Câștigătorul premiului de 3,32 milioane de euro la Loto 6/49 și-a ridicat banii. Ce declarații a făcut și cum și-a ales numerele

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de joi, 22 octombrie, și-a ridicat luni câștigul de peste 3,32 milioane de euro. Bărbatul a declarat că joacă la loto de peste 20 de ani.

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„În cursul zilei de astăzi, 26 octombrie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câștigătorul premiului de categoria I, în valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro), care a fost obținut la tragerea Loto 6/49 din 22.10.2026”, transmite Loteria Română într-un comunicat.

Câștigătorul este din Prahova, are în jur de 50 de ani și joacă la loto de peste 20 de ani. În ultimii ani, joacă online aceleași numere care au semnificație personală.

Acesta a mai declarat faptul că, de-a lungul timpului, a obținut doar câștiguri mici:

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga. Aveți încredere, jucați în continuare, așa cum voi face și eu”, este mesajul transmis jucătorilor, citat de Știrile Pro TV.

Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro și a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 24,50 de lei.

Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Numerele câștigătoare la 6 din 49 au fost: 5, 17, 29, 7, 8, 4.

Pe 13 august, a fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro. Este vorba despre cel mai mare premiu de categoria I din istoria jocului Loto 6/49.

„S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, în valoare de peste 52,83 milioane de lei (peste 10,07 milioane de euro). Biletul norocos completat cu o variantă simplă a fost jucat în Oradea și a costat 8,50 lei. La tragerea NOROC s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 231.891,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție Râmnicu Sărat”, a precizat, la acea vreme Loteria Română.

Premiul a fost câștigat de o femeie din Oradea care se reapucase de joc cu doar o lună înainte de extragerea norocoasă, după ce renunțase timp de cinci ani. Orădeanca, în vârstă de 59 de ani, a ales cele șase numere la întâmplare, fără să le rețină.