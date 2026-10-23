Marele premiu la Loto 6/49, câștigat cu un bilet de 24,50 lei. Unde a fost jucat și cât încasează norocosul
Un jucător a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,32 milioane de euro, la tragerea de joi, 22 octombrie 2026. Biletul norocos a costat doar 24,50 de lei și a fost completat printr-o aplicație mobilă, potrivit Loteriei Române.
Premiul de categoria I se ridică la 17.760.754,40 de lei, iar biletul câștigător a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro. Acesta a inclus trei variante simple la Loto 6/49, pentru care jucătorul a plătit în total 24,50 de lei.
Numerele câștigătoare la 6 din 49: 5, 17, 29, 7, 8, 4
Câștigul de joi este al treilea premiu de categoria I acordat în acest an la Loto 6/49.
Ultima dată, marele premiu al jocului a fost câștigat pe 13 august 2026. Atunci, valoarea acestuia a fost de 52.839.623,04 lei.
Potrivit regulamentului pentru organizarea și administrarea jocurilor loto tradiționale, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.
La tragerile organizate joi de Loteria Română au fost extrase numerele câștigătoare pentru toate cele șase jocuri loto.
Celelalte numere extrase joi, 22 octombrie, au fost:
- Noroc: 9, 1, 7, 5, 9, 3, 4
- Joker: 6, 43, 7, 25, 26 + 18
- Noroc Plus: 0, 6, 7, 1, 2, 8
- Loto 5/40: 9, 33, 22, 40, 13, 14
- Super Noroc: 8, 1, 7, 4, 4, 3