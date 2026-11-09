Pe unde pierde casa cel mai multă căldură și ce soluții ai la îndemână pentru a reduce facturile

Facturile la încălzire pot crește considerabil în sezonul rece, mai ales atunci când locuința pierde căldură prin zone care trec ușor neobservate. Nu este întotdeauna nevoie de renovări ample sau de lucrări costisitoare pentru a îmbunătăți confortul termic.

Pe lângă ferestre poate pătrunde aer rece, dacă iyolaţia nu este bună Foto: Shutterstock

Identificarea punctelor vulnerabile și câteva intervenții simple pot reduce pierderile de căldură și pot face casa mai eficientă energetic.

Cele 7 locuri pe unde se pierde căldura din casă

Atunci când te întrebi pe unde se pierde căldura din casă, primul pas este să verifici zonele prin care aerul rece poate pătrunde sau căldura poate ieși. Unele dintre acestea sunt evidente, precum ferestrele vechi, în timp ce altele pot fi mai greu de observat.

1. Ferestrele și ramele acestora

Ferestrele sunt printre primele locuri care trebuie verificate. Garniturile îmbătrânite, ramele deformate sau închiderea necorespunzătoare pot permite infiltrarea aerului rece. Chiar dacă geamul este termopan, o etanșare slabă între cercevea și ramă poate diminua eficiența acestuia.

Un indiciu simplu este senzația de curent rece în apropierea ferestrei, chiar și atunci când aceasta este închisă. Verifică garniturile și mecanismele de închidere, iar dacă observi spații prin care intră aer, ia în calcul înlocuirea elementelor uzate.

2. Ușile de la intrare și cele către balcon

Spațiile dintre ușă și toc sunt o altă sursă frecventă de pierderi de căldură. Problema apare mai ales la ușile de acces în locuință, la cele care dau spre balcon sau la ușile vechi, care nu mai etanșează corect.

Poți verifica partea inferioară a ușii și marginile acesteia. Dacă simți aer rece, o bandă de etanșare sau un opritor textil pentru curent poate fi o soluție rapidă. În cazul ușilor cu prag, verifică și spațiul dintre prag și foaia de ușă.

3. Pereții exteriori și colțurile camerelor

Pereții care dau spre exterior pot pierde căldură, în special dacă locuința nu are izolație termică sau dacă aceasta este deteriorată. Zonele din apropierea colțurilor, stâlpilor de rezistență și îmbinărilor dintre pereți și planșee pot deveni punți termice.

Aceste locuri se pot recunoaște uneori după senzația de perete rece, apariția condensului sau petele de mucegai. Mobilierul amplasat lipit de pereții exteriori poate împiedica circulația aerului și poate agrava problema condensului.

4. Acoperișul și podul

În casele cu pod neîncălzit, o parte importantă din căldură poate fi pierdută prin tavan și acoperiș, mai ales dacă planșeul podului nu este izolat corespunzător. Aerul cald se ridică, iar lipsa unui strat termoizolant eficient favorizează transferul de căldură către exterior.

Verifică dacă izolația existentă este continuă, uscată și în stare bună. Zonele neacoperite sau materialele tasate pot reduce eficiența întregului sistem.

5. Pardoseala și spațiile de sub casă

În locuințele construite direct pe sol sau deasupra unui subsol, pardoseala poate deveni o suprafață rece, mai ales dacă nu există o izolație termică adecvată. Senzația de frig este mai puternică în apropierea podelei și poate determina folosirea unei cantități mai mari de energie pentru încălzire.

Covoarele groase pot îmbunătăți confortul la nivelul picioarelor, însă nu înlocuiesc izolarea pardoselii. Dacă locuința are un subsol, merită verificat și planșeul dintre acesta și spațiul încălzit.

6. Prizele, întrerupătoarele și trecerile instalațiilor

În special în casele mai vechi, aerul rece poate pătrunde prin golurile din jurul prizelor montate pe pereții exteriori, al țevilor sau al cablurilor care traversează pereții. Aceste infiltrații sunt mai greu de observat, dar pot contribui la disconfort.

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Verifică zonele în care instalațiile intră sau ies din locuință și eventualele spații dintre elementele constructive. Pentru intervenții în jurul prizelor și instalațiilor electrice, este important să folosești soluții compatibile și să eviți aplicarea improvizată a materialelor în interiorul dozelor electrice.

7. Ventilația și coșurile de fum

Ventilația este necesară pentru menținerea unui aer sănătos în locuință, dar deschiderile neetanșate sau gurile de ventilație care nu mai sunt utilizate pot permite pierderi de căldură. Același lucru se poate întâmpla în cazul clapetelor sau ușițelor de acces la coșurile de fum.

Nu bloca însă gurile de ventilație necesare și nu obtura coșurile de fum folosite. În locuințele cu centrale, sobe sau alte aparate care ard combustibil, o ventilație corectă este esențială pentru siguranță și pentru evacuarea gazelor arse.

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Nu toate pierderile de căldură necesită intervenții structurale. Dacă problema este cauzată de infiltrațiile de aer sau de zone mici insuficient etanșate, există soluții accesibile care pot fi aplicate rapid, fără renovarea locuinței.

Înlocuiește garniturile ferestrelor și ușilor. Benzile autoadezive din cauciuc sau spumă pot reduce infiltrațiile de aer în jurul ramelor. Înainte de montaj, suprafața trebuie curățată, iar dimensiunea benzii aleasă în funcție de spațiul care trebuie acoperit.

Montează opritoare pentru curent la uși. Un opritor textil sau un profil special pentru partea inferioară a ușii poate limita pătrunderea aerului rece. Este o intervenție simplă, potrivită mai ales pentru ușile care dau spre holuri reci, balcoane sau spații neîncălzite.

Folosește folii termoizolante pentru ferestre. Unele folii transparente, montate pe interior, creează un strat suplimentar de aer între folie și geam. Ele pot reduce senzația de curent rece, dar eficiența depinde de tipul ferestrei și de calitatea montajului. Nu reprezintă un înlocuitor pentru ferestrele cu probleme majore de etanșare.

Etanșează rosturile și fisurile mici. Pentru spațiile dintre tocuri și pereți sau pentru fisurile din jurul trecerilor de instalații pot fi folosite materiale de etanșare adecvate. Este important să alegi produsul în funcție de suprafață și de dimensiunea rostului. Nu acoperi fisurile care pot indica probleme structurale fără o evaluare de specialitate.

Adaugă perdele groase și draperii. Draperiile dense pot limita senzația de frig în apropierea ferestrelor, mai ales pe timpul nopții. În timpul zilei, când este soare, este util să le deschizi pentru a permite încălzirea naturală a camerei. Ai grijă ca materialul să nu acopere radiatoarele și să nu împiedice circulația aerului cald.

Folosește covoare în zonele reci. Un covor poate crește confortul termic al pardoselii, în special dacă aceasta este din gresie sau parchet montat peste un spațiu rece. Efectul este în primul rând unul de confort, nu o izolare completă a podelei.

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Verifică izolația din pod. Dacă ai acces la pod, poți observa dacă materialul termoizolant este deplasat, tasat sau deteriorat. Completarea ori refacerea izolației poate necesita lucrări, dar nu presupune neapărat un șantier în interiorul locuinței. Pentru montaj, trebuie respectate cerințele privind protecția la foc, controlul vaporilor și ventilarea acoperișului.

Pe lângă aceste măsuri, este important să aerisești locuința scurt și eficient, de preferat prin deschiderea largă a ferestrelor pentru câteva minute, în loc să le lași întredeschise perioade lungi. Astfel, aerul se schimbă rapid, fără răcirea excesivă a pereților și a mobilierului.

Înainte de a cumpăra materiale, poți face o verificare simplă a locuinței într-o zi rece: apropie mâna de marginile ferestrelor, de uși și de zonele în care trec instalațiile. O lumânare sau o brichetă nu trebuie folosite pentru depistarea curenților de aer, din cauza riscului de incendiu. Pentru o evaluare mai exactă, o cameră cu termoviziune poate evidenția zonele prin care se pierde căldura.

Măsurile rapide pot îmbunătăți confortul și pot reduce pierderile cauzate de infiltrațiile de aer, însă nu înlocuiesc izolarea termică realizată corect atunci când pereții, acoperișul sau pardoseala au probleme importante. Cel mai eficient este să începi cu zonele unde simți curent sau observi suprafețe reci, apoi să alegi intervențiile în funcție de cauza reală a pierderilor.