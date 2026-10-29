 Rezultatele Loto de joi, 29 octombrie. Incident în direct la Joker: o bilă a sărit din urnă, iar extragerea a fost reluată | adevarul.ro
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Video Rezultatele Loto de joi, 29 octombrie. Incident în direct la Joker: o bilă a sărit din urnă, iar extragerea a fost reluată

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O bilă a sărit din urnă în timpul extragerii Joker, iar organizatorii au oprit temporar procedura pentru a remedia situația. Ulterior, extragerea Joker a fost reluată de la început.

Incident în timpul extragerii la Joker.
Incident în timpul extragerii la Joker. Foto: captura RomâniaTV

Momentul s-a produs în jurul orei 18:35, în timpul transmisiunii live a tragerilor organizate de Loteria Română. Telespectatorii au putut vedea cum una dintre bile sare din urna de extragere, în partea stângă a acesteia. Procedura a fost oprită, iar organizatorii au intervenit înainte de continuarea tragerii.

După remedierea situației, extragerea a fost reluată. În cazul jocului Joker, însă, procedura a fost luată de la capăt.

Numerele câștigătoare

Loto 6/49: 42, 45, 34, 30, 40, 7

Joker: 42, 21, 43, 18, 37 + 1

Loto 5/40: 26, 39, 40, 18, 1, 2

Noroc: 7 7 7 6 6 1 5

Noroc Plus: 8 9 2 8 1 7

Super Noroc: 6 3 8 1 6 0

Reporturi de peste un milion de lei la Loto 6/49 și Noroc

La Loto 6/49, la categoria I, reportul a depășit 1,32 milioane de lei, echivalentul a peste 247.900 de euro.

La Noroc, reportul cumulat de la categoria I a ajuns la peste 1,59 milioane de lei, adică mai mult de 297.500 de euro.

La Joker, la categoria I, este în joc un report de peste 711.400 de lei, echivalentul a peste 132.900 de euro. La categoria a II-a, suma pusă în joc depășește 343.900 de lei, adică peste 64.200 de euro.

La Noroc Plus, reportul de la categoria I este de peste 23.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, reportul a ajuns la peste 99.200 de lei, echivalentul a mai mult de 18.500 de euro.

La Super Noroc, la categoria I, se înregistrează un report de peste 508.100 de lei, adică mai mult de 94.900 de euro.

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