Nicușor Dan a promulgat „legea motocicliștilor”. Ce schimbări vor fi pentru șoferi și pentru cei care circulă pe două roți

Noile prevederi le vor permite motocicliștilor și mopediștilor să folosească, în anumite condiții, benzile destinate autobuzelor și să înainteze pe lângă coloanele de mașini oprite, dar aduc și schimbări privind parcarea și siguranța în trafic.

Legea care îi priveşte direct pe motociclişti a fost promulgată. Foto: Adevărul

Una dintre cele mai importante modificări îi privește pe motocicliștii și mopediștii care circulă în orașele aglomerate. Aceștia vor putea folosi benzile rezervate transportului public, însă numai acolo unde administratorul drumului va permite accesul.

Cu alte cuvinte, noua lege lasă autorităților responsabile de administrarea drumurilor decizia de a stabili unde se poate aplica măsura.

Depăşirea coloanei

Tot pentru a le permite celor care circulă pe două roți să se deplaseze mai ușor prin trafic, legea reglementează înaintarea pe lângă coloanele de vehicule oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Motocicliștii, mopediștii și bicicliștii vor putea face această manevră dacă au suficient spațiu lateral și nu îi stânjenesc pe ceilalți participanți la trafic. Viteza nu trebuie să depășească 20 km/h.

Actul normativ clarifică și situația motocicletelor și mopedelor care trec pe lângă vehicule aflate în mișcare, pe același sens de circulație. În acest caz, manevra nu va mai fi considerată depășire dacă nu este încălcat marcajul care delimitează banda.

Zone de siguranţă şi parcări

În intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu bariere sau semibariere vor fi amenajate spații de siguranță de trei metri pentru motociclete și mopede.

Aceste zone vor fi marcate în fața coloanelor de vehicule și le vor oferi celor care circulă pe două roți un loc în care să aștepte fără să rămână în mijlocul traficului.

Și parcările publice vor trebui să țină cont de numărul tot mai mare de motociclete și mopede, iar primăriile vor avea obligația să amenajeze locuri destinate acestora în toate parcările publice care au cel puțin șase locuri pentru autoturisme. Amenajările vor fi realizate cu avizul Poliției Rutiere.

Echipamentul obligatori

Legea introduce și precizări privind echipamentul de protecție: motocicliștii, mopediștii și pasagerii lor trebuie să poarte căști omologate pentru categoria vehiculului, fixate corespunzător.

Proiectul a fost susținut în Parlament și de deputatul PNL Sebastian Burduja, unul dintre coinițiatori, care a explicat că regulile ar putea avea efecte asupra traficului pentru toți participanții, nu doar pentru cei care folosesc vehicule pe două roți.

„Merg pe motocicletă de la 16 ani şi ştiu cât contează regulile clare. Fiecare motocicletă sau scuter înseamnă o maşină mai puţin în coloană şi un loc de parcare liber, deci legea îi ajută şi pe cei care nu se vor urca niciodată pe două roţi. Le mulţumesc colegilor din toate cele patru partide şi celor de la MotoADN, care au adus proiectul în Parlament şi l-au susţinut până la capăt. Traficul nu are culoare politică, iar proiectul de lege adoptat astăzi este aliniat celor mai bune practici din Vest, unde aceste reguli se aplică deja de ani de zile”, a declarat Sebastian Burduja după votul din Camera Deputaților.

Legea nr. 207/2026 va intra în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial. Ulterior, Guvernul va avea la dispoziție 60 de zile pentru a modifica regulamentul de aplicare a Codului rutier și pentru a adapta normele la noile reguli.