Negocieri pentru noul Guvern. Bolojan și Grindeanu urmează să se întâlnească SURSE

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri o discuție telefonică cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, au declarat surse politice pentru „Adevărul”. Convorbirea are loc în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern și al demersurilor premierului desemnat Siegfried Mureșan pentru obținerea susținerii parlamentare. Mai mult, Ilie Bolojan urmează să se întâlnească astăzi cu Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan urmează să se întâlnească astăzi cu Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

În paralel, Siegfried Mureșan a continuat consultările cu parlamentarii partidelor care îi susțin desemnarea. Premierul desemnat s-a întâlnit cu reprezentanții PNL, USR și UDMR, cărora le-a prezentat principalele direcții ale programului său de guvernare.

Siegfried Mureșan a anunțat că intenționează să transmită Parlamentului atât programul de guvernare, cât și lista de miniștri până la sfârșitul acestei săptămâni.

Discuțiile au loc în condițiile în care susținerea parlamentară pentru viitorul Cabinet rămâne principala problemă. PNL, USR și UDMR au anunțat că susțin desemnarea lui Siegfried Mureșan, însă cele trei formațiuni nu dispun singure de numărul de voturi necesar pentru învestirea Guvernului. PSD a anunțat până acum că nu va susține Cabinetul, la fel și AUR.

După întâlnirea cu parlamentarii USR, Mureșan a transmis că în programul de guvernare a fost inclus un plan amplu de reforme și le-a mulțumit reprezentanților formațiunii pentru susținere. Premierul desemnat a discutat marți cu parlamentarii PNL, iar miercuri dimineață a avut programată întâlnirea cu grupul parlamentar al UDMR.

Siegfried Mureșan este așteptat să susțină miercuri, de la ora 12.00, o conferință de presă la Senat. Premierul desemnat este așteptat să ofere detalii despre programul de guvernare, negocierile cu partidele și calendarul pentru formarea noului Executiv.