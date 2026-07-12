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Cei mai bogați influenceri din lume în 2026. MrBeast a câștigat sute de milioane de dolari într-un singur an

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Creatorii de conținut nu mai câștigă bani doar din rețelele sociale, ci și din afaceri, produse și evenimente. Clasamentul Forbes Top Creators 2026 arată cine sunt influencerii cu cele mai mari venituri din lume și cum au transformat notorietatea online în adevărate imperii media.

MrBeast﻿ FOTO Facebook
MrBeast﻿ este cel mai bogat creator de conținut din lume în 2026 FOTO Facebook

De la YouTuberi și podcasteri până la educatori, cei mai mari creatori de conținut ai momentului își construiesc afaceri care depășesc cu mult granițele rețelelor sociale. Mulți dintre ei obțin acum venituri din branduri de produse de consum, abonamente, evenimente live, licențiere și alte proiecte de business, pe lângă conținutul pe care îl publică online, scrie Visual Capitalist

Clasamentul Forbes Top Creators 2026 reflectă această evoluție, fiind realizat pe baza veniturilor estimate, dimensiunii audienței, nivelului de implicare al urmăritorilor și succesului antreprenorial. Rezultatul oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care creatorii de conținut digital au devenit unii dintre cei mai influenți antreprenori din industria media la nivel mondial.

Influencerii cu cele mai mari venituri din lume în 2026

Iată cine câștigă cel mai mult în economia creatorilor de conținut, potrivit celui mai recent clasament citat de Visual Capitalist:

  • MrBeast – venituri estimate la 300 de milioane de dolari și 873 de milioane de urmăritori
  • Dhar Mann – venituri estimate la 65 de milioane de dolari și 171 de milioane de urmăritori
  • Steven Bartlett – venituri estimate la 52 de milioane de dolari și 38,7 milioane de urmăritori
  • Markiplier – venituri estimate la 38 de milioane de dolari și 76,8 milioane de urmăritori
  • Rhett & Link – venituri estimate la 37 de milioane de dolari și 45,6 milioane de urmăritori
  • Codie Sanchez – venituri estimate la 31 de milioane de dolari și 10 milioane de urmăritori
  • IShowSpeed – venituri estimate la 30 de milioane de dolari și 184 de milioane de urmăritori
  • Mark Rober – venituri estimate la 30 de milioane de dolari și 90,7 milioane de urmăritori
  • Ms. Rachel – venituri estimate la 26 de milioane de dolari și 34,2 milioane de urmăritori
  • Jesser – venituri estimate la 25 de milioane de dolari și 54,9 milioane de urmăritori
Top creatori de conținu
FOTO visualcapitalist.com
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Clasamentul evidențiază o economie a creatorilor de conținut în care câștigurile sunt concentrate în mâinile unui număr foarte mic de persoane. MrBeast joacă într-o categorie proprie, în timp ce diferențele dintre ceilalți creatori aflați în top sunt considerabil mai mici.

Imperiul lui MrBeast continuă să se extindă

Jimmy Donaldson, cunoscut la nivel mondial sub numele de MrBeast, a obținut venituri de aproximativ 300 de milioane de dolari în perioada analizată. Suma este de aproape 4,6 ori mai mare decât cea înregistrată de ocupantul locului al doilea, Dhar Mann, și reprezintă aproape 30% din veniturile cumulate ale primilor 50 de creatori de conținut.

O mare parte din acest succes se datorează dezvoltării unor afaceri care depășesc platforma YouTube. Compania Beast Industries s-a extins în domenii precum divertismentul viral, produsele de larg consum, brandurile alimentare și producțiile de amploare, transformând ceea ce a început ca un simplu canal de YouTube într-o companie media diversificată.

Între timp, TikTok continuă să reducă diferența. Creatori precum Charli D’Amelio, Khaby Lame, Alix Earle, Jordan The Stallion și Alan Chikin Chow și-au extins activitatea dincolo de videoclipurile virale, lansând branduri de produse cosmetice, implicându-se în proiecte de televiziune, organizând evenimente live, semnând contracte de licențiere și participând la campanii publicitare de amploare.

Rezultatul este o industrie în care creatorii de conținut seamănă din ce în ce mai mult cu adevărate companii media, și tot mai puțin cu influenceri care activează pe cont propriu.

De ce investesc brandurile tot mai mult în creatorii de conținut

Consumatorii, în special cei din generațiile mai tinere, descoperă din ce în ce mai des produse și forme de divertisment prin intermediul creatorilor de conținut, în locul reclamelor tradiționale. Publicul îi percepe pe aceștia drept mai autentici și mai apropiați de oameni decât vedetele consacrate, ceea ce face ca recomandările lor să pară mai credibile și mai personale. În același timp, companiile beneficiază de un nivel ridicat de interacțiune și de acces direct la comunități bine definite și ușor de targetat.

Cei mai de succes creatori de conținut din prezent sunt, totodată, antreprenori. În loc să depindă exclusiv de veniturile din publicitate, mulți și-au construit portofolii care includ branduri proprii, podcasturi, cărți, comunități bazate pe abonamente, turnee live, contracte de licențiere și studiouri de producție. Această diversificare face ca afacerile conduse de creatori să devină tot mai atractive atât pentru advertiseri, cât și pentru investitori.

Pe măsură ce publicul petrece tot mai mult timp consumând conținut creat de aceștia, personalitățile din mediul online se transformă în adevărate companii media. În loc să depindă de o singură platformă, mulți își generează acum veniturile din comerț, divertisment, evenimente live și licențiere, estompând tot mai mult granițele dintre influencer, antreprenor și companie media tradițională.

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