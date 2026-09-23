Siegfried Mureșan, interviu pentru Politico: „Să formăm un guvern pro-european. Anticipatele nu sunt opțiunea mea preferată”

Un parteneriat între socialiști și extrema dreaptă ar crea un precedent periculos pentru UE, a declarat Siegfried Mureșan pentru Politico.

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL Foto: Facebook/Siegfried Mureșan

Opoziția de centru-stânga din România trebuie să decidă urgent dacă să sprijine un nou guvern pro-european sau dacă va fi învinovățită pentru preluarea controlului de către extrema dreaptă, a avertizat Siegfried Mureșan.

Într-un interviu acordat publicației Politico, parlamentarul european Siegfried Mureșan a declarat că va solicita Partidului Social Democrat (PSD) să susțină PNL într-un nou vot „până la sfârșitul săptămânii viitoare”, chiar dacă conducerea PSD a refuzat până acum să facă acest lucru, scrie Politico.

„Socialiștii români se confruntă cu un moment al adevărului — trebuie să decidă dacă se comportă ca social-democrați europeni responsabili și susțin un guvern pro-european sau dacă își intensifică cooperarea cu dreapta radicală, partidul extremist populist anti-european de aici”, a declarat Mureșan, care este a treia persoană însărcinată cu formarea unui guvern de când coaliția de guvernământ a pierdut votul de neîncredere în luna mai.

Un alt eșec la București ar duce la alegeri anticipate controversate în a șaptea cea mai populată țară din UE, unde extrema dreaptă conduce sondajele într-un moment în care partidele populiste-naționaliste sunt în creștere în țările din Europa.

Partidele tradiționale din România, un aliat strategic important al NATO, care a resimțit și efectele războiului Rusiei din Ucraina, au reușit la limită să țină extrema dreaptă departe de putere în mai multe runde de alegeri parlamentare și prezidențiale desfășurate începând din iarna lui 2024..

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că gruparea nu va vota în favoarea guvernului Mureșan și va susține doar formarea unui guvern din care să facă parte. El nu a închis însă ușa unei coaliții cu Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR), partid de extremă dreapta, care a adoptat o poziție conflictuală cu Bruxelles-ul și a susținut candidați pro-ruși. PSD și AUR au votat împreună pentru a înlătura guvernul anterior la începutul acestui an.

Cerere către grupul S&D de centru-stânga al UE

Mureșan a cerut conducerii grupului S&D de centru-stânga al UE de la Bruxelles să împiedice acest lucru, argumentând că „sunt evident responsabili pentru ceea ce fac partidele lor membre” și argumentând că „vor avea o problemă foarte semnificativă de credibilitate dacă vor continua să tacă despre partenerul lor român care cooperează îndeaproape cu extrema dreaptă”.

„Atâta timp cât socialiștii europeni nu acționează pentru a preveni acest lucru într-un mod foarte credibil, nu putem exclude, din păcate, și socialiștii din alte țări să meargă în această direcție”, a adăugat el.

Grindeanu, însă, a sugerat că PSD-ul său ar putea fi convins să intre în discuții cu Mureșan dacă acesta este de acord să includă zece propuneri de politici identificate ca fiind esențiale pentru PSD. Printre acestea se numără un nou impuls pentru infrastructura energetică, o consolidare a apărării și securității naționale, o reformă a serviciilor publice și investiții în educație și sănătate.

În cazul în care cabinetul propus și programul său de guvernare vor fi respinse, președintele Nicușor Dan va avea, potrivit Constituției, posibilitatea de a declanșa procedura pentru organizarea unor noi alegeri.

Acestea ar fi primele alegeri parlamentare anticipate din 2024, când AUR a obținut un scor important și a devenit al doilea partid ca mărime din Parlament. Mureșan a recunoscut că formațiunea de extremă dreaptă este creditată în prezent cu aproximativ 35% în sondaje, în timp ce PNL, partidul său de centru-dreapta, este cotat la doar 21%.

„Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată”, a spus Mureșan. „Cred că ar trebui să încercăm să formăm un guvern pro-european acum. Dar dacă acest lucru nu este posibil, cred că nu ar trebui excluse.”

Cererea din partea lui Nicușor Dan, care anul trecut l-a învins pe controversatul candidat al AUR, George Simion, în cursa pentru președinție, vine într-un moment dificil pentru Mureșan. În prezent, membru al Parlamentului European, este unul dintre negociatorii șefi pentru bugetul pe termen lung al UE, în valoare de 2 trilioane de euro, pe care liderii blocului comunitar doresc să-l vadă finalizat până la sfârșitul anului.

Potrivit lui, însă, preluarea controlului asupra României de către extrema dreaptă ar îngreuna mult această sarcină, deoarece „orice guvern anti-european de la masă ar dori ca Europa să fie mai slabă. Ei știu că bugetul este un instrument important pentru a menține Europa puternică și, practic, ar vota împotriva unui buget ambițios și realist”.

Pe lângă toate acestea, „am avea un guvern care ar fi foarte prietenos cu Rusia, iar toate acestea ar fi dăunătoare pentru poporul român, pentru Uniunea Europeană”.