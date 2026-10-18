Marele premiu la Joker, de peste 10 milioane de lei, a fost câștigat. Cât a costat biletul norocos, jucat online

Tragerea Joker de duminică, 18 octombrie, i-a adus unui român norocos un câștig de peste 10 milioane de lei. Biletul cu combinația câștigătoare a fost jucat online.

S-a câştigat premiul Joker. Foto: iStock

Biletul a fost completat pe platforma bilete.loto.ro și a inclus două scheme reduse: cod 12 în zona A și cod 45 în zona B. În total, jucătorul a avut 123 de variante la Joker, la care a adăugat o variantă la Noroc Plus. Pentru toate acestea, a plătit 987,50 de lei anunţă Loteria Română.

Este al treilea premiu de categoria I câștigat la Joker în acest an. Ultimul câștig de acest nivel a fost înregistrat pe 14 iunie 2026, când premiul a avut o valoare de 3.565.252,21 lei.

Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul, conform regulamentului de organizare și administrare a jocurilor loto tradiționale.