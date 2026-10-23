 Marele premiu la Loto 6/49, câștigat cu un bilet de 24,50 lei. Unde a fost jucat și cât încasează norocosul | adevarul.ro
search
Vineri, 23 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Marele premiu la Loto 6/49, câștigat cu un bilet de 24,50 lei. Unde a fost jucat și cât încasează norocosul

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un jucător a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,32 milioane de euro, la tragerea de joi, 22 octombrie 2026. Biletul norocos a costat doar 24,50 de lei și a fost completat printr-o aplicație mobilă, potrivit Loteriei Române.

Loteria romana - loto FOTO Profimedia
Foto: Profimedia

Premiul de categoria I se ridică la 17.760.754,40 de lei, iar biletul câștigător a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro. Acesta a inclus trei variante simple la Loto 6/49, pentru care jucătorul a plătit în total 24,50 de lei.

Numerele câștigătoare la 6 din 49: 5, 17, 29, 7, 8, 4

Câștigul de joi este al treilea premiu de categoria I acordat în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, marele premiu al jocului a fost câștigat pe 13 august 2026. Atunci, valoarea acestuia a fost de 52.839.623,04 lei.

Potrivit regulamentului pentru organizarea și administrarea jocurilor loto tradiționale, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.

La tragerile organizate joi  de Loteria Română au fost extrase numerele câștigătoare pentru toate cele șase jocuri loto.

Celelalte numere extrase joi, 22 octombrie, au fost:

  • Noroc: 9, 1, 7, 5, 9, 3, 4
  • Joker: 6, 43, 7, 25, 26 + 18
  • Noroc Plus: 0, 6, 7, 1, 2, 8
  • Loto 5/40: 9, 33, 22, 40, 13, 14
  • Super Noroc: 8, 1, 7, 4, 4, 3

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin se apropie de obiectivul său: normalizarea relațiilor cu SUA fără a face vreun compromis. „Victoria a fost deja obținută”
digi24.ro
image
Mii de muncitori străini vor să-și aducă familiile în România. „Nu e atât de scump ca în alte țări, ca Italia sau Germania”
stirileprotv.ro
image
Lăutarul criminal Gicuță din Apărători, mutat într-o celulă destinată celor mai periculoși deținuți. Manelistul și-ar fi snopit în bătaie un coleg de cameră
gandul.ro
image
SCANDAL la Casa Albă! Trump pune presa la zid și dă un ultimatum de 48 de ore publicației Politico
mediafax.ro
image
Vin, în sfârșit, banii?! Anunț major pentru cluburile care suferă în SuperLigă: „Jucătorii sunt neplătiți, abia așteaptă o veste”
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Un vaccin folosit de zeci de ani ar putea proteja creierul împotriva demenței. Descoperirea cercetătorilor americani
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
"O știre importantă pentru întreaga comunitate a tenisului!" Ce ar sta în spatele divorțului Svitolina - Monfils
digisport.ro
image
Ai două joburi și câștigi 8.500 de lei. Ce pensie poți primi după 35 de ani de muncă? De ce nu se dublează vechime
click.ro
image
O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei
observatornews.ro
image
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
cancan.ro
image
Pensie recalculată fără anii lucrați în grupe de muncă. Un pensionar a pierdut procesul cu Casa de Pensii
newsweek.ro
image
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
prosport.ro
image
Ce avere declară Ștefan-Ovidiu Popa şi ce studii are. Soția ministrului Transporturilor lucrează tot la Camera Deputaților
playtech.ro
image
Ruptură Nsimba – Coelho! Discuția care a produs tensiuni la Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
O regiune din România ajunge pe harta turismului mondial, deși statul nu face mari eforturi să o promoveze. ”Pe noi numai din noroc și din întâmplare ne descoperă cineva”
ziare.com
image
La 15 luni de la tragedie! Rute Cardoso a dezvăluit ultimul mesaj trimis de Diogo Jota pe WhatsApp
digisport.ro
image
Hainele pe care nu trebuie să le speli niciodată la mașină. Adina Buzatu: „Ține minte”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ora de iarnă se schimbă cu o zi mai devreme în 2026. Dormim mai mult cu o oră!
romaniatv.net
image
Românii primesc ajutor pentru facturi, fără cerere sau drumuri. Sunt patru milioane de beneficiari
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Ce recunoaște Connect-R despre divorțul de Misha: „O parte din mine a rămas în trecut”
click.ro
image
Zodiile puternic afectate de Mercur Retrograd. Patru nativi au parte de provocari serioase din 24 octombrie
click.ro
image
Alina Laufer, criticată după liftingul facial: „S-a ajuns destul de departe!” De ce a apelat la intervenția estetică
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro, a fost câștigat! Unde s-a jucat biletul norocos
image
Ce recunoaște Connect-R despre divorțul de Misha: „O parte din mine a rămas în trecut”

OK! Magazine

image
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare