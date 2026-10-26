 Cum îți pregătești caloriferele pentru perioada rece. Ce trebuie să verifici înainte să pornești încălzirea | adevarul.ro
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Cum îți pregătești caloriferele pentru perioada rece. Ce trebuie să verifici înainte să pornești încălzirea

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Caloriferele trebuie verificate înainte de începerea sezonului rece pentru ca instalația de încălzire să funcționeze eficient. Aerisirea, verificarea robineților și controlul presiunii din instalație sunt câteva dintre operațiunile care pot preveni problemele și pot contribui la un consum mai eficient.

O femeie rotește robinetul caloriferului
Caloriferele trebuie aerisite înainte de venirea iernii Foto: arhivă

Primul pas este verificarea vizuală a caloriferelor și a instalației. Trebuie urmărite eventualele urme de apă în jurul robineților, îmbinărilor și țevilor, precum și petele de rugină sau zonele în care vopseaua s-a deteriorat.

Orice urmă de umezeală sau scurgere trebuie verificată înainte de pornirea încălzirii. O problemă aparent minoră se poate agrava atunci când instalația funcționează la temperaturi și presiuni mai ridicate.

Robineții trebuie, de asemenea, verificați pentru a vedea dacă se deschid și se închid normal. În cazul caloriferelor dotate cu robineți termostatabili, aceștia trebuie să poată fi reglați fără dificultate.

Cum se aerisesc caloriferele

Dacă partea superioară a caloriferului rămâne rece, în timp ce partea inferioară se încălzește, una dintre cauze poate fi acumularea de aer în instalație. În această situație, caloriferul trebuie aerisit.

Operațiunea se face cu instalația oprită și, de preferat, când caloriferul este rece. Ventilul de aerisire se deschide ușor, iar aerul acumulat este lăsat să iasă până când începe să curgă apă constant. Este recomandată folosirea unui recipient pentru colectarea apei și evitarea deschiderii excesive a ventilului, pentru a preveni scurgerile.

După aerisire, în cazul unei instalații individuale cu centrală termică, trebuie verificată presiunea indicată de centrală. Dacă aceasta a scăzut prea mult, instalația poate necesita completarea cu apă până la nivelul recomandat de producător.

În cazul locuințelor racordate la sistemul centralizat de încălzire, procedura poate fi diferită. Dacă aerisirea nu rezolvă problema sau mai multe calorifere rămân reci, este indicat să fie contactat administratorul sau un instalator.

Ce trebuie să faci pentru ca radiatoarele să încălzească eficient

Mobilierul, perdelele groase sau obiectele așezate în imediata apropiere a caloriferului pot împiedica circulația aerului cald în cameră. Pentru ca acesta să încălzească eficient încăperea, spațiul din fața și deasupra caloriferului trebuie lăsat cât mai liber.

Nici uscarea hainelor direct pe calorifer nu este recomandată. Hainele acoperă suprafața prin care se transmite căldura și împiedică circulația aerului cald în încăpere.

Praful acumulat pe calorifer și între elementele acestuia poate fi îndepărtat înainte de sezonul rece. Curățarea trebuie făcută când radiatorul este rece, pentru a evita arsurile și pentru a permite îndepărtarea mai ușoară a murdăriei.

Este importantă și reglarea corectă a temperaturii. Menținerea unei temperaturi constante și adaptate nevoilor locuinței poate contribui la reducerea consumului de energie. În camerele folosite mai rar, temperatura poate fi setată mai jos, fără a permite însă răcirea excesivă a locuinței.

Robineții termostatabili pot ajuta la menținerea temperaturii dorite în fiecare cameră. Totuși, aceștia trebuie reglați în funcție de confortul termic, iar caloriferele nu ar trebui acoperite pentru a încerca să se reducă artificial căldura degajată.

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De ce unele calorifere rămân reci chiar dacă încălzirea funcționează

Un calorifer care se încălzește doar parțial nu are neapărat nevoie de aerisire. Dacă partea superioară este rece, poate exista aer în instalație, însă dacă partea inferioară rămâne rece, problema poate avea și alte cauze, precum depunerile din radiator sau circulația insuficientă a apei.

Dacă un singur calorifer nu se încălzește, în timp ce celelalte funcționează normal, cauza poate fi legată de robinet, de aerul acumulat sau de o problemă locală a circuitului.

Dacă toate caloriferele sunt reci, trebuie verificată funcționarea sursei de încălzire și, în cazul unei centrale proprii, eventualele coduri de eroare afișate. Într-un apartament racordat la sistemul centralizat, problema poate ține de alimentarea cu agent termic a clădirii.

Atunci când problema persistă după verificările de bază, este recomandată intervenția unui specialist. Demontarea robineților sau intervențiile asupra circuitului de încălzire fără cunoștințe tehnice pot provoca scurgeri și pot afecta funcționarea instalației.

Verificarea centralei înainte de sezonul rece

În cazul unei locuințe încălzite cu centrală proprie, pregătirea caloriferelor trebuie făcută împreună cu verificarea centralei și a instalației de încălzire.

Proprietarul trebuie să urmărească presiunea indicată de aparat, să verifice dacă există mesaje de eroare și să observe dacă centrala pornește și funcționează normal. Valorile normale ale presiunii diferă în funcție de model și de condițiile de funcționare, motiv pentru care trebuie respectate indicațiile producătorului.

Întreținerea centralei trebuie realizată periodic, iar verificarea tehnică periodică obligatorie trebuie efectuată la termenul prevăzut de reglementările aplicabile, prin personal autorizat. Verificarea instalației de gaze reprezintă o operațiune separată, cu propriile termene și cerințe.

Dacă centrala pierde presiune în mod repetat, apar scurgeri sau sunt observate zgomote neobișnuite, este indicată solicitarea unui specialist înainte de utilizarea intensă a instalației.

Cum reduci consumul de energie în sezonul rece

Pe lângă verificarea caloriferelor, există câteva măsuri simple care pot contribui la reducerea consumului de energie în timpul iernii.

  • Aerisește camerele scurt și eficient, evitând menținerea ferestrelor deschise perioade lungi în timp ce încălzirea funcționează.
  • Verifică etanșeitatea ferestrelor și a ușilor pentru a limita pierderile de căldură.
  • Folosește robineții termostatabili pentru a regla temperatura în funcție de necesitățile fiecărei camere.
  • Evită acoperirea caloriferelor cu mobilier, perdele groase sau haine.
  • Nu crește excesiv temperatura centralei în încercarea de a încălzi mai repede locuința. Setările trebuie adaptate instalației și recomandărilor producătorului.

Înainte de venirea iernii, câteva verificări simple pot ajuta la identificarea problemelor și la pregătirea instalației pentru perioada în care va funcționa cel mai mult. Dacă un calorifer nu se încălzește uniform, apar scurgeri sau presiunea instalației variază în mod repetat, este mai sigur ca problema să fie rezolvată înainte de instalarea temperaturilor scăzute.

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