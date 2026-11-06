 Șoferii cu permis categoria B ar putea scăpa de o restricție: ce motociclete ar putea conduce fără examen | adevarul.ro
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Alexandru Rogobete, la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

Șoferii cu permis categoria B ar putea scăpa de o restricție: ce motociclete ar putea conduce fără examen

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Șoferii care dețin permis de conducere categoria B ar putea primi dreptul de a conduce și motociclete cu transmisie manuală, nu doar automată, așa cum prevede legislația în vigoare. O propunere legislativă în acest sens a fost înregistrată recent la Senat și vizează modificarea Codului rutier.

Școala de șoferi
Școala de șoferi Foto: arhivă, adevărul

Inițiativa urmărește extinderea drepturilor pentru conducătorii auto care au urmat un curs de pregătire practică pe motociclete cu transmisie manuală. În acest caz, aceștia ar putea conduce atât motociclete cu transmisie manuală, cât și automată, cu condiția să respecte cerințele legale privind vârsta, experiența la volan și caracteristicile vehiculului, potrivit avocat.net.

În prezent, șoferii cu permis categoria B pot conduce motociclete din categoria A1 doar dacă acestea au transmisie automată și dacă îndeplinesc anumite condiții.

Ce modificări sunt propuse pentru șoferii cu permis categoria B

Proiectul legislativ, înregistrat la Senat în 4 noiembrie, propune modificarea Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Concret, persoanele care vor absolvi cursul practic pe o motocicletă cu transmisie automată vor putea conduce în continuare doar vehicule din această categorie. În schimb, șoferii care vor efectua pregătirea pe o motocicletă cu transmisie manuală vor putea conduce ambele tipuri de motociclete, atât manuale, cât și automate.

O altă prevedere vizează documentele care atestă absolvirea cursurilor. Adeverințele eliberate de școlile de conducători auto vor trebui să precizeze tipul transmisiei motocicletei folosite la pregătire. Informația va fi înregistrată în Registrul național al cursanților, administrat de Autoritatea Rutieră Română, și transmisă electronic către autoritatea care gestionează evidența permiselor de conducere.

Ce condiții trebuie să îndeplinească șoferii

Potrivit legislației actuale, persoanele care au permis categoria B pot conduce motociclete din categoria A1, cu transmisie automată, dacă îndeplinesc cumulativ mai multe condiții.

Astfel, conducătorii auto trebuie să aibă cel puțin 24 de ani, să dețină permis categoria B de minimum doi ani și să fi absolvit un curs de pregătire practică de cel puțin zece ore, organizat de o școală de șoferi autorizată.

De asemenea, motocicletele trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice: să aibă o capacitate cilindrică de maximum 125 cmc, o putere maximă de 11 kW și un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg.

Aceste cerințe ar urma să rămână neschimbate și în cazul în care proiectul va deveni lege. Singura diferență ar fi posibilitatea de a conduce motociclete cu transmisie manuală pentru cei care au făcut pregătirea practică pe un astfel de vehicul.

De ce vor inițiatorii modificarea Codului rutier

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că dreptul de a conduce ar trebui să reflecte pregătirea practică efectiv dobândită de șoferi.

Aceștia argumentează că deprinderile necesare pentru conducerea unei motociclete cu transmisie manuală le includ și pe cele necesare utilizării uneia cu transmisie automată, însă situația nu este valabilă și invers.

Totodată, inițiatorii consideră că modificarea ar apropia legislația din România de regulile aplicate în alte state europene, unde dreptul de a conduce poate fi limitat în funcție de tipul transmisiei vehiculului folosit la instruire.

Proiectul mai prevede că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va avea la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a modifica normele privind organizarea cursurilor de pregătire practică, astfel încât acestea să permită instruirea și pe motociclete cu transmisie manuală.

Deocamdată, măsura este doar o propunere legislativă. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

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