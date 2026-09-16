Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen i-a propus miercuri Canadei să devină primul stat ”membru asociat” al Uniunii Europene (UE), în faţa premierului canadian Mark Carney, o propunere aplaudată îndelung de către eurodeputaţi.

Canada va deveni primul stat membru asociat la UE, i-a spus Ursula von der Leyen premierului candian Mark Carney, invitat la Parlamentul European (PE), la Strasbourg, cu ocazia discursului despre starea Uniunii.

Premierul canadian, Roberta Metsola și Usula von der Leyen Foto: X/Roberta Metsola

Canada, care se află în plin război comercial cu Statele Unite ale lui Donald Trump, caută noi parteneriate. La rândul său, Europa, ale cărei relaţii cu Washingtonul sunt la fel de agitate, se află în căutarea unui sprijin al strategiei sale de reechilibrare între cele două superputeri, China şi Statele Unite.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că anunţul făcut de preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind propunerea făcută Canadei de a deveni „primul stat membru asociat” al UE, reprezintă ”un pas istoric şi un semnal politic puternic”.

„Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, tocmai a anunțat în plenul Parlamentului European că Uniunea Europeană invită Canada să devină primul său membru asociat. Este un pas istoric și un semnal politic puternic. Într-o lume în care autocrațiile încearcă să ne divizeze, democrațiile trebuie să se apropie și să acționeze împreună. Canada este un partener apropiat, cu care împărtășim aceleași valori și interese strategice. O cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și Canada ne va face mai puternici economic, mai siguri și mai capabili să ne apărăm valorile și interesele comune”, a scris pe Facebook Siegfried Mureșan.

Premierul canadian Mark Carney, primul şef de Guvern străin care asistă la acest „discurs despre starea Uniunii” urmează să susţină un discurs, joi, în Parlamentul European (PE), la Strasbourg.