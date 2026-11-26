Pe 27 noiembrie sunt marcate mai multe momente importante din istorie: nașterea biologului Grigore Antipa, semnarea testamentului prin care Alfred Nobel a instituit premiile care îi poartă numele, asasinarea istoricului Nicolae Iorga și greva generală din Cehoslovacia, în timpul Revoluției de Catifea.

Alfred Nobel a instituit premiile care îi poartă numele la 27 noiembrie 1895 Foto: Arhivă

1867 – S-a născut biologul Grigore Antipa

La 27 noiembrie 1867 s-a născut, la Botoșani, Grigore Antipa, biolog, ihtiolog, zoolog și oceanolog român. A studiat la Iași și la Universitatea din Jena, unde l-a avut profesor pe zoologul german Ernst Haeckel. În 1891 a obținut doctoratul în biologie, iar un an mai târziu s-a întors în România.

Grigore Antipa a contribuit la dezvoltarea hidrobiologiei, ihtiologiei și oceanologiei românești. A condus Muzeul de Istorie Naturală din București începând din 1893 și a coordonat construirea noului sediu al instituției, inaugurat în 1908. A devenit membru corespondent al Academiei Române în 1907 și membru titular în 1910. A murit la 9 martie 1944, la București.

1895 – Alfred Nobel instituie Premiile Nobel

La 27 noiembrie 1895, inventatorul și industriașul suedez Alfred Nobel (1833-1896) și-a semnat testamentul la Paris, în cadrul Clubului Suedezo-Norvegian. Documentul prevedea ca cea mai mare parte a averii sale să fie transformată într-un fond, ale cărui venituri să fie distribuite anual sub forma unor premii pentru contribuții importante aduse omenirii.

Testamentul stabilea cinci categorii de premii: fizică, chimie, fiziologie sau medicină, literatură și pace. După moartea lui Nobel, survenită la 10 decembrie 1896, au fost necesare negocieri pentru punerea în aplicare a prevederilor testamentare. Fundația Nobel a fost înființată în 1900, iar primele premii au fost decernate la 10 decembrie 1901. Ceremoniile de acordare au loc anual la această dată, în memoria inventatorului.

1919 – Tratatul de pace de la Neuilly-sur-Seine

La 27 noiembrie 1919, Bulgaria a semnat Tratatul de pace de la Neuilly-sur-Seine, în apropiere de Paris, prin care s-au stabilit condițiile păcii cu Puterile Aliate și Asociate, după înfrângerea țării în Primul Război Mondial. Documentul a fost semnat de premierul bulgar Aleksandăr Stamboliiski și a impus Bulgariei pierderi teritoriale, limitarea efectivelor militare și plata unor despăgubiri de război în valoare de 2,25 miliarde de franci-aur.

România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute în rechizitoriul militar: „Zăcea în mirişte, ciuruit de gloanţe şi degetele împreunate pentru închinăciune“

Ratificarea tratatului Neuilly-sur-Seine Foto: Wikipedia

În urma tratatului, Bulgaria a cedat Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor teritorii din zona frontierei de vest, inclusiv Țaribrod și Bosilegrad. De asemenea, a renunțat la drepturile asupra teritoriilor din Tracia, care au fost plasate inițial sub controlul Puterilor Aliate și ulterior atribuite Greciei. Dobrogea de Sud, cu Silistra, se afla deja în componența României în urma Tratatului de la București din 1913, iar tratatul din 1919 a recunoscut frontierele României.

1940 – Asasinarea istoricului Nicolae Iorga

La 27 noiembrie 1940, istoricul și omul politic Nicolae Iorga a fost ridicat de la locuința sa din Sinaia de un grup de legionari care s-au prezentat drept reprezentanți ai Poliției Legionare și au susținut că trebuie să îl ducă la un interogatoriu. Iorga, care fusese prim-ministru al României între 1931 și 1932 și președinte al Consiliului de Miniștri, a fost luat cu mașina și transportat în afara localității.

Istoricul a fost asasinat în aceeași zi, iar trupul său a fost descoperit în dimineața de 28 noiembrie, în apropierea comunei Strejnic, județul Prahova, pe șoseaua dintre Ploiești și Strejnic. Asasinatul s-a produs în contextul guvernării național-legionare, instalate în septembrie 1940. Iorga intrase în conflict cu Mișcarea Legionară după ce îl criticase public pe liderul acesteia, Corneliu Zelea Codreanu. În aceeași perioadă, legionarii l-au asasinat și pe economistul Virgil Madgearu.

Prețul libertății - cele două fețe ale revoluțiilor din 1989. Violența românească versus revoluția de catifea

1989 – Greva generală din Cehoslovacia, în timpul Revoluției de Catifea

La 27 noiembrie 1989, în timpul Revoluției de Catifea, în Cehoslovacia a avut loc o grevă generală de două ore, desfășurată între orele 12:00 și 14:00. Acțiunea a fost susținută de sindicate și de angajați din numeroase sectoare economice, aproximativ trei sferturi dintre salariații țării întrerupându-și activitatea în semn de solidaritate cu protestatarii.

Greva a reprezentat o demonstrație amplă de opoziție față de regimul comunist și de susținere a schimbărilor politice cerute de manifestanți. Revoluția de Catifea începuse la 17 noiembrie 1989, după reprimarea unei manifestații studențești la Praga, și a fost coordonată în mare parte de Forumul Civic, mișcare de opoziție condusă de Václav Havel. Procesul de schimbare politică s-a încheiat cu înlăturarea regimului comunist și formarea unui guvern în care opoziția a obținut reprezentare.