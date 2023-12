Soluțiile disperate ale românilor pentru încălzirea locuinței. „De la 5 la 20 de grade în casă ia și 24 de ore”

Sfârșitul de toamnă și începutul acestei ierni au fost mai reci decât ne-am obișnuit în ultimul timp, mai ales în zonele de deal și munte. Ca atare, problema încălzirii a devenit acută pentru mulți români.

Prețul energiei în România este printre cele mai mari din întreaga Uniunea Europeană, motiv pentru care mulți români riscă să stea în frig în această iarnă. În plus, mai există și altfel de cazuri în care locuințele friguroase, mai ales cele folosite mai rar sau situate în zonele reci, ori fără suficientă izolare termică, le dau mari bătăi de cap oamenilor.

Printre cei care caută soluții se numără și Cristian, unul dintre românii care și-a cumpărat o casă de vacanță, dar nu se poate bucura așa cum ar trebui de ea din cauza frigului. El s-a adresat membrilor grupului de Facebook Mutat la țară – viața fără ceas pentru a găsi soluții cum să-și încălzească locuința de vacanță.

„Bună dimineața! De câțiva ani am cumpărat o casă de vacanță în zona Vulcanii noroioși. Totul numai de bine și frumos, o decizie foarte inspirată. După ce am rezolvat principala problemă, cea cu apa, încercăm să găsim acum soluții și pentru partea de încălzire. Casa are 135 mp, parter și etaj mansardat locuit, este din cărămidă phoroterm cu izolație polistiren de 5 cm și geamuri termopan. Soluția de încălzire actuală este o centrală pe lemne de 36 kW care alimentează nouă calorifere”, și-a început el postarea.

Problemele apar cu adevărat atunci când vremea este rece, iar până acum el nu a reușit să găsească o soluție.

„Problema apare în sezonul rece. Și anume casa fiind nelocuită temperatura scade teribil (până la 5 grade) și de la pornirea centralei (suplimentat pe alocuri cu calorifer electric în camera) până la o temperatura de măcar 20 de grade în casă durează mult (chiar și 24h). M-am gândit la diferite soluții, să mai adaug un șemineu în living, să schimb centrala poate, să adaug izolație de vată pe afară șamd. A întâmpinat cineva situații similare și poate ajuta cu ceva sfaturi/soluții legate de această problema? Vă mulțumesc anticipat!”, a scris el.

Imediat s-a pornit o adevărată dezbatere, iar colegii de forum au venit fiecare cu ideile sale. „Vă recomand acest șemineu din Dedeman. Într-o oră, temperatura într-o casă de 80 mp, sare de 20 grade fără probleme. Este adevărat, fără o încălzire permanentă, în prima seară pereții sunt reci. Abia după 24 de ore încep să fie ok!”, i-a recomandat cineva.

Alții au venit cu alte idei. Un internaut care inițial își montase pompă de căldură, dar a renunțat la ea din cauza facturii, a venit cu o altă soluție.

„Cea mai bune soluție sunt aparatele de aer condiționateinverter care funcționează până la -25 de grade. Nu o spun din auzite, ci din propria experiență. Am montat inițial pompă de căldură, iar când am văzut consumul, am optat pentru aere condiționate.” A revenit apoi cu detalii, la rugămintea celui care a făcut postarea inițială. „Eu am unul de 24Btu, și încălzesc 100mp. Nu este indicată montarea în camera în care se doarme. Eu l-am montat pe hol. Am avut centrala pe lemne, oferă costuri mari și disconfort, am optat pentru pompă de căldură, pentru ca toți instalatorii minteau ca au consum mic, în realitate, pe timp geros, 100kw/zi”, a explicat el.

„Inverter cea mai bună soluție, îl puteți porni de la distanță înainte cu câteva ore să sosiți și găsiți cald în casă, după dați drumul la centrala pe lemne și căldura se menține”, i-a propus altcineva.

Un alt internaut a venit cu observații de luat în calcul. „Izolația nu este grozavă; acum depinde și de calitatea geamurilor. Dar chiar și așa, pare o problemă... să ridicați temperatura la 20 grade în 24 de ore este enorm! Acum depinde și de temperatura exterioară, dar dacă expuneti situația actuală, nu vreau să mă gândesc la -10 grade afară! Așadar, ori centrală dvs nu este de 36kw, iar dacă este are un randament foarte mic (trebuie verificat de ce), ori caloriferele sunt subdimensionate, ori izolația exterioară este 0. Chemați un specialist să deslușiți problema. E cel mai sigur așa!”

În discuție a intervenit și o doamnă: „Ca să se încălzească pereții de la 5 grade la 20 de grade durează minim 24 de ore. Aerul se încălzește repede, dar senzația este tot de frig, abia a doua zi se încălzesc pereții. Știu din proprie experienta. E vorba de încălzirea întregii case, cu tot cu ziduri, nu doar o cameră.”

Multe idei, puține soluții

„Sobă de tablă cu plită si cuptor”, a spus cineva. „E bună, dar cine baga lemne în sobă dacă ești plecat?”, a întrebat-o alt internaut. „Ideea e că se încălzește rapid”, a răspuns ea.

„Eu încălzesc 200m2 cu 35 kw pe gaz și centrala face față. Este posibilă o subdimensionare a radiatoarelor la dumneavoastră”, a fost altă observație.

„5 cm grafitat pe interior și exterior 15 cm, iar sub podea 3cm extrudat. Dacă luați calorifere luați cât mai mari pentru randament și economie mare cele mai bune sunt din fontă, dacă nu cele din tablă . Uitați-vă pe net sobă «Canadiană» eu asta am și sunt diverse mărimi”, i-a sugerat altul. „Subscriu pentru sobele Bullerjan/Canadiene. Am cercetat mult până să luăm decizia, dar toți cu care am vorbit sunt foarte mulțumiți de viteza cu care încălzește”, a confirmat un coleg de forum.

Un alt internaut a venit cu mai multe sugestii: „Durează mult și la case mai mici. Garsonieră în bloc la etajul 6 din 10 și tot așa, când e să pornească încălzirea durează peste o zi. După o zi e cald aerul ,dar pereții se simt bocnă de reci. Durează cam două zile să se încălzească cu adevărat”, și-a început el sfaturile.

A continuat apoi: „Din punctul meu de vedere soluția ar fi un sistem bazat pe Tuya cu Zigbee. Nu recomand Tuya cu Wi-Fi deoarece dacă nu mai este internet, infrastructura pe Wi-Fi nu funcționează nici măcar intern. Și aici sunt mai multe variante de implementare... fie termostat pe fiecare calorifer și setare separată pentru fiecare, cu orare și tot ce trebuie, fie doar electrovalvă pe fiecare calorifer și senzori de temperatură în cameră.”

Apoi, a adăugat alte câteva sugestii. „Personal recomand a două varianta deoarece temperatura lângă calorifer e complet altă decât în colțul opus al camerei. Cu sistemul Tuya puteți comandă fie o centrală pe gaz, dacă va gândiți deja să o schimbați, fie calorifere electrice, fie aparate de aer condiționat puse pe încălzire.”

Pe final, i-a făcut autorului postării inițiale și o listă orientativă, care să-i fie de ajutor. „Ca o listă orientativă : trebuie cel puțin un hub Zigbee, sau un / etaj, în funcție de cum se transmite semnalul în casa aia în mod particular. Dacă este internet prin cablu în casă, atunci recomand un hub multi-mode (internet pe cablu spre Zigbee și Bluetooth), sunt unele care au și funcționalități de alarmă și protecția casei. O electrovalvă electronică Zigbee / calorifer, dar nu e musai să controlați fiecare calorifer. Puteți pune și una / etaj dacă sunt organizate frumos distribuitoarele la calorifere, deși e mai greu de monitorizat temperatura per etaj decât per camera.”

Și a completat cu alte câteva recomandări, care ar umple orice listă. „Un senzor de temperatura și umiditate per zona monitorizată. Adică per camera sau per etaj. Dacă nu aveți deloc internet la casă, se poate rezolva ușor cu router 4G și un contract de telefonie mobilă. Se bagă SIM-ul în router și gata, este internet. Recomand TP-Link la routere 4G, dar atenție să fie și cu SIM... sunt unele care nu au SIM ci necesită și stick cu SIM pe lângă router. Pe viitor puteți extinde sistemul cu senzori magnetici care se montează la fiecare ușă și geam și când se deschide ușa / geamul, se alarmează hub-ul și trimite notificare pe telefon. Sistemul Tuya mai permite și o grămadă de alte lucruri, știu oameni care au lumini programate să se aprindă / stingă la diverse ore, să dea impresia că este cineva acasă din când în când”, a încheiat el.

Idei și sfaturi

Și au mai fost numeroase alte opinii și o sumedenie de idei interesante.

„Casa fiind din cărămidă porotherm plus polistiren, chiar dacă este de 5 cm, se prezintă bine pe partea de izolație. Bănuiesc că problema ar fi centrala, este prea mică pentru 135 m2, chiar dacă se spune că 36 kw ar fi suficienți, dar nu, vă trebuie cel puțin 45,50 kw centrală. Pentru că nu este locuită casa ar fi indicat o centrală pe peleți, care să poate fi pornită prin conexiune internet. Îi dați drumul cu o zi, două înainte să veniți și o setați pe o temperatură de 15, 16 grade, iar când sosiți o dați pe ce temperatură doriți. Eu vă recomand o centrală pe lemne de 50 kw Arca Aspiro cu gazeificare (are avantajul că i se poate monta și un buncăr pentru peleți dacă vreți să treceți pe peleți) și va garantez că nu o să mai aveți probleme cu încălzirea greoaie a casei!”, a zis altcineva.

„Poate o sobă din fontă, se încălzește foarte repede și ajută centrala să ajungă mult mai repede la temperatura dorită”, a recomandat alt internaut.

„Pompă de căldură”, a scris altul, iar replicile nu au întârziat: „Pompa de căldură consumă mult.”