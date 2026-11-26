Fostul premier Victor Ponta a anunțat că nu va participa la recepția organizată de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale a României, deși, spune el, anul acesta a primit invitație.

Victor Ponta și Nicușor Dan, la consultările de la Cotroceni Foto: Presidency.ro

Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor” de la PS News, Ponta a explicat că decizia sa este influențată de faptul că anul trecut nu s-a regăsit printre invitații de la evenimentul de 1 Decembrie, în ciuda faptului că a ocupat funcția de prim-ministru al României.

„Probabil că n-aveam loc de influenceri, de evangheliști... A fost ceva urât”, a declarat fostul premier.

Ponta susține că recepția organizată cu prilejul Zilei Naționale ar fi trebuit să includă foștii șefi ai Executivului și reprezentanții instituțiilor importante ale statului.

„Nu era ziua de naștere a lui Nicușor. Era Ziua Națională a României. Eu sunt fost prim-ministru, deputat. Trebuia să vin. N-am fost invitat”, a afirmat acesta.

Fostul lider PSD a făcut referire și la lista invitaților de anul trecut, sugerând că anumite alegeri au fost nepotrivite pentru un astfel de eveniment oficial.

„A fost invitat Ovidiu Vanghele. N-am nicio treabă cu el. Dar acum se ceartă”, a spus Ponta.

Politicianul a precizat că nu intenționează să participe la recepția din acest an.

„Acum am primit invitație. Apreciez, foarte frumos, dar nu mă duc. Pot să mănânc sarmale în altă parte”, a declarat Victor Ponta.

Amintim că, în ultimele zile, mai multe persoane publice au anunțat pe rețelele sociale că refuză invitația președintelui Nicușor Dan la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni. Deciziile lor au stârnit reacții și au deschis o dezbatere despre dezamăgirea față de actualul șef al statului, respectul față de instituția prezidențială și semnificația participării la un eveniment oficial de Ziua Națională. În spatele controversei se află însă o întrebare mai amplă: cât de mult s-a erodat încrederea în instituția prezidențială?