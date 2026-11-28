Experții avertizează că unele companii de inteligență artificială ar putea fi pe punctul de a face publice descoperiri matematice capabile să compromită sistemele de criptare folosite de bănci, guverne și serviciile de informații.

Laboratoarele AI ar putea deține descoperiri care să dea peste cap securitatea mondială Foto: journee-mondiale.com

Scott Aaronson, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în informatică teoretică, a declarat pentru The Guardian că există „zvonuri bine susținute” potrivit cărora modelele avansate de inteligență artificială au făcut progrese importante în rezolvarea unor probleme matematice vechi de zeci de ani, legate de modul în care sunt codificate informațiile secrete.

În funcție de natura descoperirilor, hackerii și nu numai ar putea ajunge, într-un timp foarte scurt, să descifreze mai ușor comunicațiile protejate la nivel mondial. Printre acestea s-ar număra tranzacțiile bancare, mesajele diplomatice și corespondența privată.

Un asemenea scenariu ar putea obliga serviciile de informații, guvernele, băncile și companiile private să își schimbe rapid sistemele de comunicare și protecție a datelor. În caz contrar, informații extrem de sensibile ar risca să ajungă la dispoziția publicului.

Îngrijorările lui Aaronson și ale altor specialiști au apărut în urma unei serii de progrese matematice anunțate în ultimele săptămâni de companiile de top din domeniul inteligenței artificiale.

Cele mai multe dintre aceste rezultate sunt abstracte. Cu toate acestea, pentru experții din domeniu, ele reprezintă indicii că inteligența artificială a ajuns la un nivel la care poate rezolva probleme despre care mulți credeau că vor rămâne fără soluție în viitorul apropiat.

Experții se tem că AI ar putea fi deja capabilă să spargă metodele de criptare

La începutul acestei săptămâni, Aaronson a scris că este „aproape sigur, pe baza mai multor surse de încredere, că laboratoarele de inteligență artificială dețin acum una sau mai multe descoperiri-bombă (în domeniul criptografiei)”.

„Cei care credeau că inteligența artificială nu poate face nimic interesant în matematică se înșală cu siguranță în acest moment, iar acum nu mai este clar unde se află limita”, a declarat Steven Murdoch, profesor de informatică la University College London.

Într-o intervenție de vineri la emisiunea Today, difuzată de BBC Radio 4, matematicianul Marcus du Sautoy a spus că nu se cunosc încă implicațiile mai largi ale multora dintre aceste descoperiri și nici ce înseamnă ele pentru criptare.

El a atras însă atenția asupra unei probleme fundamentale pentru protejarea informațiilor electronice.

„Dar nimeni nu vorbește despre problema care se află în centrul protejării tuturor secretelor noastre electronice. De ce nu vorbește nimeni despre această problemă? Unii dintre noi ne gândim: poate că au rezolvat-o deja și, desigur, implicațiile ar fi atât de mari, încât toată lumea a păstrat tăcerea”, a afirmat matematicianul.

Computerele cuantice reprezintă deja o amenințare pentru criptare

În ultimii ani, guvernele, băncile și serviciile de informații s-au pregătit pentru posibilitatea ca sistemele de criptare să poată fi sparte cu ajutorul unor tehnologii mult mai puternice.

Motivul îl reprezintă computerele cuantice, care, odată dezvoltate suficient, vor putea să compromită algoritmii vechi de zeci de ani pe care se bazează numeroase metode de criptare.

Totuși, perspectiva ca aceste computere să ajungă la capacitatea de a sparge astfel de sisteme este încă la câțiva ani distanță, nu la câteva săptămâni sau luni.

Murdoch a explicat că numeroase guverne și companii din domeniul tehnologiei lucrează la implementarea unor standarde de criptare mai ridicate, care să nu fie vulnerabile în fața computerelor cuantice. Procesul avansează însă lent.

Centrele de date, noua infrastructură a economiei digitale. Cât de pregătită este România să atragă investiții

„Ținta era undeva în jurul anului 2032 și, probabil, nici măcar acel termen nu urma să fie respectat”, a spus profesorul.

Acum, el, Aaronson și alți specialiști consideră că ar putea apărea progrese bruște în ceea ce privește înțelegerea criptografiei, iar acestea s-ar putea produce în curând.

Ce ar putea dezvălui noile descoperiri ale inteligenței artificiale

Natura exactă a acestor posibile descoperiri este mai puțin clară. Aaronson și ceilalți experți iau în calcul două scenarii: fie inteligența artificială a identificat o nouă metodă de a sparge sistemele de criptare, fie a demonstrat că o astfel de scurtătură matematică nu există.

Aceste rezultate ar putea proveni din capacitatea modelelor AI de a analiza în profunzime matematica din spatele criptării, un domeniu ale cărui mecanisme nu au fost pe deplin înțelese până acum.

Dacă inteligența artificială a reușit să descopere o metodă de a depăși aceste sisteme, ar putea găsi o cale de a descifra și, implicit, de a expune cantități uriașe de date secrete.

Pe de altă parte, ar putea demonstra că informațiile respective sunt mai bine protejate decât se credea până acum.

La nivel mondial sunt utilizate mai multe forme de criptare, bazate pe algoritmi diferiți. Din acest motiv, există mai multe ipoteze cu privire la ce anume ar fi putut descoperi modelele AI și, implicit, ce sisteme ar putea fi afectate.

Aaronson a precizat că firmele de inteligență artificială nu au făcut niciun anunț concret privind descoperiri în domeniul criptării. Cu toate acestea, „oricine este informat presupune” că astfel de rezultate există.

Alan Woodward, profesor de informatică la Universitatea din Surrey, a explicat că o descoperire matematică în domeniul criptografiei nu ar însemna automat că lumea se va confrunta cu un haos generalizat chiar de mâine.

Ceea ce s-a schimbat este viteza cu care inteligența artificială rezolvă probleme care au rămas timp de decenii învăluite în mister, iar acest lucru ar putea avea consecințe serioase.

„Ceea ce spune, în esență, [Aaronson] este că oamenii trebuie să fie pregătiți pentru ca ceva să apară brusc, pentru că există cu siguranță o tendință în această direcție”, a declarat Woodward.

Băncile și guvernele, avertizate să fie pregătite pentru schimbări rapide

La începutul acestei săptămâni, Andrew Bailey, guvernatorul Băncii Angliei, a vorbit despre temerile că firme precum OpenAI și Anthropic ar fi făcut descoperiri importante în domeniul criptografiei. El a avertizat că aceste companii ar trebui să fie prudente atunci când lansează noi modele de inteligență artificială pentru public.

Comisia Europeană, lovită de un atac cibernetic de amploare. Au fost vizate date personale ale angajaților

În ultimele săptămâni, companiile din domeniu au publicat demonstrații ale unor rezultate matematice strâns legate de această problemă. Una dintre descoperiri a vizat o întrebare fundamentală despre modul în care pot fi clasificate problemele de calcul considerate „dificile”.

Aaronson a spus că aceste progrese au avut un impact major asupra specialiștilor în matematică și informatică. Unii dintre ei și-au dedicat întreaga carieră studiului acestor probleme, în timp ce alții erau convinși că nu vor găsi o soluție pe parcursul vieții lor.

„Nu am mai văzut niciodată o perioadă ca aceasta. Încerc să accept realitatea a ceea ce se întâmplă”, a declarat el.

Specialistul a subliniat însă că descoperirile trebuie încă înțelese și verificate. Acest lucru presupune ca matematicienii și informaticienii să analizeze demonstrațiile pe care companiile de inteligență artificială susțin că le-au obținut, pentru a confirma validitatea lor.

Woodward consideră că este puțin probabil ca eventualele descoperiri să „anuleze criptarea până la sfârșitul săptămânii”. Chiar dacă o asemenea descoperire există, punerea ei în practică pe scară largă ar întâmpina mai multe obstacole.

Cu toate acestea, băncile mari și guvernele care se bazează pe criptare trebuie să fie capabile să reacționeze rapid, a avertizat profesorul.

„Cele care sunt agile și se pot schimba rapid vor fi în siguranță. Cele care rămân în urmă ar putea fi luate prin surprindere”, a concluzionat Woodward.