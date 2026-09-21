 Rusia Unită își păstrează majoritatea în Duma de Stat. Partidul lui Vladimir Putin obține aproape 58% din voturi. UE reacționează | adevarul.ro
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Rusia Unită își păstrează majoritatea în Duma de Stat. Partidul lui Vladimir Putin obține aproape 58% din voturi. UE reacționează

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Partidul Rusia Unită, formațiunea aflată la putere și care îl susține pe președintele Vladimir Putin, își păstrează majoritatea în Duma de Stat, potrivit rezultatelor aproape complete ale alegerilor parlamentare din Rusia. După numărarea a peste 95% dintre voturi, partidul a obținut 57,83% din sufragii, față de 49,8% la alegerile din 2021.

Steagul partidului Rusia Unită.
Steagul partidului Rusia Unită. Foto: Profimedia

Rusia Unită ar urma să ocupe 355 dintre cele 450 de locuri ale Dumei de Stat, ceea ce îi permite să își păstreze majoritatea constituțională. Aceasta oferă formațiunii posibilitatea de a adopta legi și de a iniția modificări ale Constituției fără sprijinul altor partide, conform Reuters.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, comuniștii au obținut 13,81% din voturi, LDPR – 8,98%, iar partidul Oameni Noi – 7,96%. Rusia Justă s-a situat sub pragul electoral de 5%, dar președinta Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, a afirmat că formațiunea are șanse să intre în Parlament.

Prezența la vot a fost estimată la 59,3%, potrivit autorităților electorale ruse. Scrutinul s-a desfășurat timp de trei zile, în perioada 18-20 septembrie, și a fost primul scrutin parlamentar național organizat după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

Autoritățile electorale ruse au calificat alegerile drept corecte, însă activiștii opoziției aflați în exil au reclamat fraude electorale și lipsa unei competiții politice reale. Partidul Iabloko, singura formațiune înregistrată cu o platformă explicit anti-război, nu a obținut reprezentare în Duma de Stat. Formațiunea a reușit însă să treacă pragul electoral într-un scrutin regional din Novgorod.

Uniunea Europeană a criticat organizarea alegerilor, afirmând că scrutinul s-a desfășurat într-un climat politic tot mai restrictiv și că opoziția democratică a fost împiedicată să participe în condiții echitabile.

UE a criticat, de asemenea, organizarea alegerilor în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia și a precizat că rezultatele de acolo nu vor fi recunoscute.

„Așa-zisele alegeri pentru Duma au marcat un nou eșec major pentru democrația rusă. Rezultatul lor nu a fost niciodată pus la îndoială. Kremlinul a redus la tăcere vocile disidente, a interzis singurul partid înregistrat care se opunea războiului său din Ucraina și a îndepărtat observatorii electorali internaționali. În Rusia nu mai rămâne decât o aparență de democrație”, a declarat luni șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.

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