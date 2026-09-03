„Peste 1.200 de lei pe lună doar pentru meditații”. Mărturia unei mame al cărei copil a susținut Evaluarea Națională: „Mă simt epuizată după acest an”

În teorie, școala este gratuită. În realitate, poate însemna sute sau chiar mii de lei cheltuiți pentru pregătirea copilului. O mamă al cărei copil a susținut Evaluarea Națională povestește cum meditațiile, materialele de pregătire și presiunea examenului au transformat ultimul an de gimnaziu într-o perioadă de sacrificii, calcule și nopți nedormite.

Elevi care susțin Evaluarea Națională Foto: Foto: Shuterstock

„Clasa a VIII-a costă bani, liniște, timp și multe nopți nedormite!”, își începe mărturia mama unui elev, într-un text publicat pe site-ul educațional La Tablă.

Femeia spune că, deși școala este considerată gratuită, în practică părinții ajung să facă o serie de cheltuieli suplimentare pentru ca elevii să fie cât mai bine pregătiți pentru examen.

„În teorie, școala este gratuită. În realitate, anul de clasa a VIII-a vine cu o listă lungă de cheltuieli pe care nu le mai poți amâna dacă îți dorești ca propriul copil să aibă o șansă cât mai bună”, a scris mama.

Pentru familia acesteia, pregătirea suplimentară a început cu meditații la o singură materie. Ulterior, a fost nevoie de pregătire și la o a doua materie.

„Au început meditațiile. Mai întâi la o materie, apoi la două. «Doar până trece examenul», ne spuneam. După câteva luni, am realizat că deveniseră o cheltuială fixă în bugetul familiei. La acestea s-au adăugat culegeri, teste, materiale de pregătire, simulări, transport și tot felul de resurse despre care, cu un an înainte, nici nu știam că există. Și nu vorbim despre sume mici”, atrage atenția mama.

Peste 1.200 de lei lunar, numai pentru meditații

Potrivit femeii, doar meditațiile au însemnat peste 1.200 de lei în plus în fiecare lună în bugetul familiei.

„Pentru o familie cu venituri obișnuite, peste 1200 de lei în plus în fiecare lună, numai pe meditații, înseamnă renunțări. Înseamnă să amâni o reparație în casă, să te gândești de două ori înainte să cumperi ceva pentru tine, să faci calcule înainte de fiecare cheltuială. Înseamnă să speri că luna aceasta nu apare nicio problemă neprevăzută. Iar când ai doi copii, lucrurile devin și mai complicate. Că nu poți să investești într-unul iar celălalt să plângă că nu are nu știu ce, că își dorește un lucru și nu ne mai permitem”, a spus mama.

În aceste condiții, femeia spune că a ajuns să se întrebe dacă îi poate oferi copilului său aceleași oportunități pe care le au ceilalți elevi.

„Am ajuns să mă întreb dacă îi pot oferi copilului meu tot ceea ce primesc ceilalți copii. Nu pentru că vreau să-l cresc în competiție cu ei, ci pentru că nu vreau ca diferența dintre o familie care își permite pregătire suplimentară și una care trebuie să numere fiecare leu să se transforme într-o diferență de șanse. Asta este una dintre cele mai mari neliniști ale mele”, a transmis aceasta.

„Cât poate duce un copil? Și cât poate duce o familie?”

Dincolo de partea financiară, mama vorbește și despre presiunea emoțională pe care anul examenului a avut-o asupra familiei: Ca mamă, nu pot să nu mă întreb: cât poate duce un copil? Și cât poate duce o familie?”

Femeia mărturisește că, după un an întreg de pregătire, a ajuns la rândul ei epuizată.

„Eu, ca mamă, am devenit epuizată după acest an, clar, de care să dea Domnul să trecem cu bine. Sunt seri în care îl vedeam obosit și mă întrebam dacă mai înțelege de ce învață. M-am străduit să nu ajungă să creadă că valoarea lui se măsoară într-o medie. Și nici ca liceul să fie asociat cu frica”, a spus mama.

În ciuda acestor eforturi, realitatea i-a împins pe mamă și pe copil către aceeași competiție pe care încercau să o evite.

„Și totuși realitatea ne-a împins către aceeași direcție. Un an am vorbit doar despre medii de admitere, clasamente, licee «bune», profiluri căutate și competiție. Am făcut calcule și strategii. Am comparat rezultatele. Am căutat profesori pentru pregătire. Pregătirea a devenit prioritatea cheltuielilor noastre. Iar între timp, facturile vin în fiecare lună”, a mai relatat femeia.

Potrivit mamei, presiunea nu vine doar din examenul în sine. Elevii aud constant întrebări despre notele pe care le vor obține și despre liceul la care vor să ajungă.

„Examenul nu mai este doar despre ce știe copilul. Devine și despre cât de mult își permite familia să investească în pregătirea lui. Și peste toate acestea vine presiunea. A fost un an cu multe întrebări din partea rudelor, prietenilor și vecinilor: «Ce notă iei?», «La ce liceu vrei să intri?», «Dacă nu prinzi profilul dorit?» Întrebările acestea se aud peste tot. În familie, la școală, între părinți, în grupurile de WhatsApp”, susține mama.