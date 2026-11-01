 Cum să scapi de condensul de pe geamuri cu un truc de 2 secunde. Obiceiul simplu care previne apariția mucegaiului | adevarul.ro
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Cum să scapi de condensul de pe geamuri cu un truc de 2 secunde. Obiceiul simplu care previne apariția mucegaiului

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Condensul de pe geamuri devine o problemă tot mai frecventă odată cu venirea sezonului rece. Picăturile de apă care se adună pe ferestre nu sunt doar inestetice, ci pot favoriza apariția mucegaiului pe pereți și tavane. Un obicei simplu de doar două secunde, care nu implică nicio cheltuială, poate ajuta la reducerea umezelii din locuință și la prevenirea acestei probleme.

Condens geamuri
Condens geamuri Foto: Shuterstock

Condensul apare atunci când aerul cald și umed din interiorul locuinței intră în contact cu suprafețe reci, precum ferestrele. Fenomenul este mai frecvent toamna și iarna, când temperaturile scad, iar oamenii țin ferestrele închise pentru perioade îndelungate.

Potrivit jurnalistei Nicola Roy, de la publicația britanică Express, deschiderea ferestrelor în fiecare zi ajută la eliminarea umezelii acumulate în interior și reduce riscul apariției mucegaiului.

„Ventilarea este absolut esențială pe tot parcursul anului, dar mai ales în lunile de toamnă și iarnă. Mucegaiul se dezvoltă cu precădere în această perioadă a anului, deoarece are nevoie de condiții calde, umede și întunecate pentru a supraviețui”, explică aceasta.

Aceasta susține că obișnuiește să aerisească dormitorul dimineața, însă consideră că momentul zilei nu este esențial. Important este ca aerul din încăpere să fie schimbat în mod regulat.

De ce este bine să ții perdelele deschise

Un alt obicei simplu recomandat este păstrarea perdelelor și draperiilor deschise pe parcursul zilei. Lumina naturală ajunge astfel la suprafața geamurilor și contribuie la menținerea acestora mai calde, limitând condițiile favorabile formării condensului.

De asemenea, este important să nu fie blocate fantele de ventilare din partea superioară a ferestrelor, dacă acestea există. Ele permit circulația continuă a aerului și contribuie la menținerea unui nivel mai scăzut de umiditate în interior.

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