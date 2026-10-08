 Replici tăioase la Realitatea Plus între George Simion și Anca Alexandrescu: „Ce ai de faci așa?” De la ce a pornit conflictul | adevarul.ro
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Video Replici tăioase la Realitatea Plus între George Simion și Anca Alexandrescu: „Ce ai de faci așa?” De la ce a pornit conflictul

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Un schimb dur de replici a avut loc joi seară la Realitatea Plus între George Simion și realizatoarea TV Anca Alexandrescu, pe fondul unor întrebări legate de relațiile liderului AUR, cu omul de afaceri Fănel Bogos și de negocierile politice din jurul Guvernului Veștea.

Tensiunile au început încă dinaintea emisiunii, după ce postul tv a anunțat că va prezenta stenograme din dosarul Fănel Bogos, care-l vizează și pe Simion, potrivit  Realitatea.NET.

Înainte ca postul de televiziune să difuzeze materialele în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, George Simion a publicat un punct de vedere oficial în care a catalogat informațiile drept o operațiune de dezinformare menită să-i afecteze imaginea publică, în contextul în care, în opinia sa, nu există elemente pentru a fi învinuit penal.

Anca Alexandrescu și George Simion
Anca Alexandrescu și George Simion Foto: Inquam / Octav Ganea

„Pe postul TV Realitatea Plus (și la colaboratorii finanțați de ei) sunt acuzat că m-aș fi văzut cu Fănel Bogos sub pretextul unor stenograme «scurse» din dosarul de corupție al acestuia. Prezint în cele ce urmează ce vrea să difuzeze Realitatea TV ca fiind adevărat, deși este o stenogramă falsă, inventată”, a transmis Simion.

Președintele AUR a adăugat:

„Fără să mă poată învinovăți penal, prin astfel de presupuse înregistrări, Realitatea Plus speră să-mi afecteze imaginea publică”, a afirmat George Simion. Mai mult, liderul AUR a anunțat că va face o adresă oficială către DNA pentru a cere clarificări privind existența respectivelor înregistrări.

„Nu sunt la inchizitoriu aici, doamna procuror”

Invitat telefonic în emisiune, Simion a respins acuzațiile și a susținut că este victima unei campanii de imagine.

Nemulțumit de direcția întrebărilor, liderul AUR a refuzat să răspundă punctual, acuzând postul de o mobilizare mediatică împotriva partidului său:

„Ați antamat tot postul împotriva noastră”, a spus Simion.

Schimbul de replici a devenit rapid aprins, discuția migrând de la dosarul Fănel Bogos către negocierile politice, poziția AUR față de Guvernul Veștea și declarațiile lui Călin Georgescu.

Simion a respins insistent întrebările, afirmând: „nu sunt la inchizitoriu aici, doamna procuror”.

Replica care a dus la întreruperea dialogului

În momentul în care moderatoarea a insistat pentru un răspuns clar, tonul discuției a devenit tot mai tensionat.

După ce i s-a atras atenția să i se adreseze formal, Simion a lansat replica: „Doamna Alexandrescu, ce ai de faci așa?” (n.red. parafrază a unei manele virale).

Vizibil iritată, realizatoarea TV i-a răspuns: „Nu vă e rușine? Domnule Simion, nu vă e rușine să vorbiți așa?”, acuzându-l de lipsă de respect în dialogul purtat în direct.

„V-am întrebat, răspundeți la întrebare”, i-a răspuns Simion.

Discuția, întreruptă de moderatori

Schimbul de replici s-a încheiat abrupt, după ce realizatorii emisiunii au decis să oprească intervenția telefonică. Potrivit acestora, formularea folosită de Simion a fost interpretată ca o aluzie la o expresie devenită virală pe TikTok, fapt care a amplificat tensiunile din studio.

Maneaua care a făcut virală expresia „ce ai de faci așa”:

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