Trageri Loto duminică, 30 august 2026. Reporturi de milioane de lei la Loto 6/49 și Joker

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au loc duminică după-amiază. La tragerile de joi, 27 august, Loteria Română a acordat 18.111 câștiguri, în valoare totală de peste 1,42 milioane de lei.

Tragerile loto de duminică vor avea loc după-amiază, iar rezultatele vor fi anunțate după. Foto: arhivă

Numerele câștigătoare extrase duminică, 30 august

Acestea vor fi completate după ora 18.30.

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

La Loto 6/49, categoria I, reportul a ajuns la 3,11 milioane de lei, echivalentul a peste 592.000 de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 4,32 milioane de lei, adică aproximativ 823.100 de euro.

Cel mai mare report este înregistrat la Joker, categoria I, unde sunt în joc peste 5,11 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 972.600 de euro. La categoria a II-a, reportul este de aproape 500.000 de lei.

La Noroc Plus, categoria I, reportul este de 733.100 de lei, în timp ce la Loto 5/40, categoria I, sunt în joc 757.500 de lei, iar la categoria a II-a reportul este de 47.100 de lei. La Super Noroc, categoria I, reportul depășește 389.700 de lei.



