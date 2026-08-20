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Trageri loto joi, 20 august. Report de peste 229.600 de euro la 6/49

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Joi, 20 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 16 august, Loteria Română a acordat 24.299 de câștiguri în valoare totală de peste 2 milioane de lei.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Numerele câștigătoare de joi, 20 august

Loto 6/49:

Noroc

Joker

Noroc Plus

Loto 5/40:  

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,2 milioane de lei (229.600 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4 milioane de lei (peste 781.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 804.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 306.600 de lei (peste 58.400 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 655.300 de lei (peste 124.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 445.200 de lei (peste 84.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 182.400 de lei (peste 34.700 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 369.800 de lei (peste 72.100 de euro).

La tragerea Joker s-au câștigat două premii la categoria a III-a, în valoare de 86.943,58 de lei fiecare. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Sibiu.

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