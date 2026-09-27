Protestele față de criza locuințelor din Spania au continuat duminică la Madrid, după ce mai mulți manifestanți au înnoptat în corturi în celebra piață Puerta del Sol. Zeci de mii de oameni au participat sâmbătă la o manifestare prin capitala spaniolă, declanșată în special de evacuarea lui Maricarmen Abascal, o femeie de 87 de ani care locuia de peste șapte decenii în același apartament.

Manifestanții cer consolidarea protecției chiriașilor, combaterea fraudelor din sectorul imobiliar și interzicerea evacuărilor atunci când persoanele vizate nu au o alternativă de locuire. Protestatarii care au rămas peste noapte în Puerta del Sol au fost întâmpinați duminică de noi participanți, inclusiv familii, relatează AP.

„Vom rămâne aici până când Guvernul va adopta noi măsuri, inclusiv contracte de închiriere pe perioadă nedeterminată și reguli care să împiedice situații precum cea a lui Abascal”, a declarat Alicia del Río, purtătoare de cuvânt a Sindicatului Chiriașilor din Madrid.

1/6 Imagini de la protestul din Madrid. Foto: Facebook/Aaron Heredia

Cazul Mariei del Carmen Abascal, cunoscută drept „Maricarmen”, a provocat indignare după ce imaginile evacuării sale au fost intens distribuite. Pe 23 septembrie, femeia a fost scoasă din locuință pe targă și transportată cu ambulanța, în timp ce susținătorii care încercaseră să împiedice evacuarea îi strigau numele.

Ulterior, din spital, Abascal a transmis că nu a reușit să-și apere locuința, dar că speră ca experiența sa să îi determine pe alții să lupte pentru drepturile lor. Cazul a atras critici la adresa autorităților și a companiilor de investiții imobiliare acuzate că majorează costurile locuirii.

Potrivit Sindicatului Chiriașilor din Madrid, apartamentul a fost închiriat inițial de tatăl femeii în 1956. După schimbarea proprietarului clădirii, în 2018, Abascal ar fi avut posibilitatea să cumpere locuința, însă nu și-a permis acest lucru. Ulterior, chiria ar fi fost majorată de la 500 la 2.650 de euro pe lună. Chiria ar fi fost redusă ulterior la 1.650 de euro, sumă pe care femeia nu o putea achita din pensie, potrivit sindicatului.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat că guvernul lucrează la noi măsuri privind locuințele și a făcut apel la partidele parlamentare să sprijine adoptarea acestora. Executivul este așteptat să prezinte un nou decret privind locuințele în cadrul ședinței de guvern de marți.

Protestele au loc pe fondul unei crize mai ample a locuințelor. Banca Spaniei estima anul trecut un deficit de aproximativ 550.000 de locuințe, cu Madrid, Barcelona și Valencia printre zonele cele mai afectate. În același timp, costurile locuirii au crescut mai rapid decât veniturile pentru numeroși spanioli.

Situația amintește de protestele „indignaților” din 2011, când mii de oameni au ocupat Puerta del Sol timp de 28 de zile, în contextul crizei economice, al șomajului și al măsurilor de austeritate. Diferența este că, în prezent, nemulțumirea se concentrează în special asupra dificultății de a găsi și de a-și permite o locuință.