din 19 state de pe trei continente, potrivit Jandarmeriei Române.

Exercițiul este organizat de Jandarmeria Română la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, din județul Dâmbovița. Activitățile se desfășoară în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2026 și vor avea loc atât în Dâmbovița, cât și în județele Prahova, Argeș și Ilfov.

Pe parcursul exercițiului sunt programate mai multe activități de pregătire, inclusiv simulări tactice și deplasări de trupe. Potrivit organizatorilor, în cadrul antrenamentelor pot fi utilizate și drone sau elicoptere.

Exercițiul urmărește pregătirea și coordonarea forțelor participante pentru intervenții în situații complexe, prin exersarea modului de lucru în comun și a procedurilor operaționale.

Jandarmeria Română transmite populației că prezența trupelor și desfășurarea activităților în cele patru județe fac parte dintr-un scenariu de antrenament planificat.

„Nu există niciun motiv de panică. Toate activitățile sunt planificate, controlate și fac parte dintr-un exercițiu de antrenament, fără niciun pericol real pentru populație”, a transmis Jandarmeria Română.

Amintim că recent s-a încheiat exercițiul „Burebista 26”. Acesta a avut loc în perioada 14-25 septembrie, pe tot teritoriul țării.