Cum îți pregătești consumul de energie pentru iarnă și ce aparate îți pot crește cel mai mult factura

În sezonul rece, consumul de energie electrică poate crește semnificativ, mai ales în locuințele în care sunt folosite aparate pentru încălzire sau pentru prepararea apei calde. O parte dintre aceste dispozitive au un consum ridicat, iar utilizarea lor timp de mai multe ore pe zi poate duce la facturi considerabil mai mari.

Unele aparate consumă foarte multă energie Foto: depositphotos

Pentru a evita creșterile neașteptate ale consumului, primul pas este verificarea facturilor din iernile precedente și identificarea perioadelor în care consumul a fost cel mai mare. Dacă gospodăria utilizează aceleași aparate, datele din facturile anterioare pot oferi un reper pentru consumul din lunile următoare.

Încălzirea electrică poate avea cel mai mare impact

Aparatele folosite pentru încălzirea locuinței se numără printre cele care pot crește cel mai mult consumul. Aerotermele, caloriferele electrice, radiatoarele cu ulei sau convectoarele pot avea puteri de ordinul miilor de wați și, dacă sunt folosite mai multe ore pe zi, consumul se acumulează rapid.

De exemplu, un aparat de 2.000 W utilizat timp de cinci ore pe zi consumă aproximativ 10 kWh pe zi. Într-o lună de 30 de zile, consumul ajunge la aproximativ 300 kWh doar pentru acel aparat.

Consumul real depinde însă de timpul efectiv de funcționare și de modul în care aparatul își reglează temperatura. Un termostat poate opri și reporni automat aparatul, astfel încât acesta să nu funcționeze permanent la puterea maximă.

Pentru a reduce consumul, este important ca încălzirea să fie adaptată dimensiunii camerei și nevoilor locatarilor. Folosirea unui aparat electric de încălzire într-o locuință slab izolată poate duce la pierderi importante de căldură și la un consum mai mare decât cel estimat.

Boilerul și uscătorul de rufe pot adăuga consum

Boilerul electric poate reprezenta, la rândul său, o componentă importantă a consumului, în special într-o gospodărie în care apa caldă este folosită frecvent. Temperatura setată, volumul rezervorului și cantitatea de apă consumată influențează necesarul de energie.

Pentru a limita consumul, temperatura apei poate fi setată conform recomandărilor producătorului, fără a compromite cerințele de igienă și siguranță. De asemenea, izolarea corespunzătoare a rezervorului și a conductelor poate reduce pierderile de căldură.

Uscătorul de rufe este un alt aparat care poate avea un consum semnificativ atunci când este folosit frecvent în timpul iernii, când hainele se usucă mai greu în mod natural. Modelele cu pompă de căldură sunt, în general, mai eficiente energetic decât uscătoarele convenționale cu rezistență electrică.

Mașina de spălat, mașina de spălat vase, cuptorul electric și plita cu inducție contribuie și ele la consum, însă impactul depinde în principal de frecvența utilizării, de programul selectat și de eficiența aparatului.

Frigiderul și aparatele lăsate în priză

Frigiderul și congelatorul funcționează pe tot parcursul anului, însă consumul lor poate varia în funcție de temperatura din încăpere, de gradul de încărcare și de starea garniturilor ușilor. Dacă aparatele sunt amplasate lângă surse de căldură sau dacă ușile nu se închid etanș, acestea pot consuma mai multă energie.

În timpul iernii, merită verificat și consumul aparatelor aflate permanent în priză. Televizoarele, calculatoarele, consolele de jocuri, routerele și alte dispozitive pot consuma energie chiar și în modul standby, deși impactul fiecăruia este, de regulă, mai mic decât cel al aparatelor de încălzire.

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Deconectarea dispozitivelor care nu trebuie să funcționeze permanent poate reduce risipa. Totuși, nu este recomandată întreruperea alimentării aparatelor care trebuie să rămână pornite pentru siguranță, funcționare sau păstrarea alimentelor.

Cum calculezi cât te costă un aparat electric

Consumul unui aparat poate fi estimat pornind de la puterea acestuia și de la numărul de ore în care funcționează.

Formula este simplă: puterea aparatului, exprimată în kilowați, se înmulțește cu numărul de ore de funcționare.

De exemplu, un aparat de 1.500 W are o putere de 1,5 kW. Dacă funcționează două ore pe zi, consumă aproximativ 3 kWh pe zi, respectiv 90 kWh într-o lună de 30 de zile.

Costul se calculează înmulțind consumul în kWh cu prețul final plătit pentru un kWh, conform contractului de furnizare.

Astfel, dacă prețul final este de 1,3 lei/kWh, un consum lunar de 90 kWh ar însemna aproximativ 117 lei. Exemplul este orientativ, iar costul efectiv depinde de tariful aplicabil fiecărui consumator.

În cazul aparatelor cu termostat sau al celor care funcționează în cicluri, consumul real poate fi mai mic decât cel calculat la puterea nominală pentru toate orele de utilizare.

Cum reduci consumul în lunile reci

Pentru a ține consumul sub control, este util ca gospodăria să verifice puterea aparatelor folosite și timpul efectiv de funcționare. Prizele inteligente sau contoarele de consum pot ajuta la identificarea aparatelor care folosesc cea mai multă energie.

De asemenea, temperatura de încălzire poate fi ajustată în funcție de necesități, iar aparatele nu ar trebui lăsate să funcționeze inutil în încăperi nefolosite.

Printre măsurile care pot contribui la reducerea facturii se numără:

Utilizarea programelor economice: mașina de spălat și mașina de spălat vase pot consuma mai puțină energie atunci când sunt folosite programele eficiente, potrivite gradului de murdărie.

Spălarea la temperaturi mai scăzute: atunci când tipul de rufe permite, reducerea temperaturii poate diminua energia necesară încălzirii apei.

Folosirea eficientă a uscătorului: curățarea filtrelor și centrifugarea corespunzătoare a rufelor înainte de uscare pot reduce durata ciclurilor.

Limitarea pierderilor de căldură: etanșarea ferestrelor și a ușilor și izolarea locuinței contribuie la menținerea temperaturii interioare.

Alegerea aparatelor eficiente energetic: la înlocuirea unui echipament vechi, merită comparat consumul anual indicat pe eticheta energetică, nu doar prețul de achiziție.

Monitorizarea consumului: citirea periodică a contorului și compararea facturilor pot arăta dacă măsurile luate au efect.

Este important și ca aparatele de încălzire să fie utilizate în siguranță. Aerotermele și caloriferele electrice nu trebuie acoperite cu haine și nici amplasate lângă perdele, mobilier sau alte materiale inflamabile. De asemenea, trebuie respectate instrucțiunile producătorului și evitată conectarea mai multor aparate de mare putere la prize sau prelungitoare care nu sunt dimensionate pentru sarcina respectivă.

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Cum îți pregătești bugetul pentru facturile de iarnă

O metodă simplă de planificare este să estimezi consumul suplimentar al aparatelor care vor fi folosite mai des în sezonul rece și să îl compari cu cel din lunile de vară sau din iernile precedente.

Dacă urmează să folosești un calorifer electric, un boiler sau un uscător de rufe mai frecvent, calculează consumul lunar estimat și înmulțește-l cu tariful din contract. Rezultatul nu va fi o valoare exactă a facturii, dar poate oferi un reper util pentru buget.

În același timp, verifică dacă factura reflectă un consum estimat sau unul citit de operator și urmărește regularizările, care pot modifica suma de plată.

Pregătirea locuinței pentru iarnă nu presupune doar verificarea instalației de încălzire, ci și identificarea aparatelor care consumă cel mai mult. Prin monitorizarea consumului, folosirea eficientă a echipamentelor și reducerea pierderilor de căldură, gospodăriile pot limita riscul unor facturi mai mari în lunile reci.