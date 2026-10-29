„Stau cu iubi în brațe, că îmi dă căldură”. Românii amână pornirea centralelor de teamă să nu-i îngenuncheze facturile

Apropierea iernii oferă motive de îngrijorare multor români în privința modului în care vor putea face față cheltuielilor cu întreținerea locuințelor. Nopțile reci aduc costuri suplimentare odată cu pornirea centralelor termice sau îi fac pe mulți români să caute soluții alternative de confort.

Numeroși români caută soluții alternative la pornirea centralelor. Foto: Magnific.com

Numeroși români au răspuns întrebării lansate pe o platformă de socializare despre cum se pregătesc să înfrunte nopțile tot mai răcoroase și dacă sunt dispuși să renunțe la confortul dat de o temperatură considerată adecvată în locuință, reglată cu ajutorul centralelor termice, pentru a cheltui mai puțini bani pe utilități.

„A venit deja frigul, când plănuiți să dați drumul la căldură? Mi-e puțin teamă de cât va veni factura, de aia am început să dorm cu bluza cu mânecă lungă și ciorapi. E primul an în care trebuie să încălzesc apartamentul. Înainte stăteam într-un loc în care era foarte cald iarna (probabil de la vecinii care aveau copii) și plăteam 50 de lei pe lună la gaz”, a relatat o tânără, pe Reddit, într-un mesaj în care le-a cerut sfaturi românilor despre cum ar putea trece peste iarnă cu mai puține cheltuieli.

Ea a explicat că în apartamentul său sunt 21 de grade Celsius, o temperatură pe care o consideră suportabilă.

„Am avut discuții despre asta cu cei de la muncă și m-au făcut să mă simt ca ultima săracă pentru că dorm «în frig». Am 21 de grade în apartament, nu e chiar frig”, a adăugat ea.

Este octombrie luna pornirii centralelor termice?

O altă româncă a povestit cum și-a schimbat de mai multe ori planurile privind pornirea centralei.

„Planul meu la început de octombrie? Până la jumătatea lunii stau așa, după aceea pornesc centrala. Planul meu acum, la jumătatea lunii? Mai stau așa până în noiembrie. Ne auzim iar în noiembrie. Mi se mai înfundă nasul seara. El spune da, portofelul meu spune nu”, a relatat aceasta.

Alți români speră să poată amâna încălzirea până în decembrie, ajutați de izolarea termică a blocurilor și de căldura păstrată în apartamentele învecinate.

„Probabil în decembrie. Am 23 de grade în casă și se menține temperatura. Până nu ajunge sub 20 de grade, nu îi dau drumul, iar atunci o să o pornesc ca să duc temperatura până la 21–21,5 grade. Blocul e din 2014 și nu stau pe colț, ci la un etaj intermediar, cu vecini dedesubt”, a explicat un român.

Un român a povestit că a pornit centrala când temperatura din apartament a coborât la 20,5 grade, iar altcineva a explicat că a luat această decizie după ce a început să simtă frigul inclusiv dimineața, imediat după ce se ridica din pat.

„Am dat drumul la căldură acum două zile, fiindcă a fost prima dată toamna asta când mi-era cam rece la culcare. Mi-a fost frig când m-am dat dimineața jos din pat și a continuat să-mi fie frig și după ce m-am învârtit puțin prin casă. Nu merită să te ia tremuratul în propria casă”, a explicat acesta.

Un proprietar de casă a relatat că a pornit încălzirea încă de la începutul lunii octombrie, amintind că în februarie plătise 550 de lei pentru gaz.

„De ce aș face frigul acum? Ca să mănânc o zi în oraș? Nah, căldură, tată, că e confortul meu și nici cu răceala nu scap mai ieftin sau mai confortabil”, a comentat acesta.

Temperaturile la care românii dorm cel mai bine

Românii au percepții diferite asupra temperaturilor confortabile din locuințe.

„Eu dorm la 16–17 grade, cu plapuma mare și încă o pătură peste. Mucoasa nazală se contractă la frig și respiri mai ușor, deci dormi mai bine. Pe timp de zi stau îmbrăcat și cu ciorapi groși, la 18–19 grade. Nu am avut nicio problemă și nu prea mă îmbolnăvesc”, a relatat un român.

Altcineva susține că preferă temperaturile de 18–19 grade în timpul nopții, pentru că astfel reușește să doarmă mai bine.

„Când m-am mutat, am verificat să fie blocul bine izolat. Cheltuiala cu mutatul s-a recuperat prin faptul că iarna trecută am pornit căldura foarte puține zile. Nu am probleme să dorm la 18 grade. Am însă nevoie de 21–22 de grade când lucrez”, a explicat acesta.

Un român care a locuit în Germania a recomandat, la rândul său, temperaturi de aproximativ 19 grade.

„Ține centrala la 19 grade și după aceea o să-ți dai seama cât de odihnit ești dimineața! Și se simte și la factură. Încearcă prima dată, nu mă crede pe cuvânt. Eu așa fac după șapte ani de Germania”, a afirmat el.

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Un alt român a povestit că se simte extrem de inconfortabil la temperaturile considerate ideale de cei obișnuiți cu răcoarea.

„Eu, la 18 grade, tremur de frig, nici SMURD-ul nu mă mai resuscitează. Am încercat să dorm la 21 de grade și m-am trezit în frisoane, ziceai că sunt în pielea goală la Polul Nord. Am crescut la bunici, lângă sobă, nu cred că se mai poate schimba ceva”, a comentat acesta.

Altcineva a afirmat că, atunci când avea centrală termică, nu obișnuia să mențină în locuință mai puțin de 23 de grade, explicând că există și oameni mai sensibili la frig sau cu diferite probleme de sănătate.

Un român a povestit că ținea iarna între 23 și 25 de grade în apartament când avea doi bebeluși, iar altcineva a explicat că, odată cu venirea pe lume a copilului, a renunțat la obiceiul de a dormi la 18 grade și preferă să mențină aproximativ 22 de grade.

Altcineva a relatat că menținea în apartament 21 de grade ziua și 20 noaptea, însă chiar și în aceste condiții a plătit aproximativ 400 de lei lunar pentru încălzire în iarna trecută. Alt proprietar, care locuiește într-un apartament de 98 de metri pătrați, a povestit că factura sa maximă a depășit 900 de lei, în condițiile în care ținea în locuință 25–26 de grade.

„Ciudat că oamenii se ceartă și se judecă unii pe alții pe tema temperaturii ambientale. Fiecare după nevoile sale: dacă ai nevoie de 18 grade, stai la 18, dacă ai nevoie de 25, stai la 25!”, a remarcat un român.

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Mulți români au căutat soluții alternative folosirii centralelor pentru a reduce consumul de energie.

„Nu scrie nicăieri că trebuie să stăm dezbrăcați în casă toată ziua. Trebuie să învățăm să folosim mai mult hainele de stat în casă”, a comentat un român.

O tânără a povestit că și-a schimbat obiceiurile de când trebuie să suporte singură costurile încălzirii. În copilărie, părinții săi mențineau temperaturi ridicate în locuință, astfel că se obișnuise să doarmă în tricou și pantaloni scurți iarna.

„Dar de când plătesc eu facturile, mai degrabă pun ciorăpei decât să rup banii pe facturi. În plus, am o plapumă mega călduroasă, contează mult”, a explicat tânăra.

Un român a descris cum reușește să se simtă confortabil într-un apartament în care temperatura a coborât la 18 grade.

„Stau în trening și halat, cu șosete pufoase, stau super confortabil. Când stau seara la serial, mă pun sub păturici, stau cu iubi în brațe, că îmi dă căldură, apoi ne culcăm superbisim, pe răcoare, sub plapumă. Cred că e mai satisfăcător să-ți fie frig și apoi cald decât să îți fie cald mereu”, a povestit acesta.

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Alții preferă să folosească termostatele pentru a încălzi doar anumite camere.

„Eu stau la 21 de grade în timpul zilei. La culcare las centrala la 18 și deschid geamul la dormitor până scade temperatura la 18 grade. Țin oprite caloriferele din bucătărie și dormitor și încălzesc doar baia și livingul. Funcționează de minune pentru mine și prietena mea”, a relatat acesta.

Un român a povestit că locuința sa este orientată spre sud, iar razele soarelui contribuie la menținerea unei temperaturi ridicate chiar și fără calorifere pornite.

„Iarna am constant în casă 23–25 de grade, fără să dau drumul la căldură. Anul trecut dădeam drumul doar dacă voiam să usuc niște haine sau când ieșeam din baie”, a explicat acesta.

Adaugă că dezavantajul apare vara, când temperaturile interioare depășesc frecvent 30 de grade și este nevoit să folosească aerul condiționat.

Un alt proprietar a povestit că locuiește într-un bloc vechi, foarte bine izolat, unde trec și conductele sistemului centralizat de încălzire. Deși are centrală proprie, spune că a pornit-o doar de două ori în iarna trecută, deoarece temperatura din apartament se menține între 21 și 22 de grade.

Un român a povestit că pornește centrala seara, până când temperatura ajunge la aproximativ 23 de grade, iar ulterior folosește aparatul de aer condiționat pentru a menține căldura pe timpul nopții.

Unii cred că menținerea unor temperaturi prea scăzute, în combinație cu umiditatea ridicată, poate favoriza apariția mucegaiului.

„O pornesc când nu mai sunt comodă într-un strat de haine, de tip pantaloni de trening și bluză de molton sau tricotată, lejeră. Nu văd rostul să stau la fel ca vara în casă. În primul rând, e mai aiurea diferența de temperatură dacă ies un pic pe afară. Prefer cât mai mult să am câte un geam deschis, îmi plac hainele astea cozy și nici nu consum aiurea. Banii pe factură sunt ultima grijă dintre toate motivele de mai sus”, a explicat o româncă.