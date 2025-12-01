Ce înseamnă salarii „mici” și „mari” pentru români și ce meserii le aduc venituri decente

Numeroși români consideră salariul minim pe economie ca fiind unul foarte mic în comparațiile cu așteptările lor, iar un venit lunar de aproximativ 10.000 de lei este considerat, în general, ca fiind unul decent.

România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu o pondere ridicată a angajaților plătiți cu salariu minim, peste zece la sută dintre salariații români primind venituri lunare nete de aproximativ 2.600 de lei, conform unor rapoarte publicate recent de Eurostat.

Salariul minim net în România pentru anul 2025 este de 2.574 de lei, parte a unui salariu minim brut de 4.050 de lei. În mesajele publicate pe rețelele de socializare, numeroși români consideră că acest venit abia le-ar putea asigura traiul, fiind cu mult sub ceea ce ar însemna pentru ei un salariu mic.

Cum văd românii salariile, de la mic la mare

Provocați să estimeze ce ar putea reprezenta pentru ei un salariu mic și unul mare, unii români arată că diferențele între cele două extreme sunt de câteva mii de lei.

„În București, pentru studii superioare, mic înseamnă 3.500 lei, mare 9.000 lei”, susține unul aceștia, pe platforma Reddit.

Un alt bucureștean susține că ar avea nevoie de mai mulți bani pentru a trăi decent în Capitală

„În București cel puțin, sub 5.000 de lei abia exiști, iar cu 10.000 de lei te descurci decent. Deci un salariu la care să zic «wow, ce bine plătești!» e clar peste 15.000 de lei”, afirmă acesta.

Un alt român crede, la rândul lui că salariile trebuie raportate la cheltuieli, cel mai mic salariu fiind cel din care jumătate înseamnă plata chiriei. Iar cel mai mare reprezintă venitul care poate asigura propriul apartament.

„Salariu mic cred că începe de la 5–6.000 lei. Eu stau în chirie și plătesc 450 euro. Iar cu facturi, motorină, mâncare și ce mai trebuie, abia îmi ajung 6.000 lei. Aș zice că un salariu mare este în jur de 15.000 lei, iar cel extrem de mic este 3.000 de lei”, afirmă un internaut.

Alți români evaluează salariile în funcție de coșul de cumpărături, estimat uneori pentru o persoană la 3.800 - 4.200 de lei lunar. Atunci când veniturile nu acoperă această valoare, salariul poate fi considerat mic, spune unul dintre ei.

„Între mic și mare există: mediu, decent, peste medie etc. La 4.500 de euro trăiești extrem de bine, la 3.500 trăiești bine, la 2.500 trăiești ok, la 1.500 trăiești, iar la 1.000 de euro zici «Doamne-ajută», în București”, crede un alt internaut.

Unii români spun că salariile din România ar putea fi considerate mulțumitoare, atât timp cât nu sunt comparate cu cele din Occident.

„5.000 de lei e un salariu foarte mic în Vest, iar prețul produselor e cam același cu al celor din România”, afirmă unul dintre români.

Ce meserii aduc venituri decente

Un salariu lunar de aproximativ 10.000 de lei este considerat de mulți români ca fiind decent. Unii dintre ei au explicat pe rețelele sociale cum au ajuns la un astfel de venit. Experiența, calificarea, orele suplimentare de lucru, dar și faptul că muncesc în Capitală au contat în stabilirea veniturilor.

„Eu lucrez în domeniul financiar, ca lider de echipă, având 4–5 ani de experiență, și ajung aproape la 9.000 lei, dar asta pentru că firma la care lucrez plătește mai mult decât media. La alte firme am găsit oferte de 7.000 de lei pe aceeași poziție și am avut foarte multe interviuri”, afirmă un bucureștean.

În domeniul IT, adaugă altcineva, 10.000 de lei este un salariu oferit după 3–5 ani de experiență. Un inginer din domeniul energetic susține, la rândul lui, că primește un salariu asemănător, de doi ani, fără diurnă sau bonuri.

„Dar în acești ani am tras tare și am arătat că firma se poate baza pe mine la lucruri mai complicate. Nu ajungi greu la salarii mai mari; ceea ce nu înțeleg mulți oameni este că nu ai cum să ajungi la un salariu mare în majoritatea domeniilor dacă nu ești dispus să mai stai peste program sau să muncești la un proiect până știi că e gata. Oamenii care rup uşa la program sunt peste tot”, crede acesta.

Altcineva spune că obține aproape 10.000 de lei ca medic specialist în București, dar în alte orașe crede că ar câștiga mai bine. Un alt medic depășește acest venit, dar cu sacrificii.

„În chirurgie, la privat, plus stat și gărzi, ajungi la 13.000 de lei dacă stai liniștit, dar poți câștiga și 35.000–40.000 dacă rupi munca. La capătul profitabil sunt munca fără viață și oboseala extremă, dar poți trage câteva luni dacă vrei să faci bani”, spune altcineva.

Unii șoferi și agenți de vânzări spun că ajung și ei la salarii considerate decente, în Capitală.

„În vânzări, mai ales în domeniul software (engleza obligatoriu, iar a doua limbă este un mare plus), treci lejer după 5 ani de experiență de baza de 10.000 lei, plus comisioane (de obicei de 4 ori pe an). Eu am câștigat și peste 4.000 de euro pe lună”, scrie un alt român.

„Ce e important de înțeles este că salariile sunt determinate de cerere și ofertă și de contextul politic și economic. Greșeala pe care mulți o fac este să își aleagă o meserie sau o profesie raportându-se la ce salarii se dau la un anumit moment și ignoră esențialul: la ce sunt ei buni”, concluzionează altcineva.