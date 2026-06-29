Video Călin Georgescu a pus-o la zid pe Anca Alexandrescu, în direct: „Ați greșit complet!”. Moderatoarea, iritată: „Sugerați că n-am caracter?”

Un interviu acordat de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu în emisiunea moderată de Anca Alexandrescu la Realitatea Plus a degenerat într-un dialog tensionat, după ce jurnalista a admis că l-a susținut pe Adrian Veștea pentru obținerea mandatului de premier, „ca să scăpăm de Bolojan”.

În timpul discuției cu invitatul său, moderatoarea a declarat explicit: „Da, eu l-am susținut pe Veștea”, explicând că a făcut-o „ca să scăpăm de Bolojan”.

Călin Georgescu i-a răspuns fără menajamente: „Da, ați greșit complet”.

„Da, dar eu mi-asum public lucrurile acestea”, a insistat Anca Alexandrescu.

Fostul candidat la prezidențiale a respins argumentul:

„Este o judecată total greșită. Nu mai repetați chestia asta. O repetați greșit”.

Georgescu a acuzat postul Realitatea TV că l-ar fi cenzurat în momentul în care a transmis un apel public către parlamentari să nu voteze guvernul condus de Adrian Veștea, premier desemnat de președintele Nicușor Dan.

„La vremea respectivă am fost cenzurat de către televiziunea dumneavoastră.”

Anca Alexandrescu a intervenit imediat, precizând: „Nu am fost la emisiune.”

Georgescu a revenit cu o clarificare: „Am spus: de către emisiunea dumneavoastră.”

Fostul candidat la prezidențiale a detaliat „Am spus că fiecare vot pentru premierul nelegitim al președintelui inexistent este un act de trădare a intereselor țării. Nu este o opțiune politică, ci este o capitulare rușinoasă și trădătoare a celui care va face asta”.

Georgescu: „Este aceeași mărie cu altă pălărie”

Călin Georgescu a susținut că Veștea nu reprezenta o alternativă reală la Ilie Bolojan:

„Este aceeași mărie cu altă pălărie. Nu este nicio diferență”.

Fostul candidat la prezidențiale a continuat: „Bolojan este doar tiparul antiromânesc. Ceilalți doi care au urmat sunt pe aceeași poziție”.

Întrebat dacă se referă la Eugen Tomac și Adrian Veștea, Georgescu a confirmat: „Au mai fost alții? La ei mă refer.”

Disputa se reaprinde: „L-ați susținut pe acel ostaș care, între timp, a dezertat”

Ulterior, Georgescu a acuzat-o pe moderatoare că, acum doi ani, l-ar fi sprijinit pe Nicolae Ciucă:

„Înainte de 24 noiembrie, după câte știu, l-ați susținut pe acel ostaș, care, între timp, a dezertat”.

Alexandrescu a respins acuzația.

„Am făcut emisiune cu el. Toți ceilalți nu au venit la emisiune. După aceea cu Ciolacu. După aceea cu George Simion. Am făcut emisiuni cu toți. Ce e rău în asta?” , a răspuns jurnalista.

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Georgescu a insistat: „Nu e vorba de emisiune. E vorba de susținere directă”.

Moderatoarea a cerut dovezi: „Unde am susținut eu? Am susținut eu pe domnul Ciucă?”

Ea a explicat că emisiunea de la Ateneul Român a fost una „angajată de postul Realitatea Plus”.

Georgescu a replicat: „Modul în care prezinți este una și modul în care ești independent este alta”.

Momentul cel mai tensionat: „Vreți să sugerați că n-am caracter?”

Discuția a escaladat când Georgescu a vorbit despre „o chestiune de caracter”. Alexandrescu l-a confruntat direct:

„Adică vreți să sugerați în această seară? Ce vreți să sugerați? Că n-am caracter?”

Georgescu a evitat o acuzație explicită:

„Doamnă! Eu am fost foarte clar. Eu nu am ce să vă spun mai mult de atât”.

Moderatoarea a insistat: „Vreau să spuneți lucrurile clar, domnule Georgescu.”

Georgescu: „V-ați susținut partidul AUR”

Călin Georgescu a readus în discuție și campania pentru București.

„Când ați fost în campania de la București, v-ați susținut partidul AUR”.

Alexandrescu a răspuns: „Așa, și n-am nicio obligație față de ei”.

Georgescu a continuat:



„Asta nu înseamnă că imediat după aceea schimbi poziția”.

Moderatoarea a respins acuzația: „Dar n-am schimbat imediat după aceea, nu este adevărat”.