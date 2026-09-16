 Tudor Chirilă, despre violențele de la protestul oierilor: „Fermierii au picat fără să vrea în aceeaşi oală cu nişte huligani” | adevarul.ro
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Tudor Chirilă, despre violențele de la protestul oierilor: „Fermierii au picat fără să vrea în aceeaşi oală cu nişte huligani”

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Actorul Tudor Chirilă afirmă, marţi seară, că la toate protestele din ultimii ani au existat persoane care au încercat să le compromită, dar acestea au reuşit să fie izolate. 

Protest fermieri
Protestul fermierilor a degenerat Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„În 2017, la protestele de după Ordonanţa 13 în care s-a ieşit pe frig seri la rând, au existat tentative care să le compromită. Au venit diverse facţiuni din diverse galerii şi au ars mobilier stradal, dar protestatarii paşnici au reuşit să se delimiteze şi i-au lăsat în ofsaid. Ancheta a arătat că unii dintre ei fuseseră chemaţi special să provoace incidente", a scris, marţi seară, pe Facebook, actorul Tudor Chirilă.

Acesta a adăugat că şi la protestele din 10 august 2018 au fost diversiuni care aveau rolul de a justifica violenţe împotriva unui protest paşnic.

Atunci, potrivit lui Chirilă, cunoscut activist civic, „efectivele de jandarmi s-au compus din mulţi tineri neexperimentaţi, aduşi special, fără conflicte cu galeriile la activ, care erau în tensiune numai şi pentru faptul că în Piaţa Victoriei erau zeci de mii de oameni PAŞNICI".

„Ce a fost astăzi în Piaţa Victoriei a fost un cocktail de proteste şi revendicări reale (ciobani, fermieri), dezinformare, confiscare politică marca George Simion, huliganul activist care rezolvă oameni individual sau în grup şi care a folosit pretextul unui protest specific pentru a-l transforma într-un protest „antisistem" împotriva unui guvern pe care el l-a dat jos deja printr-o alianţă cu cel mai vechi partid din sistem, PSD. O nemulţumire profesională precisă a fost băgată în malaxorul antisistem" de reţeaua suveranistă din jurul lui Simion şi Georgescu. Au apărut susţinători AUR, georgişti, RoExit, antivaccinişti şi oameni din galerii. Până şi reprezentanţi ai fermierilor au spus că agitatorii au venit din exterior", a mai scris Tudor Chirilă.

Acesta este de părere că „orice român cu adevărat patriot se prinde de cusătura grosolană de la ciobaniada de astăzi".

„Au fost sute de mii de români în Piaţa Victoriei. Fără pavele smulse şi fără bolovani aruncaţi în clădirea Guvernului. Şi protestele alea au obţinut ceva: abrogarea ordonanţei 13. Astăzi protestele ciobanilor au fost deturnate şi ei, ciobanii, fermierii au picat fără să vrea în aceeaşi oală cu nişte huligani", a mai transmis Tudor Chirilă.

Ce s-a întâmplat la protest

Protestul neautorizat al fermierilor din faţa Guvernului, nemulţumiţi de situaţia dificilă în care se află zootehnia românească şi agricultura, a degenerat.

Participanţii au forţat cordonul de jandarmi şi au blocat traficul pe şoseaua Kiseleff. Unii protestatari au aruncat cu obiecte şi s-au luat la bătaie cu jandarmii, care au folosit gaze lacrimogene. Printre manifestanţi, au fost văzuţi şi susţinători ai lui Călin Georgescu, unii având tricouri imprimate cu imaginea acestuia.

În jurul orei 15.00, un grup masiv de protestatari a rupt cordonul de jandarmi dinspre strada Paris.

Un număr de 47 de persoane, participante la protestul din Piaţa Victoriei, care au săvârşit fapte antisociale, au fost conduse la secţiile de poliţie, a informat marţi seara Jandarmeria Capitalei.

Sursa citată precizează că, în acelaşi timp, în baza filmărilor operative şi a celor din spaţiul public urmează să fie identificate şi probate persoanele care au comis fapte antisociale.

În urma violenţelor, 10 jandarmi au fost răniţi sub diferite forme, patru dintre aceştia fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri suplimentare, se arată într-un comunicat transmis de Jandarmeria Capitalei.

În acelaşi context, au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, două autospeciale aparţinând Jandarmeriei au fost avariate.

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