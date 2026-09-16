 UE invită Canada să devină primul său membru asociat. Siegfried Mureșan: „Un pas istoric. Ne va face mai puternici economic” | adevarul.ro
search
Miercuri, 16 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video UE invită Canada să devină primul său membru asociat. Siegfried Mureșan: „Un pas istoric. Ne va face mai puternici economic”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen i-a propus miercuri Canadei să devină primul stat ”membru asociat” al Uniunii Europene (UE), în faţa premierului canadian Mark Carney, o propunere aplaudată îndelung de către eurodeputaţi.

 Canada va deveni primul stat membru asociat la UE, i-a spus Ursula von der Leyen premierului candian Mark Carney, invitat la Parlamentul European (PE), la Strasbourg, cu ocazia discursului despre starea Uniunii.

Premierul canadian, Roberta Metsola și Usula von der Leyen
Premierul canadian, Roberta Metsola și Usula von der Leyen Foto: X/Roberta Metsola

Canada, care se află în plin război comercial cu Statele Unite ale lui Donald Trump, caută noi parteneriate. La rândul său, Europa, ale cărei relaţii cu Washingtonul sunt la fel de agitate, se află în căutarea unui sprijin al strategiei sale de reechilibrare între cele două superputeri, China şi Statele Unite.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că anunţul făcut de preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind propunerea făcută Canadei de a deveni „primul stat membru asociat” al UE, reprezintă ”un pas istoric şi un semnal politic puternic”.

„Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, tocmai a anunțat în plenul Parlamentului European că Uniunea Europeană invită Canada să devină primul său membru asociat. Este un pas istoric și un semnal politic puternic. Într-o lume în care autocrațiile încearcă să ne divizeze, democrațiile trebuie să se apropie și să acționeze împreună. Canada este un partener apropiat, cu care împărtășim aceleași valori și interese strategice. O cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și Canada ne va face mai puternici economic, mai siguri și mai capabili să ne apărăm valorile și interesele comune”, a scris pe Facebook Siegfried Mureșan.

Premierul canadian Mark Carney, primul şef de Guvern străin care asistă la acest „discurs despre starea Uniunii” urmează să susţină un discurs, joi, în Parlamentul European (PE), la Strasbourg.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum s-a făcut mobilizarea pentru protestul violent din Piața Victoriei. Rețelele sociale au fost inundate de mesaje
digi24.ro
image
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan cheamă partidele din Parlament la consultări pentru desemnarea premierului. Care este programul întâlnirilor
gandul.ro
image
Războiul cu Iranul, costuri de peste 33 de miliarde de dolari pentru SUA în doar patru luni. Pierderi uriașe de aeronave și infrastructură militară
mediafax.ro
image
Veste proastă pentru Neluțu Varga! Când își va recupera creanțele de 15.000.000 de euro de la CFR Cluj
fanatik.ro
image
Dan Dungaciu refuză să vină la proces și să fie audiat pentru abuz în serviciu. Avocatul „numărului 2” din AUR: „N-a avut intenția de a încălca legea”
libertatea.ro
image
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
digi24.ro
image
A apărut alături de fostul ei antrenor și a stârnit zvonuri despre o posibilă relație
gsp.ro
image
Și-a găsit soția în pat, într-o poziție nefirească, și s-a blocat: "Probabil s-a gândit să mă părăsească!"
digisport.ro
image
Ce să știi despre indexul alimentației sănătoase care prelungește viața și previne bolile cronice
click.ro
image
„Am primit 5000 de dolari ca să mă mut într-un loc de care nu am auzit niciodată”. Schema prin care oamenii își pot schimba total viața
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Nouă fabrică în România. Un lider de piaţă ucrainean vrea să-și extindă producția în Maramureş
observatornews.ro
image
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
cancan.ro
image
CCR a decis că pensia militară nu poate depăși valoarea soldei. Plafonarea e constituțională. Cum a motivat?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu elevii dacă o alertă cu drone este emisă în timpul orelor. Părinții sunt sfătuiți să nu vină la școală
playtech.ro
image
”Direct la spitalul de nebuni după trei luni!”. Ce antrenor ar lua titlul cu FCSB „în joc de glezne”
fanatik.ro
image
Un cuplu canadian a cumpărat o insulă pustie din Caraibe. După ce au construit o casă, cei doi vând totul. Ce i-a făcut să plece
ziare.com
image
Variantă-surpriză: Mirel Rădoi, patron și antrenor! "Taie, spânzură, fă cum vrei tu!"
digisport.ro
image
De ce nu a divorțat Cati Simionescu de Adrian Minune, deși manelistul a înșelat-o. „Nu că nu am vrut...”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Bravo din Cluj-Napoca. Actorul și soția lui s-au mutat din chirie direct într-o casă luxoasă. Locuința e mobilată cu mult bun gust. Livingul e cel care atrage cel mai mult atenția / VIDEO
romaniatv.net
image
Exclusiv DNA a intrat pe fir după dezvăluirile Mediaflux privind plocoanele din portbagajul șefului Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu: Dosar penal privind fapte de luare și dare de mită
mediaflux.ro
image
Gest nemaiîntâlnit, la Pitești. Ce au îngropat autoritățile în fundația noului stadion
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani
click.ro
image
Alina Pușcău a ajuns la Salonic cu mama ei. „Mulțumesc, Doamne, pentru tot!”
click.ro
image
Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley?
click.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Phoebe Bridgers, GettyImages (1) jpg
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei
okmagazine.ro
Maria Palaiologina, „Doamna mongolilor”, în mozaicul de la Chora
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cine este tatăl copilului lui Lady Gaga. Mama artistei l-a întâlnit prima și a făcut o afirmație surprinzătoare
image
„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani

OK! Magazine

image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei