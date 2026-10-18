 Cât l-au costat drifturile făcute într-un sens giratoriu din Suceava pe un tânăr de 19 ani, după ce imaginile au ajuns la poliţişti | adevarul.ro
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Cât l-au costat drifturile făcute într-un sens giratoriu din Suceava pe un tânăr de 19 ani, după ce imaginile au ajuns la poliţişti

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Sursă video: social media

Un tânăr de 19 ani din Rădăuți a transformat intersecția dintre Calea Unirii și Calea Burdujeni într-o mică arenă de drifturi. Manevrele au fost filmate și au ajuns pe internet. De acolo, imaginile au ajuns și la polițiști, iar „spectacolul” său s-a încheiat cu o amendă consistentă și permisul suspendat.

Pe 18 octombrie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava s-au sesizat din oficiu și, în urma verificărilor, l-au identificat pe șoferul teribilist: un tânăr de 19 ani din Rădăuți.

Pentru demonstrația făcută pe drumul public, acesta a fost amendat cu 2.800 de lei. În plus, ce puţin 30 de zile sigur nu se va mai putea „da cu maşina”, pentru că poliţiştii i-au suspendat permisul.

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