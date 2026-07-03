O fată de 13 ani a golit seiful părinților pentru a le trimite cadouri influencerilor preferați. Suma importantă cheltuită în doar două luni

În doar două luni, adolescenta a furat echivalentul a 42.000 de euro din casa părinților și i-a transformat în cadouri virtuale pentru influenceri.

O fată din Hong Kong, de numai 13 ani, și-a lăsat familia fără bani în seiful casei, după ce a furat aproximativ 42.000 de euro pentru a le trimite recompense influencerilor ei preferați.

Fata a furat acești bani pe parcursul a două luni, potrivit Mediafax.

În Hong Kong, cazul e puternic mediatizat, după ce mama fetiței a contactat poliția când a văzut că nu mai sunt bani în seiful familiei, mai ales că nu existau semne de efracție.

A furat banii treptat, în două luni

Polițiștii veniți acasă nu au avut nevoie de mult timp ca să descopere că autoarea furtului era chiar fiica doamnei.

Fata a mărturisit pe loc că ea este autoarea furtului. Dependentă de rețeaua de socializare chineză RedNote, fata a furat treptat suma de 42.000 de euro, sumă pe care a convertit-o în bani virtuali pe care i-a trimis influencerilor ei preferați.

Toată nenorocirea s-a întâmplat în doar două luni, aprilie și iunie.

Cheia seifului era păstrată de mama ei în geantă. Fata fura cheia atunci când mama nu era atentă și extrăgea rapid sumele de bani.

În două luni, ea a risipit banii pentru recompense virtuale și cadouri pentru influencerii ei preferați.

Tranzacțiile au fost identificate de polițiști pe telefonul fetei.

RedNote permite utilizatorilor să cumpere monedă virtuală cu bani reali, care este apoi folosită pentru plata recompenselor și cadourilor.

Fata a fost arestată și dusă la poliție pentru o anchetă mai amplă.

Cazul aduce în atenție o temă mai veche și nerezolvată nici în China, nici în altă parte a lumii: serviciile plătite de utilizatorii sub 18 ani pe rețelele de socializare sunt interzise în China și peste tot în lume, însă, în practică, aceste lucruri nu doar că nu se întâmplă, dar nici nu sunt verificate.

În China, o fată de 19 ani și-a adus familia la sapă de lemn, pe același model

Cazul fetei din Hong Kong nu este nicidecum izolat.

Scandaluri de acest fel ies periodic la suprafață în China, unde, în ultimele luni, cazuri similare au atras atenția asupra problemelor utilizatorilor cu vârstă sub 18 ani și accesul lor la bani.

Un caz mai dramatic s-a petrecut cu o familie chineză: o fată de 19 ani a cheltuit echivalentul a aprox. 2,2 milioane de euro aparținând companiei tatălui său, în același scop.

Asta a dus la falimentul companiei și a lăsat familia în datorii enorme.