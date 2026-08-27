Scandal între influenceri, pe reţele şi la tribunal. Vali Petcu, dat în judecată de vloggerii de la HaiHui în Doi. Acuzaţiile curg din toate direcţiile

Bloggerul Vali Petcu, autorul blogului "zoso", susține că joi, 27 august, a primit o notificare de dare în judecată de la Andreia și Ionuț Chiperi, de la HaiHui în Doi. Bloggerul îi acuzase pe cei doi că au eliminat comentarii care semnalau probleme legate de copiii unei familii prezentate de ei în 2021 pentru stilul de viaţă idilic. Scandalul a reizbucnit după sinuciderea fetei prezentate de ei în materialul video.

Vali Petcu a fost dat în judecată de Andreea și Ionuț Chiperi. Foto: captură video/Youtube-Zoso

Conflictul dintre Vali Petcu, autorul blogului "zoso", și Andreia și Ionuț Chiperi, de la HaiHui în Doi, a pornit de la două videoclipuri realizate şi distribuite de cei de la HaiHui în Doi în 2021, după ce Andreia și Ionuț Chiperi au vizitat o familie care trăia într-o zonă izolată din Apuseni şi a ajuns în instanţă.

Foto: zoso blog

Vali Petcu susține că, după publicarea materialelor, în 2021, în secțiunile de comentarii au apărut mesaje care atrăgeau atenția asupra existenţei unor semne de abuz asupra copiilor, care la vremea mutării în sălbăticie erau foarte mici, pe care însă le-au ignorat foarte mult timp.

În 2024, în timp ce videoclipurile au rămas online și au continuat să strângă vizualizări, Vali Petcu a abordat pentru prima dată subiectul, atrăgând atenţia asupra comentariilor în care mulţi semnalau faptul că nu este deloc în ordine ceea ce se întâmplă acolo, că este vorba despre o situaţie de abuz asupra a doi copii mici. Potrivit acestuia, după semnalul tras de el, Andreia și Ionuț Chiperi ar fi început să şteargă unele comentarii, dar ar fi lăsat în continuare videoclipurile care strângeau o mulţime de vizualizări şi, implicit, aduceau bani.

Cinci ani mai târziu de la realizatea materialelor video distribuite de HaiHui în Doi, în 2026, după sinuciderea, la 15 ani a lui Alice, fetiţa din videoclipuri, bloggerul a revenit asupra subiectului.

La rândul lor, după ce a apărut informaţia despre sinuciderea lui Alice, care s-a aruncat de pe un bloc din Bucureşti, cei de la HaiHui în Doi au anunţat că „monetizarea video-urilor a fost dezactivată acum ceva timp”, că regretă această situaţie și că nu au ştiut despre situaţia reală a copiilor.

Foto: captură foto rețele sociale Hai Hui în Doi

În acest context, vineri, 21 august, Vali Petcu a distribuit un material video în care le-a reproșat celor doi vloggeri că au ignorat semnalele de alarmă trase de mai multe persoane de-a lungul timpului, ştergând comentariile legate de aceste aspecte și că au preferat să păstreze materialele care le aduceau audiență și, implicit, venituri.

„Vinerea trecută am publicat un clip despre cât de mizerabili sunt oamenii care ignoră o tragedie pentru că le aduce bani. Hai Hui în 2 s-au dus în 2021 la o familie din Apuseni, au ignorat orice indiciu că acolo ar fi o problemă (copii mutați de la 3 ani în sălbăticie, acces greu greu, urși, lupi, fetița cu zgârieturi pe mâini, copiii care mergeau pe jos sau pe cal la școală), au publicat două clipuri în care romantizau viața grea departe de civilizație, au lăudat gazda și și-au văzut de ale lor.

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Între timp, fetița din clip s-a sinucis.

HaiHui în doi au văzut clipul meu, au văzut comentariile alea care atrăgeau atenția că acolo se petrece o dramă și și-au văzut de ale lor, că clipurile făceau afișări. După clipul meu au șters din comentarii și apoi le-au închis de tot”, scrie zoso.

Joi, 27 august, a revenit pe blogul său cu o nouă informaţie, anunţând că a fost dat în judecată de cei de la HaiHui în Doi şi că a primit notificarea transmisă prin avocat.

Cum a început povestea familiei Suliman

Familia Suliman, formată din Gabriel și Cristina și cei doi copii, Alice și David, s-a mutat în 2013 la Cheia, în Apuseni, la aproximativ cinci kilometri de cel mai apropiat sat cu șosea, în primele luni locuind într-o clădire în care cândva fusese o şcoală, fără energie electrică.

Povestea familiei a ajuns în presa română înainte de apariția videoclipurilor HaiHui în Doi. În 2017, cei patru au fost prezentați în emisiunea „Izolați în România”, iar în 2018 au urmat alte materiale despre viața lor din Apuseni.

„Vă las cu un scurt desfășurător al situației:

1. În 2013 o familie compusă din doi oameni (Cristina și Gabriel Suliman) și doi copii minori se mută la Cheia, la 5km de cel mai apropiat sat cu șosea.

Au stat între 6 luni și 2 ani în clădirea școlii, fără curent, pentru că nu aveau nimic

2. 2017, primul reportaj despre ei, la “Izolați în România”

3. 2018, reportaj PressOne. Alice are 8 ani.

4. 2018, material life.ro

5. Reportaj TRINITAS “Întoarcerea la rădăcini. Bogăția spirituală, cheia spre o viață liniștită”, unde spun că scopul lor a fost de la bun început să dezvolte o afacere care să susțină trăitul acolo.

6. 2019, moare de cancer Cristina, partenera lui și mama lui Alice. Nu am găsit surse pentru asta, doar comentarii.

7. 2020, articol pe wildadventure.ro. La secțiunea de comentarii de sunt informații care nu sunt verificate, cum că el când a aflat că femeia e bolnavă a părăsit-o și s-a întors la Cheia ulterior.

8. 2021, sunt vizitați de HH2, Alice are 11 ani. Primul clip publicat pe 20 iulie are 400.000 afișări, al doilea pe 22 iulie și are 945k.

9. 2024, sunt vizitați de Raluca Simple Living, fosta parteneră a lui Cezar Outdoors

10. 2024, scriu un articol în care semnalez, pe baza comentariilor, că familia aia trăiește o dramă. HH2 șterg o parte din comentarii.

11. 2026, Alice se sinucide, la 15 ani, sărind de pe bloc. Apar mesaje de condoleanțe prin comentarii la clipurile publicate despre ei, o parte se șterg. Apar mesaje de condoleanțe pe paginile lui de social media, se șterg și acelea.

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12. La un videoclip publicat în 2021 pe canalul Anca Popescu, autoarea pune un mesaj pinned cu “RIP Alice”. Tipul care a i-a zis de Alice zice că era prieten cu ea și că era în depresie, consuma droguri și era foarte afectată de moartea mamei sale din 2019. Informația cu drogurile apare și în știrea KanalD.

13. August 2026. Public clipul meu, HH2 șterg o parte din comentarii, apoi comentariile sunt închise la cele două clipuri.

14. În aceeași zi apare un clip de la un britanic, cred, Tim Tense, care se duce în vizită la casă. Omul zice că nu regretă nimic din alegerile făcute. Un copil fugit, unul decedat, el trăiește acolo cu o tânără din Latvia.

15. Pe lângă steagul cu lupul dacic, într-un colaj publicat de el apar și imagini cu mesaje pro Georgescu.

16. Tipul zice că a fost a mutare foarte calculată, deși într-unul din interviuri povestește că a rămas surprins că în luna noiembrie, când dormeau în clădirea școlii abandonate, a trebuit să facă rost de lemne de foc pentru a se încălzi.

17. Băiatul, care este un pic mai mare, a plecat la un moment dat să locuiască cu tatăl lui biologic, la Sibiu”, mai scrie bloggerul.

În 2021, când Alice avea 11 ani, Andreia și Ionuț Chiperi au mers la familia Suliman și au realizat două videoclipuri. Primul a fost publicat pe 20 iulie, iar al doilea pe 22 iulie, ambele descriind viaţa idilică a familiei care a ales să trăiască departe de civilizaţie. Potrivit cifrelor prezentate de Petcu, materialele ar fi ajuns la aproximativ 400.000 și, respectiv, 945.000 de vizualizări de-a lungul timpului.