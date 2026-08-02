Loto, duminică, 2 august. Reportul la 6/49 depășește 9 milioane de euro

Duminică, 2 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, reportul trece de 9,05 milioane de euro, iar la Joker sunt în joc peste 568.900 de euro.

Numerele câștigătoare de duminică, 2 august:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,55 milioane de lei (peste 678.000 de euro)

.La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a şi a III-a reportul este de peste 39.000 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii.

La Noroc Plus se înregistrează un report de peste 578.500 de lei (peste 110.300 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 344.000 de lei (peste 65.600 de euro).

O persoană din Galați a câștigat premiul de categoria I la tragerea Loto 5/40 de joi, 30 iulie, în valoare de 988.285,60 de lei, după ce a jucat biletul norocos la o agenție loto din municipiu, a anunțat vineri Loteria Română.