Mărturii cutremurătoare ies la iveală despre ucigașul Teodorei Marcu. Prima soție a criminalului povestește teroarea prin care a trecut timp de 12 ani. O altă tânără spune că a fst nevoită să fugă din țară. „Îmi era și frică să mă mai întorc acasă, îmi era teamă să nu mă facă să dispar”, a spus ea.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Maria Folea are 44 de ani, medic psihiatru și prima soție a criminalului, povestește despre iadul trăit, vreme de aproape două decenii. Calvarul a început la 15 ani și a scăpat abia după 12 ani de relaţie abuzivă și violentă.

„Povestea mea cu acest domn a început în 1995-1996, când aveam 15 ani, iar el 20. L-am cunoscut în liceu. Pe vremea aia nu erau restricții: intra cine voia, ieșea cine voia. Așa agăța copile. Pe mine m-a abordat cu floricele, m-a întrebat la ce clasă sunt, iar apoi a tot început să mă caute”, îşi aminteşte Maria.

„Asta nu e bătaie. Bătaie e când ajungi la spital”

Robert Lupu a început să-și controleze soția și să o lovească. „Trebuia să știe tot timpul unde sunt, cu cine vorbesc, ce fac. Au început accesele de impulsivitate și controlul psihologic. Au fost cam zece episoade de violență în 12 ani. Nu erau lovituri zilnice, dar îmi mai trăgea câte o palmă, destul de puternic”, spune Maria.

„După fiecare episod, își cerea scuze și încerca să minimalizeze:<Asta nu e bătaie. Bătaie e când ajungi la spital>”, îi spunea Robert.

Femeia povestește că Robert Lupu făcea tot timpul lucruri la limita legii.

„Îmi era mai teamă de jocurile psihologice decât de violența fizică. Făcea lucruri la limita legii. Venea la ușa apartamentului, băga beţe de chibrituri ude în gaura cheii, care se umflau şi făceau yala respectivă de nefolosit. Mai scotea siguranțele de pe scară, să rămânem fără curent, mă ținea într-o continuă tensiune. Mă ameninţa că îi spune tatălui meu”, povesteşte Maria.

„Mă amenința că mă omoară pe mine și familia mea. Îmi povestea cum o va face”

A încercat de mai multe ori să se despartă de el, însă fiecare tentativă de despărţire aducea o nouă serie de amenințări, inclusiv cu moartea.

„Inițial părea că acceptă. După două-trei zile începeau dramele: scrisori, amenințări. Mă amenința că mă omoară pe mine și familia mea. Îmi povestea cum o va face”, îşi aminteşte femeia.

Într-o ultimă întâlnire acesta a încercat să o otrăvească. „Mi-a dat o cană cu cafea. Când am vrut să beau, mi-a smuls-o din mână și a băut-o el. După câteva minute, mi-a spus: ‘Aia era pentru tine. Erau zece comprimate de diazepam dizolvate.’ A început să i se facă rău. Am sunat la ambulanță, l-au dus la spital”, îşi aminteşte ea.

Ani mai târziu, Robert a apărut la cabinetul ei, programat sub un nume fals. El a descris această scenă într-o carte publicată de el. În varianta lui, era vorba de o povestea de dragoste neterminată. „În momentul în care asistenta mi-a spus că a venit domnul Lupu, am înțeles cine e. Am încercat să păstrez o atitudine profesională. După consultație, abia când am ajuns acasă, m-au apucat tremurăturile”, spune ea.

Maria mărturiseşte că întotdeauna i-a fost frică de el. Până sâmbăta trecută, când a aflat la ştiri că s-a sinucis. „Fratele meu mi-a trimis link-ul în care scria că era căutat. Mi-am propus ca a doua zi, duminică, să mă duc la poliţie, dacă nu îl vor prinde. M-am gândit că eu urmez. Că are o listă undeva şi că va veni după mine. Iar a doua zi era 1 Iunie, voiam să ies cu fetiţa afară, să se bucure de ziua asta. Mai târziu, în aceeaşi seară, am aflat că s-a sinucis. Am simțit că mi s-a luat o piatră de pe inimă. Îmi pare rău pentru fata care a fost ucisă, pentru familia ei. Şi pentru familia lui, că nu ei sunt de vină că el era psihopat”, a declarat Maria Folea.

Victima lui Lupu: „Îmi era frică să nu mă facă să dispar”

O altă victimă a criminalului a povestit coșmarul prin care a trecut din cauza acestuia.

A.A., o tânără din Onești, l-a cunoscut pe Robert Lupu în timpul unei curse cu taxiul. Avea în jur de 13-14 ani la acea vreme.

„Coincidență sau nu, el era mereu prezent în zona de unde obișnuiam să iau taxiul. Și când contactam firma de taxi să vină acasă, deseori se prezenta tot el. Îmi cunoștea adresa. Îmi punea întrebări de genul «Dar stai singură ? Unde sunt părinții tăi? Mereu te văd singură». Începuse să mă întrebe dacă am iubit, ce planuri aveam și la ce liceu mă duc. După o perioadă, am început să-l evit”, și-a început A.A. povestea, pentru Cancan.

Având probleme în familie, în ultimul an de liceu a trebuit să se mute singură cu chirie. Prin cunoștințe a ajuns să stea într-o garsonieră, proprietară fiind o femeie, dar, practic, era garsoniera lui. Femeia era concubina lui din perioada respectivă. „Am descoperit după o lună că el era proprietarul. M-am trezit cu el în casă pe nepusă masă. Și atunci a început să mă preseze cu întrebări de genul «Ce ai de gând faci după liceu? Am niște cunoștințe prin Germania, dacă te interesează». Îmi propunea, practic, să mă duc în puff-uri (n.r. bordeluri)”, a mai spus tânăra.

Și-a dat seama că este un individ periculos și lipsit de scrupule, așa că a decis să plece din țară ca să i se piardă urma. „Pentru o bună perioadă de timp, mi-a stresat prietenii cu întrebări și amenințări la adresa mea. Îmi era și frică să mă mai întorc acasă, în orașul natal. Îmi era teamă să nu mă facă să «dispar»”, a spus tânăra.

A fost incinerat Robert Lupu, autorul crimei din Cosmopolis

Robert Lupu, bărbatul care a ucis-o pe Teodora Marcu pe 31 mai în cartierul Cosmopolis, a fost incinerat miercuri, 4 iunie, la Crematoriul București.

Trupul neînsufleţit al lui Robert Lupu a fost ridicat de la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici din Bucureşti de fiica lui şi fratele său. Întrucât bărbatul s-a sinucis, acesta nu a putut fi înmormântat creștinește. Familia sa a luat decizia incinerării.

Trupul neînsuflețit al Teodorei Marcu a fost transportat marți, 3 iunie, în localitatea natală Helegiu, comuna Deleni, județul Bacău. Înmormântarea va avea loc joi, 5 iunie, începând cu ora 12:00.

Tânăra de 23 de ani era mama unei fetițe de trei ani și însărcinată cu al doilea copil. Potrivit apropiaților, aceasta era hărțuită și amenințată de fostul partener, Robert Lupu, chiar și după ce se căsătorise.

În anul 2021, Teodora a obținut un ordin de protecție împotriva agresorului, după ce ea și soțul ei au depus plângere penală pentru amenințări, hărțuire, violare de domiciliu, furt și alterarea datelor informatice.

Crima a avut loc la sfârșitul lunii mai, în fața fetiței victimei. Teodora Marcu, însărcinată la momentul tragediei, a fost împușcată mortal pe o trece de pietoni în timp ce își ținea copilul în brațe. Autorul faptei, Robert Lupu, s-a sinucis la scurt timp după comiterea crimei.