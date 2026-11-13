 Tratamentele moderne împotriva obezității ar putea fi compensate de stat din 2027. Anunțul ministrului Sănătății | adevarul.ro
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Tratamentele moderne împotriva obezității ar putea fi compensate de stat din 2027. Anunțul ministrului Sănătății

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Românii care suferă de obezitate ar putea beneficia, începând din 2027, de compensarea unor tratamente moderne împotriva acestei afecțiuni. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că intenționează să înceapă demersurile pentru introducerea terapiilor inovatoare pe lista medicamentelor decontate, în special pentru pacienții care prezintă riscuri medicale.

Tratamentele moderne împotriva obezității ar putea fi compensate de stat din 2027
Tratamentele moderne împotriva obezității ar putea fi compensate de stat din 2027 Foto: Shutterstock

Ministrul Sănătății a explicat că autoritățile trebuie să stabilească o metodologie de prescriere a acestor medicamente și să identifice, împreună cu instituțiile responsabile, modalitățile prin care costurile tratamentelor ar putea fi acoperite.

„Pentru că vorbim de obezitate, mă gândesc serios și tot mai serios la compensarea produselor specifice. Știm că există mai multe produse de acest gen în industria farmaceutică în momentul de față. Cred că de anul viitor putem face acest lucru. Vom întruni comisiile la minister, la Casă. Deci, din 2027 ar putea intra la decontare. Cred că e important să începem demersurile pentru creionarea unei metodologii de prescripție a substanțelor medicamentelor din acest spectru. În paralel, putem începe discuțiile cu ANM-ul și cu CNAS-ul pentru a găsi metode de compensare”, a declarat Alexandru Rogobete, în cadrul conferinței naționale „România Inteligentă – Soluții pentru boala secolului XXI. Parteneriat în lupta cu obezitatea”, organizat de Antena 3 CNN. 

Datele prezentate în cadrul conferinței arată amploarea problemei: aproximativ șapte din zece români sunt supraponderali, iar aproape patru din zece adulți au obezitate.

Afecțiunea crește riscul apariției unor boli grave, printre care diabetul de tip 2. Potrivit reprezentanților sistemului de sănătate, peste 80% dintre persoanele diagnosticate cu diabet sunt supraponderale sau suferă de obezitate.

„Obezitatea este un risc modificabil pentru diabetul de tip 2. Astăzi avem aproape 1,4 milioane de persoane înregistrate în programul național de diabet și plătim cu 66% mai mult decât plăteam în 2021 pentru acest program. Am ajuns la peste 3,3 miliarde de lei la finalul anului 2025. Anul acesta vom crește”, a declarat Larisa Mezinu Bălan, președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Participanții la conferință au subliniat că lupta împotriva obezității nu se poate limita la accesul la medicamente. Este nevoie de prevenție, informare, diagnostic corect, tratament și monitorizare pe termen lung.

Cecilia Radu, director general al unei companii farmaceutice, a atras atenția asupra rolului medicilor și al educației publice în gestionarea bolii.

„Medicii nu trebuie lăsați singuri. Această primă campanie de educație a publicului larg despre ceea ce este obezitatea și recomandarea foarte puternică ca toate persoanele care se confruntă cu probleme de greutate să viziteze un medic și să ia informațiile corecte, să fie monitorizate pentru rezultate sustenabile”, a afirmat aceasta.

La rândul său, Radu Gănescu, președintele C.O.P.A.C., a vorbit despre necesitatea accelerării procedurilor de evaluare și rambursare a terapiilor, inclusiv a celor chirurgicale.

„Tratamentul, aici vorbim de tratament terapeutic sau tratament chirurgical, iar în obezitate, din păcate, până în luna mai, cred că în 2026 ANMDMR-ul n-a primit nicio cerere de evaluare. Deci, cu cât ne mișcăm mai repede, știm că evaluarea și rambursarea nu sunt între perioade așa scurte, deci trebuie să ne mișcăm mult mai repede ca să avem acces la aceste terapii. Și, nu în ultimul rând, și revin, mă întorc la medicul de familie, monitorizarea. Monitorizarea, împreună cu acele registre pe care putem să le facem”, a declarat acesta.

Specialiștii avertizează că, în lipsa unor intervenții eficiente, numărul românilor supraponderali sau obezi ar putea depăși 11 milioane până în 2030.

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