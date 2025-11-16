search
Publicat:

Odată cu răcirea vremii, mulți români arată că nu se tem de frig și promovează scăldatul în râuri și lacuri în care temperatura apei ajunge la câteva grade. Trendul a devenit tot mai popular pe rețelele de socializare.

Înotul în ape reci poate aduce beneficii sănătății. Foto: Freepik.com
Expunerea la frig și scăldatul în ape reci, în timpul iernii, pot îmbunătăți circulația sângelui, pot stimula sistemul imunitar și pot înlesni adaptarea organismului la temperaturi scăzute, arată unele studii științifice.

Printre vedetele băilor în ape înghețate se numără Wim Hof, sportivul de anduranță care a transformat expunerea la frig într-un stil de viață.

El a devenit faimos pentru performanțele extreme realizate în frig: a escaladat Muntele Kilimanjaro în pantaloni scurți, a alergat, desculț, un semimaraton la Cercul Arctic și a rezistat timp de 112 minute într-un container, acoperit cu cuburi de gheață.

Este un promotor al expunerii la frig, susținând că temperaturile scăzute cresc fericirea și reduc oboseala și stresul, în timp ce temperaturile ridicate contribuie la epuizare și scad fericirea.

„Când este frig afară, probabil că nu vei avea chef să faci sport în aer liber. Dar exercițiile în frig au multe beneficii fizice și emoționale. În plus, multe cercetări au arătat că organismul tău se poate antrena mai intens și poate alerga mai rapid la temperaturi mai scăzute. Pentru că frigul îți permite să îți crești viteza și puterea, înseamnă că arzi mai multe calorii. Acesta este încă un motiv bun pentru care ar trebui să faci sport în vreme rece”, arată Wim Hof, pe site-ul său.

Wim Hof. Foto: Facebook . The Ice man
Terapia prin băi reci și expunerea corpului la frig au câștigat în ultimii ani o popularitate serioasă, deoarece sunt asociate cu numeroase beneficii pentru sănătate, atât mintală, cât și fizică, adaugă el.

„Expunerea corpului la frig reduce inflamația, umflăturile, tensiunea arterială și ameliorează simptomele cauzate de bolile autoimune. Mai mult, terapia prin frig este asociată cu un somn de calitate mai bună, mai multă concentrare și chiar un răspuns imunitar îmbunătățit”, afirmă acesta.

Apele reci, benefice pentru corp

Scăldatul în ape deschise, chiar și în perioadele reci ale anului, întărește sistemul imunitar, are un efect antiinflamator și îmbunătățește circulația sângelui. În plus, duce la o creștere a producției de endorfine, adrenalină și serotonină, hormoni cu rol benefic asupra stării de bine a oamenilor, afirmă specialistul. El oferă câteva sfaturi pentru cei care vor să încerce acest lucru.

„Înotul în ape deschise este mai palpitant și mai solicitant fizic decât înotul în piscină. Dacă te simți anxios, încearcă să faci câteva exerciții pentru anxietate și apoi pur și simplu intră în apă. Când îți învingi frica, voința ta va crește automat. Înotul în ape deschise îți oferă un sentiment extraordinar de libertate. Chiar și o scufundare scurtă te va ajuta să îți îmbunătățești sistemul imunitar”, afirmă Wim Hof, pe site-ul său. 

Cu cât apa este mai rece, cu atât încălzirea trebuie să fie mai lungă. Cei care vor să înoate pe distanțe lungi sunt sfătuiți să nu exagereze de la început.

„Este important să îți crești distanța treptat. Dacă faci asta, te vei simți mai puternic și mai puțin anxios la finalul zilei. Depășirea limitelor va avea efectul opus. În plus, o creștere treptată a distanței este mai bună pentru dezvoltarea rezistenței. Asta pentru că apa rece provoacă o reacție naturală de stres în corp, la care trebuie să înveți să faci față treptat.”

Cei care experimentează astfel de activități trebuie să se pregătească din timp. Un costum de neopren este util, iar hainele bine căptușite sunt necesare pentru a se încălzi după înot.

„Forțarea nu aduce bine, nu aduce dezvoltare, ea poate aduce distrugere”, afirmă acesta, într-un clip pe canalul său de YouTube, cu peste trei milioane de urmăritori.

Frigul stimulează organismul

Oameni de știință care au cercetat expunerea la frig, ca Galina Șatalova (1916–2011) sau Andrew Huberman, au recomandat la rândul lor astfel de activități.

Medicul Galina Șatalova arăta că frigul care acționează asupra corpului intensifică arderea depozitelor de grăsimi și toxine prezente în el, organismul fiind astfel purificat.

Dr. Andrew Huberman afirma că expunerea la frig determină o eliberare semnificativă de epinefrină (adrenalină), un hormon cu efecte intense asupra circulației sângelui, și norepinefrină (noradrenalină) în creier și corp. Cu cât apa este mai rece, cu atât omul are nevoie de un timp mai redus de expunere la frig, adaugă acesta.

Pe lângă băile reci și expunerea la frig, Wim Hof adaugă câteva obiceiuri simple pentru creșterea imunității. Unul dintre cele mai importante lucruri de început este alimentația. O dietă sănătoasă este esențială pentru construirea unui sistem imunitar puternic.

„Asigură-te că dieta ta conține multe legume, fructe, cereale integrale, grăsimi sănătoase, proteine slabe și leguminoase. În special alimentele bogate în vitamine, precum vitamina B, vitamina C și vitamina E, stimulează sistemul imunitar”, arată site-ul lui Wim Hof.

Exercițiile fizice, reducerea nivelului de stres, hidratarea corespunzătoare și un somn bun aduc la rândul lor numeroase beneficii organismului în susținerea imunității.

Povestea milenară a băilor reci

Popoarele antice cunoșteau efectele băilor reci asupra organismului, iar învățații lor vorbeau despre obiceiurile grecilor, spartanilor, romanilor și egiptenilor de a se îmbăia în apele reci pentru a-și întări sănătatea.

Cel puțin 20 de localități balneare din România au fost locuite în vremea dacilor, arată mărturiile arheologice. Romanii au înființat primele stațiuni termale pe teritoriul României, însă băile au bazine rezervate apelor reci. Unele au fost identificate pe teritoriul României, la Sarmizegetusa Regia. Baia romană descoperită în capitala dacilor în perioada 1803–1804 avea cel puțin cinci încăperi.

„Am văzut ruinele unei băi așa cum se obișnuia în vechime să fie construite. Labrum-ul acestei băi, cioplit din porfir de sienit, fusese dus la mai mulți pași de acolo. Podeaua din tepidarium era acoperită cu un mortar de ciment hidrofug cu o grosime de 6 țoli, ce acoperea și pereții până la nivelul orificiilor prin care curgea apa, și care s-a păstrat admirabil până în ziua de azi. Se văd aici resturile încăperilor obișnuite ale unei băi antice: ephebia, apodyteria, alaeothesia, frigidarium, tepidarium și laconicum”, informa, în 1805, istoricul Péchy Mihály.

Manualele de medicină medievale și cele apărute în epoca modernă cuprindeau numeroase referiri la folosirea băilor reci în scop terapeutic.

„Baia caldă deschide porii, dar baia rece întărește membrele și limpezește mintea”, informa Regimen Sanitatis Salernitanum, unul dintre cele mai vechi manuale medievale de medicină, din secolul al XII-lea.

Scăldatul în apele reci a devenit tot mai popular, atât ca metodă terapeutică și de recuperare, dar și ca fenomen intens promovat pe rețelele de socializare.

