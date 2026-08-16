Trageri loto duminică, 16 august. Loteria Română suplimentează premiul la 6/49 cu 500.000 de lei

Duminică, 16 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 august, Loteria Română a acordat peste 22.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 55,14 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 16 august:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 13 august, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea de duminică.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,94 milioane de lei (peste 751.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,87 milioane de lei (peste 738.400 de euro), la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 231.100 de lei (peste 44.000 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 98.300 de lei (peste 18.700 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report cumulat de peste 644.200 de lei (peste 122.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 317.400 de lei (peste 60.500 de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 118.500 de lei (peste 22.600 de euro).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report de peste 361.500 de lei (peste 68.900 de euro).

Loteria Română amintește că joi, 13 august, a fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 52.8 milioane de lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro. Este vorba despre cel mai mare premiu de categoria I din istoria jocului Loto 6/49.