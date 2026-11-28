Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, privește cu neîncredere planurile de reorganizare administrativ-teritorială și spune că nu se așteaptă la schimbări importante. Edilul acuză PSD că ar avea „o agendă ascunsă” și se îndoiește de sinceritatea inițiativei social-democraților.

Ciprian Ciucu este sceptic în privinţa reformei administrative. Foto: Profimedia

Invitat sâmbătă, 28 noiembrie, la Digi24, Ciprian Ciucu a fost întrebat ce a înțeles din discuțiile despre reorganizarea administrativ-teritorială.

În acest context, el a ţinut să puncteze că reforma este necesară, în condițiile în care actuala împărțire a țării nu mai este eficientă din punct de vedere economic și generează pierderi pentru stat. Cu toate acestea, a mai spus primarul Capitalei, personal nu are încredere că demersul va fi dus la capăt cu adevărat.

Ciprian Ciucu a amintit că au existat și alte inițiative similare, care nu au produs rezultate, și a ridicat două posibile explicații pentru reluarea subiectului: fie tema este folosită pentru a distrage atenția de la alte probleme, fie redesenarea unităților administrativ-teritoriale urmărește să ofere unui partid avantaje electorale.

„Este o temă legitimă. Nu mai este eficient economic să susţinem actuala organizare teritorială a României, pierdem foarte mult ca stat. Am salutat o astfel de iniţiativă, numai că nu am încredere în ea. Am văzut atât de multe iniţiative similare pe aceeaşi temă care nu s-au finalizat cu nimic. Şi atunci mi-am pus întrebarea dacă există o agendă ascunsă. Adică, dacă este o temă pe care ne-o aruncă cineva în ochi ca să ne mute atenţia de la alte teme. Sau dacă vor să comaseze în aşa fel localităţile astfel încât un anumit partid să câştige la alegeri mai mult”, a declarat primarul Capitalei.

Întrebat și despre o eventuală comasare a Bucureștiului cu județul Ilfov, Ciprian Ciucu a spus că, teoretic, o asemenea soluție ar avea logică, având în vedere legăturile dintre Capitală și localitățile din jur. Bucureștiul generează dezvoltare în Ilfov, dar nu are suficientă autoritate asupra deciziilor care privesc zona metropolitană, a explicat edilul.

În același timp, el a avertizat că preluarea administrativă a unor localități precum Chiajna, Popești-Leordeni sau Voluntari ar aduce și problemele acestora în responsabilitatea Capitalei. În opinia sa, Bucureștiul ar trebui să-și păstreze actuala structură, dar să primească un rol mai puternic în coordonarea dezvoltării din Ilfov, asemănător celui pe care îl are un consiliu județean.

„Bucureştiul radiază dezvoltare în Ilfov. Dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov. Pe de altă parte, mă şi sperie gândul. Să iei Chiajna în Bucureşti cu toate problemele fabuloase de acolo, Popeşti-Leordeni, Voluntari, Dumnezeule mare! Cumva, măcar la nivel teoretic, Bucureştiul ar trebui să rămână aşa cum este, dar să aibă un cuvânt puternic în ceea ce se întâmplă în Ilfov, cum ar fi să fie un fel de capitală de judeţ, Bucureştiul, ca un fel de consiliu judeţean, că Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de rol important şi să coordoneze ceea ce se întâmplă şi în Ilfov”, a spus Ciucu.

„În afară de comasarea mică nu se va întâmpla nimic”

În privința întregului proces de reorganizare, Ciucu nu se așteaptă însă la mai mult decât o comasare de mică amploare. El a invocat tentativele anterioare, inclusiv cea din perioada în care Liviu Dragnea avea o influență politică importantă, și a criticat PSD pentru că nu a susținut realizarea reformei alături de fostul premier Ilie Bolojan.

„În afară de comasarea mică nu se va întâmpla nimic. A încercat Dragnea, avea foarte multă putere politică, au încercat alţii. Nu cred în onestitatea demersului PSD. Cred că au o agendă ascunsă. Şi în cel mai bun caz nu se va întâmpla nimic. În cel mai rău caz, se va întâmpla ceva rău. Sunt extrem de pesimist în ceea ce priveşte aceste iniţiative care vin de la dânşii. A fost în programul de guvernare. Puteau s-o facă împreună cu Bolojan, dar n-au vrut”, a mai spus Ciprian Ciucu.