Rezultate tragerilor Loto de joi, 27 august 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română a organizat joi, 27 august 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc, după ce la extragerile precedente au fost acordate peste 16.000 de premii, în valoare totală de peste 1,32 milioane de lei.

Joi au avut loc noi trageri Loto Foto: Loteria Română

Iată combinațiile extrase în cadrul tragerilor de joi, 27 august 2026:

Loto 6/49: 39, 16, 28, 15, 2, 20

Joker: 11, 34, 29, 41, 2 + 5

Loto 5/40: 36, 26, 35, 38, 27, 12

Noroc: 3 7 6 0 1 0 3

Noroc Plus: 5 0 5 7 1 7

Super Noroc: 3 7 7 6 1 4

Jucătorii își pot verifica biletele pe platforma oficială a Loteriei Române pentru a afla dacă se numără printre câștigătorii extragerilor din această seară.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6/49 și-a ridicat banii și a făcut primele declarații.

Pensionată medical, femeia spune că premiul a venit ca o minune care i-ar putea salva viaţa.

Valoarea brută a premiului obținut la tragerea din 13 august este 52,839 milioane de lei, însă, după plata impozitului, câştigătoarea va rămâne cu 31.718.723,824 lei, adică aproximativ 6 milioane de euro.

La ridicarea premiului, femeia a povestit că a intrat întâmplător într-o agenție Loto și a decis să completeze „niște numere la nimereală”. A plătit 8 lei și 50 de bani pentru o singură variantă simplă la Loto 6/49 și nu a bifat și jocul Noroc.

A ales trei serii de numere consecutive: 12, 13, 36, 37, 44 și 45 şi au ieşit toate la tragerea din 13 august.