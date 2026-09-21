Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a vorbit luni, 21 septembrie, la „Interviurile Adevărul”, despre campania online destinată promovării lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale din 2024, care a fost deturnată în favoarea lui Călin Georgescu.

„Da, a fost un moment nefericit, pentru că s-au suprapus două campanii și astfel s-a creat impresia că ar fi fost o campanie a Partidului Național Liberal pentru Călin Georgescu, ceea ce nu era deloc adevărat. Consultanții de la vremea respectivă au gândit o campanie a Partidului Național Liberal bazată pe principalele atribute care puteau fi atribuite generalului Ciucă: patriotism, țară, chestiuni de genul acesta care se potriveau cu cariera militară a domnului Ciucă”, a explicat liberalul la „Interviurile Adevărul”.

Ionel Bogdan a recunoscut că strategia de campanie s-a întors împotriva PNL. Potrivit acestuia, mesajele concepute pentru Nicolae Ciucă nu au produs efectul urmărit de liberali, ajungând, în schimb, să funcționeze în favoarea unui alt candidat.

„Asta era o bucată din campania domnului Ciucă. Deci da, asta a fost o țeapă, efectiv, dar nu este o țeapă a celor care au vrut să creeze această campanie, pentru că ea era corectă. Este o țeapă pe care am luat-o, pentru că nu a funcționat pentru Ciucă, pentru președintele Partidului Național Liberal, ci a funcționat pentru un alt candidat”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PNL.

Ionel Bogdan, întrebări despre banii lui Călin Georgescu

În aceeași discuție, Ionel Bogdan a ridicat și semne de întrebare cu privire la sursele de finanțare ale activităților lui Călin Georgescu.

„Eu nu am văzut încă xplicat din partea nimănui cum o persoană care nu are venituri, pe care să le justifice la nivel public, are gărzi de corp, deține proprietăți de milioane de euro, și este prezent peste tot în țară, cu tot felul de campanii în spate. Este o întrebare pe care mi-o pun eu și poate să și-o pună orice cetățean. O gardă de corp costă niște mii de euro pe lună”, a mai spus Ionel Bogdan.