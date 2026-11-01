Rezultate la tragerea loto de duminică, 1 noiembrie. Premii de sute de mii de euro la 6/49 și Joker

Duminică, 1 noiembrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49 sunt în joc aproape 370.000 de euro, iar la Joker, reportul depășește 166.800 de euro.

Noi trageri loto Foto: Loteria Română

Numerele câștigătoare de duminică, 1 noiembrie:

Loto 6/49: 43, 28, 12, 41, 10, 25

Noroc: 3,1,6,9,6,9,1

Joker: 28, 38, 40, 32, 20 +5

Noroc Plus: 6 9 5 2 8 4

Loto 5/40: 23, 32, 16, 38, 34, 3

Super Noroc: 1 9 8 9 5 2

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,97 milioane de lei (peste 369.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,67 milioane de lei (peste 313.200 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 892.000 de lei (peste 166.800 de euro), iar la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 382.900 de lei (peste 71.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 175.200 de lei (peste 32.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 520.200 de lei (peste 97.300 de euro).

Premii substanțiale înregistrate la tragerea 6/49 de joi

La tragerile loto de joi, 29 octombrie, Loteria Română a acordat 11.787 de câștiguri în valoare totală de peste 1,28 milioane de lei. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 107.627,68 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro și la o agenție din Adjud, județul Vrancea.

Precizări privind incidentul tehnic înregistrat la tragerea Joker din 29 octombrie

Loteria Română informează jucătorii că, în cadrul tragerii Joker 5/45 din data de 29 octombrie 2026, a avut loc un incident tehnic la echipamentul de extragere, care a împiedicat pătrunderea tuturor celor 45 de bile în urna de amestecare. Î

În timpul tragerii, s-a constatat că una dintre bile nu ajunsese în urna de amestecare, motiv pentru care Comisia de tragere a dispus oprirea și reluarea extragerii. Ulterior, în urma verificărilor, s-a constatat că alte patru bile nu se aflau în urna de amestecare. În aceste condiții, Comisia de tragere a decis anularea extragerii și reluarea integrală a acesteia, în conformitate cu procedurile interne aplicabile.

Noua extragere s-a desfășurat după verificarea și confirmarea prezenței tuturor celor 45 de bile în urna de amestecare, cu respectarea condițiilor necesare asigurării egalității de șanse pentru toate numerele participante. Rezultatele oficiale și valabile sunt cele obținute în urma extragerii finale, validate de Comisia de tragere.