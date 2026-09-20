 Noi trageri loto duminică, 20 septembrie 2026. Report cumulat de peste 3 milioane de euro la Joker și 6/49 | adevarul.ro
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Noi trageri loto duminică, 20 septembrie 2026. Report cumulat de peste 3 milioane de euro la Joker și 6/49

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Duminică, 20 septembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru categoria I a jocului Loto 6/49, Loteria Română a anunțat un report de peste 1,62 milioane de euro, iar la Joker sunt în joc de peste 1,39 milioane de euro.

Loteria Română
Trageri loto Foto: Facebook/Loteria Română

  Numerele câștigătoare de duminică, 20 septembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,53 milioane de lei (peste 1,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 56.100 de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5 milioane de lei (peste 951.700 de euro). La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,34 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 298.300 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 53.500 de lei.

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 430.200 de lei (peste 81.700 de euro).

Câștiguri înregistrate la tragerile de joi

La tragerile de joi, 17 septembrie, Loteria Română a acordat 16.203 de câștiguri în valoare totală de peste 2,39 milioane de lei. La tragerea Noroc Plus, la categoria a I, s-a înregistrat un câștig în valoare de 892.089,36  lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Cluj-Napoca.

La tragerea Loto 6/49 de joi, la categoria a III-a, s-au înregistrat trei câștiguri în valoare de 78.750,26 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din București, pe amparcat.ro si pe bilete.loto.ro. La Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 56.186,81 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Constanța.

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