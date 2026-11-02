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De ce se aburesc geamurile termopan la interior și de ce poate fi o problemă serioasă

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Geamurile termopan care se aburesc dimineața sunt o problemă frecventă în sezonul rece, mai ales în locuințele în care se gătește, se usucă rufe în interior sau aerisirea este insuficientă. La prima vedere, câteva picături de apă pe sticlă pot părea inofensive. Dacă fenomenul se repetă zilnic, însă, poate indica un nivel prea ridicat de umiditate și poate favoriza apariția mucegaiului.

sterge_fereastra_termopan_aburita
Motivele pentru care fereastra se aburește pot fi diverse Foto: Shutterstock

De ce se aburesc geamurile termopan ține, în principal, de diferența dintre temperatura suprafeței sticlei și umiditatea aerului din locuință. Totuși, nu orice condens are aceeași cauză, iar soluția depinde de locul în care apare umezeala.

De ce se aburesc geamurile termopan la interior

Condensul apare atunci când vaporii de apă din aer intră în contact cu o suprafață suficient de rece și se transformă în picături de apă. În timpul sezonului rece, sticla ferestrei poate avea o temperatură mai scăzută decât aerul din cameră. Dacă aerul interior conține multă umiditate, pe geam se formează picături sau o peliculă de apă.

Fenomenul este mai vizibil dimineața, după o noapte în care în dormitor au stat mai multe persoane, dar poate apărea și după duș, gătit sau uscarea hainelor în interior. Respirația oamenilor, prepararea alimentelor și folosirea băii produc vapori de apă care trebuie eliminați prin aerisire sau printr-un sistem de ventilație.

Un factor important este ventilarea insuficientă a locuinței. Ferestrele moderne, bine etanșate, reduc schimbul necontrolat de aer cu exteriorul. Acest lucru ajută la limitarea pierderilor de căldură, dar înseamnă și că umiditatea produsă în interior nu se elimină la fel de ușor dacă locuința nu este aerisită corespunzător. Energy Saving Trust explică faptul că ventilarea adecvată reduce riscul de condens, umezeală și mucegai.

Un alt factor este temperatura suprafețelor. Dacă locuința este încălzită insuficient, dacă există zone slab izolate sau dacă aerul cald nu circulă până la geam, sticla și zonele din jurul ferestrei se pot răci suficient pentru a favoriza condensul. Perdelele groase și mobilierul amplasat foarte aproape de pereții exteriori pot limita circulația aerului în anumite zone.

Există trei situații în care apare condensul:

Condens pe fața interioară a geamului: picăturile se află pe suprafața sticlei dinspre cameră. Cauzele frecvente sunt umiditatea ridicată, aerisirea insuficientă și temperatura scăzută a suprafeței.

Condens pe fața exterioară: apare pe partea dinspre exterior, uneori dimineața, în anumite condiții meteorologice. La ferestrele bine izolante, acest fenomen poate fi normal și nu indică automat o defecțiune.

Condens între foile de sticlă: umezeala se află în interiorul vitrajului izolator, unde nu poate fi ștearsă nici din cameră, nici din exterior. Aceasta poate indica deteriorarea etanșeității unității de geam.

Simpla apariție a condensului nu înseamnă, prin urmare, automat că termopanul este defect, locul în care se formează umezeala fiind primul indiciu pentru identificarea cauzei.

De ce nu trebuie să ignori problema

Câteva picături de condens apărute ocazional, în special într-o dimineață rece, nu reprezintă neapărat un motiv de alarmă. Situația se schimbă atunci când geamurile se umezesc frecvent, apa se adună pe pervaz sau apar pete în jurul ferestrei.

Condensul persistent poate favoriza apariția mucegaiului. Dacă umezeala rămâne mult timp pe rame, pe garnituri, pe pervaz sau pe pereții din apropiere, aceste suprafețe pot deveni un mediu favorabil dezvoltării mucegaiului. Pot apărea pete închise la culoare, miros persistent de umezeală, vopsea exfoliată și deteriorarea unor materiale.

Pericol pentru sănătate

Problema condensului nu este doar una estetică. Organizația Mondială a Sănătății și autoritățile de sănătate publică avertizează că umezeala persistentă și mucegaiul din clădiri sunt asociate cu efecte asupra sănătății respiratorii. Persoanele cu astm, alergii sau alte afecțiuni respiratorii pot fi deosebit de vulnerabile, motiv pentru care umezeala persistentă trebuie investigată și remediată.

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Condensul repetat poate afecta și locuința. Apa acumulată poate deteriora finisajele, poate favoriza degradarea unor elemente din lemn și poate contribui la deteriorarea garniturilor sau a zonelor din jurul ferestrei. Dacă umezeala apare pe pereți sau în colțurile camerelor, cauza poate fi mai amplă decât simpla condensare pe sticlă.

Există și situații în care condensul este confundat cu o infiltrație. Dacă apar pete umede după ploaie, umezeala se extinde pe perete sau există urme în apropierea acoperișului și a conductelor, trebuie luată în calcul și posibilitatea unei infiltrații ori a unei scurgeri. În astfel de cazuri, simpla aerisire nu rezolvă cauza.

Un indiciu util este frecvența fenomenului. Dacă geamul se aburește doar ocazional, după gătit sau după duș, poate fi vorba despre un exces temporar de vapori. Dacă apa apare zilnic, persistă mai multe ore sau este însoțită de mucegai și miros de umezeală, este indicată verificarea condițiilor din locuință și, dacă este necesar, evaluarea de către un specialist.

Care este rezolvarea

Soluția depinde de cauza condensului. În multe locuințe, primele măsuri utile sunt reducerea excesului de umiditate și îmbunătățirea ventilării, fără a renunța la încălzirea adecvată.

1. Aerisește regulat și eficient. Deschiderea ferestrelor pentru perioade scurte, cu schimb rapid de aer, poate ajuta la eliminarea umidității. După duș și în timpul gătitului, folosește ventilatoarele de evacuare, dacă există, și asigură-te că aerul umed poate fi eliminat din încăpere. Dacă ferestrele au fante de ventilare, verifică să nu fie blocate și folosește-le conform instrucțiunilor producătorului.

2. Redu cantitatea de vapori produși în interior. Folosește hota atunci când gătești, acoperă vasele în timpul fierberii și, dacă este posibil, usucă rufele în exterior. Dacă trebuie să le usuci în casă, alege o încăpere bine ventilată. În baie, folosește ventilatorul sau aerisește după duș.

3. Menține o temperatură adecvată și permite aerului să circule. Încălzirea constantă și suficientă poate ajuta la menținerea unor suprafețe mai calde, reducând riscul de condens. Evită să blochezi complet circulația aerului spre ferestre cu perdele foarte groase sau mobilier amplasat lipit de pereții exteriori. Nu există însă o temperatură unică potrivită pentru toate locuințele; contează și izolarea, umiditatea și ventilarea.

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4. Măsoară umiditatea din locuință. Un higrometru simplu poate arăta dacă umiditatea relativă rămâne ridicată. Nu există un prag universal care să garanteze absența condensului, deoarece riscul depinde și de temperatura suprafețelor. Ca reper practic, autoritățile canadiene de sănătate recomandă menținerea umidității relative în intervalul 30–50%. Într-o locuință în care apare frecvent condens, măsurarea umidității și a temperaturii poate ajuta la identificarea problemei.

5. Verifică ferestrele dacă umezeala apare între foile de sticlă. Dacă nu poți șterge condensul de pe niciuna dintre suprafețele accesibile, este posibil ca etanșarea vitrajului izolator să fi cedat. În acest caz, aerisirea și dezumidificatorul nu repară defectul. Un specialist poate verifica dacă trebuie înlocuită unitatea de geam sau dacă este necesară o altă intervenție.

6. Cere o evaluare dacă problema persistă. Dacă apar mucegai, pete pe pereți, tencuială deteriorată sau umezeală care nu dispare, cauza poate implica punți termice, izolație deficitară, infiltrații ori probleme ale sistemului de ventilație. Îndepărtarea mucegaiului de la suprafață nu este suficientă dacă sursa umezelii rămâne.

În concluzie, geamurile termopan aburite nu înseamnă automat că ferestrele sunt de proastă calitate. Condensul ocazional poate fi un fenomen normal, mai ales în sezonul rece. Însă atunci când se repetă frecvent, lasă apă pe pervaz sau este însoțit de mucegai, trebuie identificată cauza și corectată. Aerisirea, reducerea umidității și încălzirea adecvată sunt primele măsuri de încercat; condensul dintre foile de sticlă sau umezeala persistentă necesită verificări suplimentare.

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