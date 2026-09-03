 Îți dorești un copil cu note foarte mari sau unul fericit? Sfaturile de care părinții au nevoie la început de an școlar | adevarul.ro
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Îți dorești un copil cu note foarte mari sau unul fericit? Sfaturile de care părinții au nevoie la început de an școlar

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Pentru mulți elevi, întoarcerea la școală poate fi copleșitoare, deoarece nu numai că trebuie să se adapteze la un nou program (trezit devreme, drumul spre școală), ci și la un volum de muncă mai mare și adesea mai dificil (lecții, concentrare, profi și cerințe noi si multe).

Intoarcerea la școală poate fi copleșitoare
Copilul are nevoie de timp pentru a se adapta noului an școlar Foto: magnific.com

Având în vedere succesul academic în mintea multor părinți, performanța școlară implică un volum de muncă mai mare și adesea dificil.

De aceea, copilul are nevoie de timp pentru a se adapta noului an școlar (pentru unii săptămâni, pentru alţii chiar primele 2 luni). Părinții au la îndemână o mulțime de modalități prin care poți ajuta copilul să reușească:

1. Ajută-l să stabilească o rutină de studiu

Începeți prin a stabili un moment în care pot fi finalizate temele zilnice. Pentru majoritatea, acesta va fi imediat după școală, cât timp sunt încă în dispoziția de studiu. Alții pot avea nevoie de timp liber mai întâi și încep să lucreze puțin mai târziu. Odată ce s-a decis un program, este important ca, copiii tăi să-l respecte, chiar dacă nu au chef.

2. Incurajează independența

Comunicarea cu copilul în ceea ce privește așteptările școlare este esențială, la fel și responsabilizarea pentru propria învățare.

Încurajați-i să ceară ajutor profesorului sau să-și facă brainstorming cu propriile soluții la orice probleme legate de școală.

Mai degrabă decât a le spune tu ce să facă, așa îi vei stimula independența și îi vei ajuta cu adevărat să reușească la școală. Să-i ajutați să se concentreze mai mult pe construirea de obiceiuri bune, cum ar fi gestionarea timpului, organizarea, decât să se concentreze doar pe note.

3. Gandeste-te dacă așteptările tale ca părinte sunt realiste, dacă nu sunt cumva exagerate și dacă nu cumva pui o presiune prea mare pentru el anul acesta?

Eu o tot zic mereu: iți dorești un copil fericit și cu note peste medie sau un copil cu note foarte mari, dar stresat și furios și nefericit. Procesul educației este mai important decat niște note în catalog, pe care de multe ori elevul le obține pentru a-și mulțumi părinții și în unele situații trișează, copiază doar pentru a obține acele note

4. Fii conștient de ceea ce se întâmplă

În calitate de părinți, este important să fiți conștienți de ceea ce se întâmplă în viața școlară a copilului.

Începe prin a verifica în mod regulat caietele școlare pentru a te asigura că își notează temele corect și pentru a vedea dacă există comentarii importante din partea profesorilor.

Să vorbești cu copiii tăi despre cum merge școala în fiecare zi este, de asemenea, o idee excelentă. Întrebați-i despre cum își găsesc volumul de muncă, testele și examenele viitoare și cum decurg cursurile în general.

Acest lucru va indica cu adevărat dacă copilul dumneavoastră are nevoie de ajutor suplimentar.

Și să vorbești cu educatoarea, învățătoarea sau diriginta este de asemenea important și responsabil. Unii diriginți că nu au cunoscut deloc tatăl unui copil vreme de 4 ani de școală, doar mama venea la ședințe. Și totuși lași copilul în mana unui profesor și tu ca părinte nu îi dai un telefon ?

5. Ajută-ți copilul să-și stabilească obiective

Stabilirea obiectivelor este o abilitate importantă care poate ajuta cu adevărat copiii să rămână concentrați, motivați și productivi, mai ales când încep un nou an școlar.

Fă-ți timp să stai cu copilul tău pentru a identifica unele obiective educaționale și a pune în aplicare un plan pentru a le atinge pentru următoarele câteva luni. Încurajați-i să aleagă două sau trei obiective pe care să se concentreze, ajutați-i să stabilească un termen și să-și împărtășească obiectivele în sarcini mai mici și ușor de gestionat. Acest lucru ar trebui să-i ajute să se simtă mult mai inspirați și entuziasmați să facă tot posibilul pentru a reuși la școală.

6. Fă din casă un mediu plăcut și util

Of, cat de mult contează camera copilului tău, e universul lui, în care se simte bine sau poate refuza să se întoarcă. E sediul gândurilor lui intime și poate fi aranjat într-un mod plăcut. Întreabă-l cum vrei să o redecorezi, ce mobilier nou, ce culori își dorește. Uneori, cu eforturi mici financiare se pot întâmpla minuni și copiii pot fi atât de bucuroși de camera lor nouă.

7. Demonstrați o atitudine pozitivă față de educație

Arătându-le copiilor tăi că prețuiești educația și că o folosești în viața de zi cu zi. Acest lucru oferă modele puternice și contribuie foarte mult la succesul lor la școală. Acest lucru este valabil mai ales atunci când începe un nou an, când totul se simte nou și înfricoșător, ceea ce înseamnă că a avea pe cineva acasă care demonstrează o atitudine pozitivă îl va ajuta să se simtă mai interesant și mai util.

Sunt prea dese situațiile în Romania când acasă părinții sunt critici la adresa școlii, la adresa educației în general și mai ales la adresa profesorilor din școală și a dirigintelui. Ce atitudine îi transmiți copilului cat tu ești negativist și critic față de mediul în care copilul tău învață 4-6 ore zilnic? Părinți care reclamă la inspectorate învățătorul propriului copil. Lol!.

De fapt, manifestarea unui interes activ și pozitiv pentru educația copiilor tăi poate ajuta cu adevărat să stârnească entuziasmul și să-i conducă la o înțelegere foarte importantă - că învățarea poate fi plăcută, dar și plină de satisfacții și merită efortul necesar.

Mai multe de la Mihai Copăceanu

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